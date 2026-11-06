حمله به کارخانه آرتابان و حمایت تراکتور از نکونام

گزارش حمله موشکی به کارخانه آرتابان موتور و اسپانسری استقلال. همچنین وضعیت تیم تراکتور و حمایت کامل مدیریت از مجتبی نکونام در هفته دوازدهم لیگ برتر.

ویدیوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از آن است که کارخانه گروه خودروسازی آرتابان در شهر قزوین در جریان جنگ ۴۰ روزه مورد اصابت موشک قرار گرفته است. یکی از مدیران این گروه اعلام کرد که این کارخانه پیش‌تر مشغول تولید بدنه موشک‌های سپاه پاسداران بوده است. دلیل اصلی هدف قرار گرفتن این کارخانه، وجود خطوط تولید الیاف شیشه و کامپوزیت‌های مورد استفاده در بدنه موشک‌ها عنوان شده است.

تاریخچه همکاری آرتابان و استقلال

گروه خودروسازی آرتابان موتور که پیش از این شناخته‌شده نبود، به عنوان اسپانسر باشگاه استقلال در فصل گذشته لیگ برتر ظاهر شد. این همکاری در مرداد ۱۴۰۴ و با حضور علی تاجرنیا، رئیس هیات مدیره باشگاه استقلال، به صورت رسمی بسته شد. طبق گزارش‌ها، بخش قابل توجهی از بودجه تبلیغاتی آرتابان موتور در سال جاری صرف حمایت از تیم استقلال شده است. این در حالی است که تاسیس این شرکت در شهریور ۱۴۰۳ و آغاز فعالیت رسمی آن در آبان همان سال بوده و کمتر از یک سال بعد اسپانسر استقلال شد.

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واکنش مدیران تراکتور و نکونام

مجتبی نکونام، سرمربی تیم فوتبال تراکتور، در نشست خبری پیش از دیدار با تیم خیبر خرم‌آباد در هفته دوازدهم لیگ برتر، به شایعات تغییر سرمربی پاسخ داد. او تاکید کرد که تصمیم‌گیری درباره پرسنل تیم بر عهده مدیریت باشگاه است و هرگونه خبری در این زمینه باید از سوی رئیس باشگاه تایید شود. نکونام گفت که تمرکز اصلی او بر بازی‌هاست و انتقادات هواداران را بخشی از شور و هیجان فوتبال می‌داند.

حمایت کامل کریم جمالی از نکونام

کریم جمالی، مدیر رسانه‌ای باشگاه تراکتور، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که تمامی ارکان باشگاه از نکونام حمایت می‌کنند. او تصریح کرد که هیچ مذاکره‌ای با مربیان دیگر انجام نشده و اولتیماتومی نیز به سرمربی تیم داده نشده است. جمالی افزود که اگر نتیجه دیدار با تیم ملوان انزلی تغییر کند، تراکتور به صدر جدول بازخواهد گشت و تیمی با چنین شرایطی نیازی به تغییر سرمربی ندارد.

بررسی عملکرد تیم و حریف بعدی

نکونام درخصوص عملکرد تراکتور در مسابقات گذشته گفت که این تیم در ۹ بازی انجام‌شده ۲۰ امتیاز کسب کرده است. او اشاره کرد که تکلیف یکی از بازی‌ها هنوز مشخص نیست و امکان صدرنشین شدن تیم وجود دارد. سرمربی تراکتور با اشاره به حریف بعدی، تیم خیبر خرم‌آباد را تیمی خوب و جوان توصیف کرد که بازیکنان سرعتی در کناره‌های زمین دارد. او همچنین از فراز کمالوند، سرمربی حریف، تمجید کرد و گفت که سال‌ها با او آشنایی دارد.

وضعیت روحی ایوان اوونو در آندورا

در حوزه فوتبال اروپا، ایوان اوونو، دروازه‌بان تیم آندورا، در پی فاجعه تلخ فوتبال اسپانیا، دوری از خانه را انتخاب کرده است. اوونو که ناخواسته در این اتفاق نقش داشته، از نظر روحی آسیب دیده و روزهای خود را در کنار خانواده سپری می‌کند. مادر او و دوستان فوتبالش مسئولیت حمایت و مراقبت از او را بر عهده گرفته‌اند. هم‌تیمی‌های سابق اوونو نیز برای همراهی با او به آندورا سفر کرده‌اند.