اسرائیل در پاسخ به تبادل موشکی با حزب‌الله، مواضع این گروه در شهر صور لبنان را هدف قرار داد. درگیری‌ها همزمان با تحریم‌های جدید علیه سفیر ایران در بیروت و تنش‌های منطقه‌ای گسترده‌تر رخ داده است.

یک ساعت پیش، در پی حملات روز سه‌شنبه، نوزدهم خرداد ۱۴۰۵، اسرائیل مواضع حزب‌الله در شهر بندری تاریخی صور در جنوب لبنان را هدف قرار داد.

این حمله طبق گزارش وزارت بهداشت لبنان، حداقل هشت کشته برجای گذاشت. خبرگزاری رویترز گزارش داد که این اپراتوی اسرائیل پس از آن صورت گرفت که ارتش اسرائیل برای نخستین‌بار دستور تخلیه کل شهر صور، از جمله محله‌ی مسیحی‌نشین شمال‌غربی آن را صادر کرد. عملیات جست‌وجو برای یافتن بازماندگان زیر آوار همچنان ادامه دارد.

سازمان پزشکان بدون مرز نیز اعلام کرد که به دلیل شرایط امنیتی، فعالیت خود را در چند بیمارستان و درمانگاه سیار اطراف صور به طور موقت متوقف کرده است. در روزهای پیش از این حمله، حملات راکتی و موشکی حزب‌الله به شهرک‌های شمال اسرائیل باعث شد که جنگنده‌های اسرائیلی به حومه بیروت حمله کنند. در پیatu این درگیری‌ها، جمهوری اسلامی ایران موشک‌های جدیدی را به منظور حمایت از حزب‌الله در برابر اسرائیل روانه کرد.

بیشتر این موشک‌ها در حال رهگیری توسط دفاع هوایی اسرائیل در آسمان این کشور منفجر شدند. گزارش‌ها حاکی از سقوط یکی از موشک‌های سپاه پاسداران در کرانه باختری رود اردن است. پاسخ اسرائیل به این حمله، هدف‌گیری ده‌ها هدف در مناطق مختلف ایران بود. شهرهایی مانند تهران، اصفهان، نجف‌آباد، ماهشهر، تبریز و کرمانشاه در این حمله مورد اصابت قرار گرفتند.

این درگیری‌ها در زمانی رخ داده که حزب‌الله لبنان - که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۱ شمسی تأسیس شده - همچنان به عنوان یک گروه با ساختار نظامی و سیاسی عمل می‌کند. این گروه اکنون توسط کشورهای متعددی از جمله ایالات متحده، اسرائیل، آلمان، صربستان، لیتوانی، استونی، لتونی و استرالیا به عنوان یک سازمان تروریستی شناسایی شده است.

تحلیلگران می‌گویند که هرگونه مذاکره میان اسرائیل و لبنان اگر به نتیجه برسد، به تثبیت دولت لبنان و ارتش آن، در حالی که Authority حزب‌الله و نفوذ ایران در این کشور کاهش می‌یابد، منجر خواهد شد. اسرائیل به طور مکرر خواستار خلع سلاح حزب‌الله کرده و آن را شرف برای تحقق صلح پایدار در لبنان دانسته است. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران سعی دارد با حفظ توان نظامی حزب‌الله، نفوذ خود در لبنان را تداوم بخشد.

محمدرضا رئوف‌شیبانی، سفیر ایران در بیروت که توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شده، به عنوان یک چهره کلیدی در مدیریت فشارهای سیاسی و مالی ایران بر لبنان شناخته می‌شود





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