حمله هوایی به پل B۱ کرج در جنگ ۴۰ روزه از زاویه دیگر

فیلم حمله هوایی به پل B۱ کرج در جنگ ۴۰ روزه از زاویه دیگراین شیوه ساخت موشک برای شهرکها و پایگاههای صهیونیستی آمریکایی مناسب است یعنی موشک ترکش بالا . باید شهرکهای صهیونیستی را اینگونه دچار بحران کنیم. شهرک های کوچک را هدف بگیرید و در ثانی ما باید پناهگاهساز ی دشمن را در سرزمین های اشغالی دچار خطا کنیمبمب های داخل قوطی که به شکل کنسروتن ماهی بود،که دراطراف شهرک میانرودباعث تلفات کودکان کنجکاو،شده بودهم فراموش شده دراین اخبارجنگ! این جنایت درروستای کفری وشاپورجان اتفاق افتاد درجنوب غرب شیرازداعش ها هم از این مدل سلاح استفاده می‌کردند مثل انفجار کوله پشتی پر از ساچمه در کرمان در سالگرد سه‌ید حاج قاسم سلیمانی آمریکایی ها و صهیون ها و دواعش یکی اندکار رسانه ای را اینبار باید از همین صهیونیست ها یاد بگیریم .

فیلم حمله هوایی به پل B۱ کرج در جنگ ۴۰ روزه از زاویه دیگراین شیوه ساخت موشک برای شهرکها و پایگاههای صهیونیستی آمریکایی مناسب است یعنی موشک ترکش بالا .

باید شهرکهای صهیونیستی را اینگونه دچار بحران کنیم. شهرک های کوچک را هدف بگیرید و در ثانی ما باید پناهگاهساز ی دشمن را در سرزمین های اشغالی دچار خطا کنیمبمب های داخل قوطی که به شکل کنسروتن ماهی بود،که دراطراف شهرک میانرودباعث تلفات کودکان کنجکاو،شده بودهم فراموش شده دراین اخبارجنگ!

این جنایت درروستای کفری وشاپورجان اتفاق افتاد درجنوب غرب شیرازداعش ها هم از این مدل سلاح استفاده می‌کردند مثل انفجار کوله پشتی پر از ساچمه در کرمان در سالگرد سه‌ید حاج قاسم سلیمانی آمریکایی ها و صهیون ها و دواعش یکی اندکار رسانه ای را اینبار باید از همین صهیونیست ها یاد بگیریم . شنیع ترین جنایات ؛ وحشی ترین رفتار ها .

و تند ترین برخورد ها را با دیگران انجام میدهند اما به طرفه العینی تغییر موقعیت داده و مظلوم نمایی را بیشه کار خود می کنند طوری که افکار عمومی فکر میکنند که اونی که مورد ظلم و جنایت واقع شده صهیونیستها هستند و طرف مقابل شان ( مشخصا نیروهای مقاومت فلسطینی ؛ حزب الله و سپاه پاسداران ایران) هم نیروی متجاوزهستند که کمر به قتل آنها بسته اند بدون آنکه ذره ای به جنایات خود شان اشاره ای داشته باشند. کلا در عوض کردن جای ظالم با مظلوم تبحر خاصی دارند .

برای موضوع ساختگی هولوکاست و کشتاری که به هیتلر منتسب است با گذشت ۱۰۰ سال هنوز که هنوز است فریاد تظلم خواهی سر داده و دنیا را مقصر و شریک کشتار هیتلر معرفی میکنند . کاری کرده اند که دنیا باید بابت جنایتی که رخ نداده است به آنها غرامت پرداخت نماید . قیمت طلا، دلار و سکه امروز یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰





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حمله هوایی پل B۱ کرج جنگ ۴۰ روزه شهریو صهیونیستی

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