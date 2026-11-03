حمله موشکی به عسلویه و قطع ۱۵ درصد تولید گاز ایران

در حمله موشکی صهیونیست‌ها به عسلویه، ۱۵ درصد تولید گاز ایران متوقف شد. کسری روزانه ۲۳۰ میلیون مترمکعب با تلاش صنعت نفت جبران می‌شود.

در ساعت ۱۴ و ۱۰ دقیقه ۲۶ اسفند ۱۴۰۴، در جریان یک درگیری نظامی گسترده، نیروهای نظامی آمریکا و صهیونیسم در اقدامی هماهنگ به منطقه عسلویه حمله کردند. جنگنده‌های این نیروها با شلیک چندین موشک، فازهای متعددی از میدان گازی پارس جنوبی را هدف قرار دادند که قلب تپنده اقتصادی و انرژی ایران محسوب می‌شود.

بر اساس ارزیابی‌های اولیه و گزارش‌های نشت‌یافته از سوی مقامات، این حملات منجر به توقف کامل تولید گاز در حدود ۱۵ درصد از کل ظرفیت کشور شده است. این خسارت سنگین معادل کاهش روزانه ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت پالایشگاهی و تولید گاز در سراسر ایران است که مستقیماً زنجیره تأمین انرژی کشور را تحت تأثیر قرار داده است.

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اهمیت استراتژیک میدان پارس جنوبی

میدان گازی پارس جنوبی به عنوان یکی از استراتژیک‌ترین زیرساخت‌های اقتصادی و انرژی ایران شناخته می‌شود. این میدان نقش بی‌بدیلی در تأمین گاز مصرفی داخلی و توسعه پایدار اقتصادی کشور ایفا می‌کند. دشمنان ایران به خوبی می‌دانستند که آسیب به این نقطه، بیشترین فشار را بر زیرساخت‌های حیاتی وارد می‌کند و از این رو، آن را در صدر اولویت‌های اهداف تهاجمی خود قرار دادند.

با وجود تحریم‌های اقتصادی شدید که بیش از سه دهه بر ایران تحمیل شده و دو جنگ تمام‌عیار نظامی در سال گذشته، عزم ملی برای جبران این خسارات به نمایش گذاشته شد. صنایع نفت و گاز با تکیه بر توان داخلی و با هدف رفع ناترازی‌های ایجاد شده، عملیات بازسازی و جبران ظرفیت از دست رفته را در کمترین زمان ممکن آغاز کردند.

اقدامات فوری وزارت نفت برای جبران خسارت

در واکنش به این حملات، اولویت‌های عملیاتی در سه مرحله مشخص تعریف شدند. مرحله نخست شامل آواربرداری با استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود بود. سرپرست وزارت نفت در اولین مأموریت خود، همراه با نمایندگان مجلس و مدیران ارشد صنعت نفت، از مناطق آسیب‌دیده بازدید میدانی انجام داد تا از جزئیات عملیات اطمینان حاصل کند.

در مرحله دوم، برای پوشش بخشی از ظرفیت از دست رفته، از ظرفیت خالی پالایشگاه‌های دیگر استفاده شد تا شریان حیاتی تأمین گاز سریع‌تر احیا شود. فاز سوم عملیات نیز بر شتاب‌بخشی به بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده در عسلویه متمرکز است که بر اساس گزارش‌های میدانی، با سرعت و سیالیت در حال انجام است.

تأمین مالی و تسریع فرآیندهای بازسازی

برای موفقیت در بازسازی زیرساخت‌ها، تعیین نقشه راه و پنل عملیاتی حیاتی است. مدیران صنعت نفت با حذف موانع قانونی و حقوقی در مسیر جذب منابع مالی، فرآیندها را تسریع کردند. هماهنگی راهبردی میان وزارت نفت، نظام بانکی و دستگاه‌های اجرایی برای تزریق بودجه به پروژه‌های بازسازی، از اقدامات کلیدی این حوزه است.

این تلاش‌ها دو محور اصلی را دنبال می‌کند: اتخاذ تصمیمات کلان راهبردی و تسریع اقدامات عملیاتی. هدف نهایی، تضمین امنیت انرژی کشور در آستانه فصل سرما است. با همدلی مردم در مدیریت مصرف و تلاش نهادهای ذی‌ربط، انتظار می‌رود این چالش به زودی مرتفع شده و افتخاری جدید برای صنعت نفت ایران ثبت شود.