حمله هوایی ارتش اسرائیل به منطقه ضاحیه در جنوب بیروت

ارتش اسرائیل در حمله هوایی به منطقه ضاحیه در جنوب بیروت، 1 نفر جان باخته و 4 تن دیگر زخمی شدند. این حمله در حالی صورت گرفت که آتش‌بس در این منطقه به مدت 45 روز دیگر تمدید شده بود.

ارتش اسرائیل در حمله هوایی به منطقه ضاحیه در جنوب بیروت ، 1 نفر جان باخته و 4 تن دیگر زخمی شدند. این حمله در حالی صورت گرفت که آتش‌بس در این منطقه به مدت 45 روز دیگر تمدید شده بود.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، یک واحد مسکونی در محله غبیری در منطقه ضاحیه هدف قرار گرفت که طی آن، دست‌کم 1 نفر جان باخته و 4 تن دیگر زخمی شدند. این حمله به تمدید آتش‌بس در منطقه ضاحیه در جنوب بیروت اعتراض کرده است. در این حمله، ارتش اسرائیل مدعی شد که هدف مورد حمله، یکی از مواضع وابسته به حزب‌الله بوده است. این حمله همچنین نشان می‌دهد که ارتش اسرائیل در حال اشغال مناطق جنوب لبنان است.

در حال حاضر، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرده است که از زمان آغاز حملات اسرائیل در 2 مارس تاکنون، 3 هزار و 756 نفر در این کشور کشته شده‌اند. این حملات در حالی صورت گرفته است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، 24 آوریل اعلام کرده بود که آتش‌بس موقت 10 روزه میان لبنان و اسرائیل که از 17 آوریل اجرایی شده بود، برای 3 هفته دیگر تمدید شده است.

همچنین در پی دور سوم مذاکرات لبنان و اسرائیل با میانجی‌گری آمریکا در روزهای 14 و 15 مه، دو طرف توافق کردند آتش‌بس از 17 مه به مدت 45 روز دیگر تمدید شود





aa_persian / 🏆 11. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ارتش اسرائیل حمله هوایی منطقه ضاحیه بیروت لبنان آتش‌بس

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

تهران| بازداشت 13 سرشاخه قاچاق و 32 دلال دارو- اخبار اجتماعی - اخبار تسنیم - Tasnim«بازداشت ۱۳ سرشاخه قاچاق و ۳۲ دلال دارو» رئیس پلیس تهران بزرگ: ۱۵۴ داروخانه متخلف در این طرح شناسایی شدند داروهای کشف شده ارزشی بیش از ۱۵ میلیارد تومان دارند

Read more »

تمدید معافیت عراق از تحریم‌های ایران به مدت 45 روز دیگرتمدید معافیت عراق از تحریم‌های ایران به مدت ۴۵ روز دیگر از سوی آمریکا وزارت خارجه آمریکا معافیت عراق از تحریم‌های ایران را ۴۵ روز دیگر تمدید کرد.

Read more »

پیش فروش و فروش فوری جک J4 به صورت نقد و اقساط در نمایندگی‌های کرمان موتورشرکت کرمان موتور شرایط فروش اقساطی جکJ4با موعد تحویل 45 روزه را اعلام کرد

Read more »

ویدیو: گل اول پرسپولیس به استقلال تاجیکستان توسط سعید صادقیگل اول پرسپولیس به استقلال تاجیکستان توسط سعید صادقی در دقیقه 45 زده شد.

Read more »

ویدیو: گل اول آرسنال به سویا توسط ماتینلیگل اول آرسنال به سویا توسط ماتینلی در دقیقه 45+4 زده شد.

Read more »

ویدیو: گل اول استقلال خوزستان به صنعت نفت توسط آقایی‌پورگل اول استقلال خوزستان به صنعت نفت توسط آقایی‌پور در دقیقه 45+1 زده شد.

Read more »