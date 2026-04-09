حمله به خانه کمال خرازی: ابهاماتی درباره نقش و اهداف

حمله به خانه کمال خرازی، دیپلمات ارشد ایرانی، سوالات مهمی را در مورد اهداف این حمله و نقش او در سیاستهای جمهوری اسلامی مطرح میکند. این خبر به بررسی سوابق خرازی از ابتدای انقلاب تا امروز میپردازد و روابط خانوادگی او با مقامات ارشد نظام را روشن میسازد. همچنین، نقش او در دولت خاتمی و فعالیتهایش در سالهای اخیر مورد بررسی قرار میگیرد.
حمله به خانه کمال خرازی این سوال را پیش آورد که چرا وزیر امور خارجه دولت محمد خاتمی ، باید یکی از اهداف حملات مرگبار اسرائیل باشد. در این حمله منصوره رئیسقاسم، همسر کمال خرازی کشته شد. کمال خرازی از کارکشتهترین دیپلماتهای ایرانی و تا زمان مرگ علی خامنهای، دو دهه مشاور سیاست خارجی و معتمد او بوده است. او در بحرانهای سیاسی گاهی به عنوان فرستاده به کمک علی خامنهای آمد اما این اواخر در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، نقش فعالتری به عهده داشت.
نیویورکتایمز به نقل از مقامهای ایرانی مدعی شده که او در این روزها مسئول نظارت بر هماهنگی با پاکستان برای میانجیگیری و برگزاری یک نشست احتمالی با جیدی ونس، معاون اول رئیسجمهور آمریکا بوده است. کمال خرازی از ابتدای انقلاب سمتهای کلیدی در جمهوری اسلامی داشته است. از سال ۱۳۸۵ با حکم علی خامنهای، مشاور ارشد او شد و در راس شورایی قرار گرفت که نامش شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران است. این شورا یکی از چندین نهاد موازی سیاست خارجی ایران محسوب میشود که عملا نقش وزارت خارجه بیت رهبری را بازی میکرد. اعضای شورا که همه از معتمدان علی خامنهای بودند، در کنار چهرههای دیگری چون علیاکبر ولایتی و محسن قمی بازوهای مشورتی و اجرایی سیاست کلان خارجی نهاد رهبری بودند. خرازی از سیاستمداران اصلاحطلب محسوب میشد و نسبت خانوادگی با علی خامنهای و محمد خاتمی داشت. مسعود خامنهای، پسر سوم علی خامنهای، با سوسن خرازی ازدواج کرده است. کمال خرازی، عموی سوسن خرازی است. برادرزاده دیگر کمال خرازی، صادق خرازی، سفیر سابق ایران در فرانسه است. پسر صادق خرازی، داماد محمدرضا خاتمی، برادر سید محمد خاتمی است و به این ترتیب نسبت فامیلی دیگری هم با خانواده محمد خاتمی دارد. کمال خرازی از نخستین سالهای شکلگیری جمهوری اسلامی، بخشی از ساختار سیاسی ایران بوده است؛ اما مرور خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی از ابتدای انقلاب نشان میدهد نقش آقای خرازی و حضورش در حکومت، به مرور زمان افزایش یافته و در زمان دولت محمد خاتمی و باز شدن پرونده هستهای به اوج رسیده است. کمال خرازی با نام شناسنامهای علینقی خرازی، متولد ۱۳۲۳، مقطع کارشناسی رشته عربی را ۱۳۴۷ در دانشگاه تهران تمام کرد و بعد مدرک کارشناسی ارشد علوم تربیتی را از همان دانشگاه گرفت. سپس برای دکترای مدیریت آموزشی به دانشگاه هیوستون تگزاس رفت. آقای خرازی سالهای آخر حکومت پهلوی در خارج از کشور بود. مدتی هم ساکن لندن و از بنیانگذاران موسسه تحقیقات اسلامی در لندن بود. در خاطرات حسن روحانی، رئیسجمهور سابق ایران، آمده است که چند ماه قبل از انقلاب در فروردین ۱۳۵۷ هنگام عزیمت به لندن برای تحصیل، محمد بهشتی، از روحانیون فعال علیه حکومت پهلوی که بعدها رئیس دیوان عالی کشور شد، به او توصیه کرده در لندن با کمال خرازی تماس بگیرد و از او کمک مالی بخواهد. حسن روحانی در خاطراتش مینویسد برای تهیه ویزای سفر از لندن به بوستون آمریکا، نیاز به ۱۲ هزار دلار داشته که با کمک کمال خرازی و چند نفر دیگر این مبلغ را فراهم کرده است. همزمان حسن روحانی از حلقه نزدیک دوستی خود با عبدالکریم سروش و کمال خرازی در لندن صحبت کرده است. به گفته حسن روحانی، آنها در لندن با روحالله خمینی در ارتباط بودند و در جریان بودند که آقای خمینی از عراق به فرانسه رفته است. پس از انقلاب مسئولیتهای مختلفی به کمال خرازی سپرده شد و گاهی همزمان ریاست دو سازمان را به عهده داشت. از ابتدای انقلاب، معاون وزیر امور خارجه در امور سیاسی بود و حدود یک سال و نیم تا تابستان ۱۳۶۰ مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شد. همزمان معاون سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران هم بود. سپس به مدت ۹ سال رئیس خبرگزاری پارس شد که نامش به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، تغییر یافته بود. چند ماه پس از ریاست خرازی بر خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا)، جنگ ایران و عراق هم شروع شد و او همزمان مسئول ستاد تبلیغات جنگ بود. آقای خرازی سال گذشته در مصاحبهای با خبرگزاری ایرنا گفته بود در زمان جنگ برای تضعیف نشدن روحیه مردم همه واقعیات به آنها گفته نمیشد. در زمان ریاست بر خبرگزاری ایرنا، عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران شد و چند کتاب هم در این زمینه منتشر کرد. عباس امیرانتظام، سخنگوی دولت موقت بازرگان و سفیر ایران در کشورهای اسکاندیناوی، پیش از مرگ ادعا کرده بود که کمال خرازی معاون وقت وزارت خارجه او را به تهران فراخوانده بود تا بازداشت شود. آقای امیرانتظام پس از تصرف سفارت آمریکا در تهران در آبان ۱۳۵۸، با نامهای منسوب به صادق قطبزاده، وزیر خارجه وقت، به تهران فراخوانده و پس از بازجویی زندانی شد و چند دهه تا پایان عمر در زندان ماند. آقای امیرانتظام گفته بود بعدها متوجه شده، که در واقع کمال خرازی، معاون وقت وزیر خارجه، او را فراخوانده بود تا بازداشت شود. صادق قطب زاده نیز در مصاحبه با شماره ۴ دی ۵۸ روزنامه کیهان گفت که از جریان دستگیری امیرانتظام اطلاع نداشته است. بعدها کمال خرازی این ادعا را رد کرد. آقای خرازی به مدت هشت سال از سال ۱۳۶۸ نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل بود. اما سال ۱۳۷۶ از نیویورک به تهران بازگشت تا وزیر خارجه دولت اصلاحات شود. از آن زمان با سیاستهای محمد خاتمی برای بهبود روابط ایران با همسایگانش همراه بود. دی ماه ۱۳۷۸ و دو سال پس از ریاست جمهوری محمد خاتمی، نخستین وزیر خارجه ایران شد که بعد از بیست سال به بریتانیا سفر میکرد
