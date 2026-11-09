حمله به خط لوله شرقی غربی عربستان و محکومیت راسل برند

خط لوله نفتی عربستان مورد حمله قرار گرفت و راسل برند به اتهام تجاوز به زندان افتاد. همچنین مصر اخوان‌المسلمین را تروریستی اعلام کرد.

خط لوله انتقال نفت شرقی-غربی عربستان سعودی که مسیر حیاتی برای صادرات نفت بدون عبور از تنگه هرمز است، روز دوشنبه ۱۸ آبان مورد هدف حمله قرار گرفت. بر اساس تصاویر ماهواره‌ای، این حادثه شبیه به حملات مشابه دو ماه پیش به بخش‌هایی از این زیرساخت در منطقه مدینه بوده است. خبرگزاری رسمی عربستان گزارش داد که این حمله منجر به ایجاد یک آتش‌سوزی محدود در خط لوله شده، اما روند عملیاتی انتقال نفت را با اختلال مواجه نکرده است.

جزئیات حمله و تأثیر بر زیرساخت‌های نفتی

بر اساس گزارش مقامات وزارت انرژی عربستان، این حمله منجر به هیچ تلفات انسانی یا جراحتی نشده است. اگرچه منبع دقیق حمله در گزارش‌های رسمی نام برده نشده، اما پیشینه درگیری‌ها نشان می‌دهد که حوثی‌های یمن بارها با موشک و پهپاد تأسیسات نفتی عربستان را هدف قرار داده‌اند. اهمیت استراتژیک خط لوله شرقی-غربی در شرایط فعلی دوچندان شده است، زیرا این مسیر امکان صادرات نفت از طریق دریای سرخ را بدون وابستگی به تنگه هرمز فراهم می‌سازد.

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تنش‌ها در منطقه در روز یکشنبه نیز با حمله موشکی و پهپادی حوثی‌ها به مرکز مالی و تجاری ریاض افزایش یافت. ارتش عربستان اعلام کرد که دو موشک بالستیک را رهگیری کرده است، اما بقایای این موشک‌ها و حملات قبلی به تأسیسات نفتی ظهران و فرودگاه بین‌المللی ریاض، مقامات سعودی را با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه کرده است. در اواسط مهرماه، حملات مرگبار به فرودگاه ریاض منجر به کشته شدن ۱۳ نفر و توقف دو هفته‌ای فعالیت این فرودگاه شد.

مواضع مصر و ایران در مسائل منطقه‌ای

در موازی با تحولات نظامی، دستگاه قضایی مصر روز دوشنبه ۱۸ آبان اعلام کرد که گروه اخوان‌المسلمین و سه تن از رهبران آن را به‌طور دائم در فهرست گروه‌های تروریستی قرار می‌دهد. بر اساس این مصوبه، فعالیت این گروه که در سال ۱۳۰۷ خورشیدی توسط حسن البنا تأسیس شده، ممنوع شده و دفاتر و اموال آن مسدود می‌شود. این تصمیم وضعیت غیرقانونی بودن این سازمان را که از سال ۱۳۹۲ توسط دولت مصر اعلام شده بود، به یک وضعیت دائمی تبدیل می‌کند.

ایران نیز در گزارش ده صفحه‌ای خود به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده است که به دلیل حملات علیه تأسیسات هسته‌ای و تهدیدات مستمر آمریکا، هیچ تعهدی برای پذیرش نظارت کامل اتمی ندارد. رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس، تأکید کرد که حملات مستقیم و سایه تهدیدات، شرایطی استثنایی ایجاد کرده که بازرسی عادی را غیرممکن ساخته است. تهران شرط همکاری کامل را پیشرفت در مذاکرات صلح با واشنگتن دانسته است.

محکومیت راسل برند و آلودگی نفتی امارات

راسل برند، کمدین بریتانیایی و ستاره هالیوود، روز دوشنبه ۱۸ آبان به اتهام تجاوز جنسی و آزار سه زن دیگر به ۱۰ سال و نیم زندان محکوم شد. این محکومیت پس از آن صادر شد که دادگاه کراون ساوثوارک لندن در روز پنجشنبه او را بابت جنایات رخ داده در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ گناهکار شناخته بود. قاضی جوئل بناتان، کمدین ۵۱ ساله را به عنوان شخصی توصیف کرد که باور داشت شهرت به او اجازه می‌دهد هر طور که می‌خواهد رفتار کند.

همزمان، شهرداری خورفکان در امارات متحده عربی اعلام کرد که به دلیل شناسایی لکه‌های نفتی در آب‌های نزدیک ساحل الللویه، این ساحل را موقتاً بسته است. تصاویر ماهواره‌ای روز یکشنبه لکه‌های نفتی را در نزدیکی سواحل شرقی امارات نشان می‌داد. این آلودگی در هشت ماه گذشته از آغاز درگیری‌ها در تنگه هرمز و برخورد نفتکش‌ها با مین‌های دریایی یا هدف قرار گرفتن آن‌ها رخ داده است.