حمله نظامی آمریکا به ایران و پاسخ دفاعی نیروهای مسلح

در پی تجاوز نظامی آمریکا در جنوب ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پایگاههای آمریکایی را هدف قرار دادند و وزارت خارجه محکومیت شدیدی را اعلام کرد.
رژیم آمریکا در اولین دقایق بامداد چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ به بهانه سقوط یک فروند بالگرد آپاچی ارتش تروریستی این کشور بر فراز تنگه هرمز در دوشنبه شب، حملات وحشیانهای را علیه مناطقی در جنوب کشور انجام داد.
این حملات، نقض فاحش منشور سازمان ملل، بهویژه بند ۴ ماده ۲، و قاعده بنیادین منع توسل به زور در روابط بینالملل است و هیات حاکمه آمریکا با این اقدامات تجاوزکارانه بار دیگر ماهیت جنایتکارانه و جنگطلب خود را نشان داد. در واکنش به تجاوز نظامی آمریکا به ایران و نقض آشkar حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشورمان، نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران در راستای اعمال حق ذاتی دفاع مشروع، پایگاهها و داراییهای آمریکا در منطقه که مبدا این تجاوزها بودند را مورد ضربه شدید قرار دادند.
وزارت امور خارجه، ضمن محکوم کردن شدید جنایت آمریکا در تجاوز نظامی علیه ایران، بار دیگر مسئولیت قانونی و اخلاقی همه کشورهای منطقه، بهویژه کشورهای واقع در حاشیه جنوبی خلیج فارس، برای ممانعت از هرگونه استفاده ارتش تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی از قلمرو و امکانات آنها جهت طراحی، سازماندهی، اجرا و پشتیبانی از اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران را یادآوری میکند و هشدار میدهد که جمهوری اسلامی ایران در اعمال حق ذاتی دفاع از خود، از جمله از طریق هدف قرار دادن مبدا حملات و نیز پایگاهها و امکانات لجستیک مورد استفاده برای اجرا و پشتیبانی از عملیاتهای تجاوزکارانه علیه ایران، درنگ نخواهد کرد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، همچنین بار دیگر مسئولیت سازمان ملل متحد، خصوصا شورای امنیت این سازمان و دبیرکل، را برای صیانت از صلح و امنیت بینالمللی و پاسخگو کردن طرفهای متجاوز خاطرنشان میکند
تجاوز نظامی آمریکا پاسخ دفاعی ایران وزارت خارجه نیروهای مسلح حاکمیت ملی