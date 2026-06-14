اسرائیل در واکنش به شلیک موشکهای حزبالله، اهدافی را در حومه جنوبی بیروت بمباران کرد که به کشته شدن دو نفر انجامید. همزمان به ساکنان دهها روستا در جنوب لبنان دستور تخلیه داده شد.
ارتش اسرائیل روز یکشنبه ۲۴ خرداد، اهدافی را در حومه جنوبی بیروت ، منطقه ضاحیه، هدف حملات هوایی قرار داد. این حملات در پاسخ به شلیک سه پرتابه از سوی حزبالله به مناطق مسکونی در شمال اسرائیل انجام شد.
ارتش اسرائیل این اقدام حزبالله را نقض آشکار آتشبس توصیف کرد. در بیانیه مشترک بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر، و یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، آمده است که نیروهای دفاعی اسرائیل اهداف تروریستی متعلق به حزبالله را در ضاحیه هدف قرار دادهاند. خبرگزاری دولتی لبنان گزارش داد که در این حمله یک آپارتمان مسکونی تخریب شد و دو نفر کشته و چهار نفر زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش اسرائیل به ساکنان ۲۹ روستا در جنوب لبنان هشدار داد که محل سکونت خود را ترک کنند، زیرا قصد حمله هوایی به این مناطق را دارد. پیش از آن نیز به ساکنان ۲۰ نقطه دیگر از جمله شهر نبطیه اخطار داده شده بود که به شمال رود لیتانی نقل مکان کنند. منابع امنیتی لبنان به رویترز گفتند که این حمله با دو موشک انجام شده و به نظر میرسد هدفمند بوده است.
حزبالله هنوز واکنش رسمی نشان نداده، اما اعلام کرد که موشکها و پهپادهایی به سوی نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان شلیک کرده است. این تنشها در حالی رخ میدهد که مذاکرات میان آمریکا و ایران برای یک توافق جامع ادامه دارد. رئیسجمهور آمریکا اعلام کرده بود که توافق میان دو کشور قرار است روز یکشنبه امضا شود، اما مقامهای ایرانی این زمانبندی را تأیید نکردند. حکومت ایران اصرار دارد که پایان جنگ در لبنان بخشی از این تفاهمنامه باشد.
اسرائیل پیشتر به رغم هشدارهای ایران، شهر صور در جنوب لبنان را هدف قرار داده بود. حملات اخیر نشاندهنده تشدید درگیریها پس از آتشبس ماه آوریل است که همچنان شکننده باقی مانده است
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