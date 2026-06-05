حمله ارتش آمریکا به قایق مظنون به قاچاق مواد مخدر در اقیانوس آرام؛ دو کشته

فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا از هدف قرار دادن یک قایق مظنون به قاچاق مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام خبر داد که منجر به کشته شدن دو نفر شد. این عملیات در ۳ ژوئن انجام شده و به گفته واشنگتن، قایق توسط سازمان‌های تروریستی استفاده می‌شده است. این رویداد بحث‌هایی درباره اعدام‌های فراقضایی را برانگیخته است.

فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا ( سنتکام ) در تاریخ ۳ ژوئن سال جاری از انجام یک عملیات نظامی در شرق اقیانوس آرام خبر داد که طی آن یک قایق مظنون به قاچاق مواد مخدر هدف قرار گرفت و دو نفر کشته شدند.

به گفته مقامات آمریکایی، این قایق توسط سازمان‌های تروریستی برای حمل مواد مخدر استفاده می‌شده است. سنتکام در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، اعلام داشت که اطلاعات و داده‌های اطلاعاتی جمع‌آوری شده، مشارکت این شناور در فعالیت‌های قاچاق مواد مخدر را تأیید کرده است. این عملیات در حالی انجام شده که ارتش آمریکا در ماه‌های اخیر حملات مستقیم به قایق‌های مظنون در دریای کارائیب و اقیانوس آرام را افزایش داده است.

این اقدامات با هدف مقابله با قاچاق مواد مخدر صورت می‌گیرد، اما منتقدان آن را مصداق اعدام‌های فراقضایی می‌دانند. به باور کارشناسان حقوق بین‌الملل، هدف قرار دادن مستقیم شناورها و سرنشینان آن‌ها بدون محاکمه قضایی، نقض موازین حقوق بشری محسوب می‌شود. سازمان‌های حقوق بشری نیز این رویه را محکوم کرده و خواستار شفاف‌سازی در مورد این عملیات‌ها شده‌اند.

با این حال، پنتاگون تأکید دارد که این حملات در چارچوب قوانین بین‌المللی و با هدف حفاظت از منافع ملی و مقابله با قاچاق مواد مخدر صورت می‌گیرد





aa_persian / 🏆 11. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ارتش آمریکا قاچاق مواد مخدر اقیانوس آرام اعدام فراقضایی سنتکام

United States Latest News, United States Headlines