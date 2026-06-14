حمله هوایی ارتش اسرائیل به منطقه ضاحیه در جنوب بیروت

ارتش اسرائیل در حمله هوایی به منطقه ضاحیه در جنوب بیروت، 1 نفر جان باخته و 4 تن دیگر زخمی شدند. این حمله در حالی صورت گرفت که آتشبس در این منطقه به مدت 45 روز دیگر تمدید شده بود.
ارتش اسرائیل در حمله هوایی به منطقه ضاحیه در جنوب بیروت ، 1 نفر جان باخته و 4 تن دیگر زخمی شدند. این حمله در حالی صورت گرفت که آتشبس در این منطقه به مدت 45 روز دیگر تمدید شده بود.
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، یک واحد مسکونی در محله غبیری در منطقه ضاحیه هدف قرار گرفت که طی آن، دستکم 1 نفر جان باخته و 4 تن دیگر زخمی شدند. این حمله به تمدید آتشبس در منطقه ضاحیه در جنوب بیروت اعتراض کرده است. در این حمله، ارتش اسرائیل مدعی شد که هدف مورد حمله، یکی از مواضع وابسته به حزبالله بوده است. این حمله همچنین نشان میدهد که ارتش اسرائیل در حال اشغال مناطق جنوب لبنان است.
در حال حاضر، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرده است که از زمان آغاز حملات اسرائیل در 2 مارس تاکنون، 3 هزار و 756 نفر در این کشور کشته شدهاند. این حملات در حالی صورت گرفته است که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، 24 آوریل اعلام کرده بود که آتشبس موقت 10 روزه میان لبنان و اسرائیل که از 17 آوریل اجرایی شده بود، برای 3 هفته دیگر تمدید شده است.
همچنین در پی دور سوم مذاکرات لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا در روزهای 14 و 15 مه، دو طرف توافق کردند آتشبس از 17 مه به مدت 45 روز دیگر تمدید شود
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