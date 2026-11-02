حمله پنهان آمریکا به قشم و اختلاف نظر در دولت ترامپ

گزارش وال‌استریت ژورنال از حمله آمریکا به قشم و تنش در دولت ترامپ بین طرفداران توافق و جنگ. تحلیل نقش سنتکام و وزارت دفاع آمریکا.

وال‌استریت ژورنال در گزارشی که بامداد سه‌شنبه ۱۲ آبان منتشر کرد، مدعی شد که ایالات متحده در تازه‌ترین مرحله از مجموعه حملات محدود و پنهان خود، جزیره قشم را هدف قرار داده است. این حمله دوشنبه ۱۱ آبان، تنها یک روز پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا صورت گرفت که این زمان‌بندی سوالات زیادی را درباره انگیزه‌های واشنگتن برانگیخته است.

جزئیات حمله نظامی به زیرساخت‌های قشم

بر اساس این گزارش، وزارت دفاع آمریکا پرسش‌ها درباره حمله به قشم را به فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا یا همان سنتکام ارجاع داد، اما سنتکام تا زمان انتشار خبر پاسخی ارائه نداد. جزیره قشم که در دهانه تنگه هرمز قرار دارد، میزبان یک پایگاه بزرگ موشکی زیرزمینی، یک پایگاه دریایی و یک آب‌شیرین‌کن بزرگ است. این جزیره پیش‌تر نیز در دورهای دیگر درگیری‌ها مورد هدف قرار گرفته بود و مقام‌های آمریکایی پیش‌تر نیز درباره امکان تصرف آن گفت‌وگو کرده بودند.

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مقام‌های آمریکایی به وال‌استریت ژورنال اعلام کردند که این حملات محدود از چند هفته پیش آغاز شده است. برخی از این مقامات، عملیات نظامی را دفاعی توصیف کردند و بیان داشتند که هدف اصلی این بود که ایران نتواند آزادانه به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز حمله کند. به گفته یکی از این مقامات، واشنگتن برخلاف مراحل پیشین جنگ، این حملات را علنی نکرد تا برداشت نادرستی شکل نگیرد که آمریکا قصد دارد عملیات نظامی گسترده را از سر بگیرد.

نظرات متضاد در تیم امنیتی ترامپ

وب‌سایت خبری-تحلیلی اکسیوس نیز بامداد سه‌شنبه ۱۲ آبان، ساعاتی پیش از انتشار گزارش وال‌استریت ژورنال، از اختلاف‌نظر عمیق در دولت ترامپ بر سر نحوه برخورد با تهران خبر داد. پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، مانند بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، خواهان ازسرگیری حملات نظامی است. نتانیاهو در تماس تلفنی ۹ آبان از ترامپ خواسته بود بلافاصله پس از انتخابات میان‌دوره‌ای، حملات به ایران را آغاز کند.

در مقابل، جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه کاخ سفید، ترامپ را به توافق با تهران ترغیب می‌کنند. ونس دوشنبه گفت که او و ترامپ به چشم‌انداز توافق خوش‌بین هستند و واشنگتن برای ازسرگیری حملات مهلتی تعیین نکرده است. به گفته او، برای رسیدن به توافق، تهران باید تعهدی محکم و قابل راستی‌آزمایی بدهد که برنامه هسته‌ای خود را بازسازی نخواهد کرد.

منابع اکسیوس همچنین اعلام کردند که مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، و جان رتکلیف، رییس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یا سیا، خواهان ادامه فشار اقتصادی بر تهران و حفظ وضعیت "نه جنگ، نه توافق" هستند. منبعی که از گفت‌وگوی رتکلیف با ترامپ اطلاع مستقیم داشت، به اکسیوس گفت رییس سیا دو پیامد احتمالی برای ادامه این فشار برشمرده است. به ارزیابی رتکلیف، فشار اقتصادی ممکن است تهران را به دادن امتیازهای بیشتر وادارد یا در ایران چنان بی‌ثباتی به بار آورد که مردم دست به شورش بزنند.

واکنش‌های سیاسی و پیامدهای آینده

ترامپ که در هفته‌های پیش از انتخابات بارها از احتمال ازسرگیری جنگ تمام‌عیار با ایران سخن گفته بود، در گفت‌وگوی تلفنی با اکسیوس اعلام کرد برای تصمیم‌گیری درباره ازسرگیری حملات عجله‌ای ندارد. او مدعی شد آمریکا جمهوری اسلامی را از نظر مالی فلج کرده و مردم ایران از این وضعیت خسته شده‌اند. در تهران، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، دوشنبه درباره احتمال توافق برای پایان دادن به جنگ گفت که توپ در زمین آمریکاست.

دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی، از جمله مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پیش‌تر گفته بودند اگر آمریکا جنگ را از سر بگیرد، ایران در خاورمیانه و فراتر از آن دست به اقدام تلافی‌جویانه خواهد زد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا یا سنتکام در هفته‌های گذشته برای آمادگی در برابر احتمال گسترش حملات به ایران، سامانه‌های پدافند موشکی و مهمات بیشتری به منطقه فرستاده است. دریاسالار برد کوپر، فرمانده سنتکام، نیز هفته گذشته در کاخ سفید، ترامپ را در جریان تحولات جنگ گذاشت.

در گفت‌وگو با خبرنگاران، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، دوشنبه احتمال ازسرگیری جنگ پس از انتخابات را کم دانست و اظهار داشت: "با ایران جنگیدیم. پیروز شدیم. نمی‌دانم اصلا می‌شود اسمش را جنگ گذاشت یا نه، چون ماه‌هاست که نجنگیده‌ایم." با این حال، ادامه تنش‌ها و حملات پنهان نشان‌دهنده پیچیدگی شرایط منطقه‌ای است. وضعیت فعلی همچنان منتظر تصمیم نهایی ترامپ پس از عبور از مرز انتخابات است تا مشخص شود کدام رویکرد در دولت او برتری خواهد یافت.