حمله پهپادی و موشکی اوکراین به پل کریمه، بخشی از جنگ پل‌ها میان مسکو و کی‌یف است که واکنش روسیه، آمریکا و اروپا را برانگیخته است.

نیروهای مسلح اوکراین در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۴۰۵ به پل کریمه حمله کردند و یکی از سنگین‌ترین ضربه‌ها به زیرساخت‌های روسیه در جنگ جاری را وارد آوردند. این پل حدود ۱۹ کیلومتر طول دارد و شبه‌جزیره کریمه را به خاک روسیه متصل می‌کند. مسکو این منطقه را در سال ۲۰۱۴ به خاک خود الحاق کرد.

ولادیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین گفت این حمله توسط ارتش و سرویس‌های امنیتی کشورش در قالب یک عملیات هفت‌مرحله‌ای و در پاسخ به حملات روسیه به زیرساخت‌های اوکراین طراحی و اجرا شده است. ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه نیز در نشست خبری پنجشنبه، پس از نشست سه‌جانبه با همتایان چینی و آمریکایی خود در شنجن، وعده پاسخی دردناک‌تر داد.

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جزئیات تخریب پل کریمه و توقف تردد

حمله به پل کریمه باعث تخریب بخشی از پل شد که پیامدهای فوری آن بر تردد خودروها دیده شد. حدود ۲۱۳ متر از این پل پس از مجموعه‌ای از حملات پهپادی و موشکی به درون دریا سقوط کرد، به نوشته منابع خبری مختلف.

بنا بر گزارش منابع خبری روسیه، تردد وسایل نقلیه بر روی پل کریمه صبح دوشنبه از ساعت ۲:۲۲ بامداد به وقت مسکو به حالت تعلیق درآمد و تا ساعت ۷:۰۴ بعدازظهر همان روز ادامه داشت. پس از آن، تردد با تغییر مسیر از سر گرفته شد.

حملات پهپادهای اوکراینی به این پل در شب سه‌شنبه ۲۶ آبان دوباره آغاز شد. مارات خوسنولین معاون نخست‌وزیر روسیه گفت در اثر این حملات تیر اصلی پل قوسی تخریب شده و خود طاق پل نیز آسیب دیده است. در نهایت تردد خودروها روی این پل متوقف شد.

به نوشته نیویورک‌تایمز، این پل پیش از این از تمام حملات قبلی به‌طور جدی آسیب ندیده بود. اوکراین در سال ۲۰۲۲ میلادی با مواد منفجره‌ای که در یک کامیون جاسازی شده بود، پل را هدف قرار داد و در سال بعد با شناورهای بدون سرنشین به آن حمله کرد. دو سال بعد نیز نیروهای عملیاتی مخفی این کشور با کارگذاری مواد منفجره روی پایه‌های زیرآبی پل، تلاش کردند آن را تخریب کنند.

واکنش مسکو، کی‌یف و دونالد ترامپ

روسیه پل کریمه را یک تأسیسات غیرنظامی توصیف می‌کند و می‌گوید پیش از این عبور سلاح و تجهیزات نظامی از آن ممنوع شده بود. ولادیمیر پوتین گفته است مسکو سازه این پل را تعمیر خواهد کرد و به حملات پاسخ خواهد داد.

دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در جمع خبرنگاران در مسیر بازگشت به آمریکا گفت پوتین از دست زلنسکی به دلیل حمله به پل کریمه بسیار خشمگین بوده است. ترامپ افزود دلیل ناراحتی پوتین از زلنسکی را درک می‌کند.

ساعاتی پس از سخنان پوتین، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد پل‌های جاده‌ای و جاده‌ای-ریلی در منطقه کی‌یف که به گفته این وزارتخانه برای انتقال تسلیحات و تجهیزات نظامی اوکراین به دونباس استفاده می‌شد، هدف قرار گرفته‌اند. همچنین پل جاده‌ای و ریلی زاتوکا در منطقه اودسا نیز هدف حمله قرار گرفت که به گفته این وزارتخانه برای انتقال محموله‌های نظامی به کار می‌رفت.

پیامدهای حملات متقابل برای کی‌یف و اروپا

حملات متقابل روسیه به کی‌یف، پایتخت اوکراین را با آسیب به چند پل و بسته شدن گسترده راه‌ها روبه‌رو کرد. ویتالی کلیچکو شهردار کی‌یف روز جمعه در تلگرام نوشت پل‌های پودیلسکی، دارنیتسکی و پل جنوبی این شهر در اثر حملات موشکی آسیب دیده‌اند و کارشناسان در حال ارزیابی خسارت هستند.

زلنسکی گفت نیروهای روسیه چندین گروه موشکی را با فاصله زمانی ۲۰ تا ۳۰ دقیقه پرتاب کردند تا عملیات امداد و نجات را دشوار کنند و این حملات منجر به کشته شدن هشت نفر شد. او همچنین گفت نیروهای اوکراینی حدود ۹۴ درصد موشک‌های کروز و پهپادها را رهگیری و منهدم کردند، اما تنها حدود ۱۱ درصد موشک‌های بالستیک رهگیری شد.

کریستوف وانر خبرنگار شبکه آلمانی ولت نیز در گزارشی نوشت حملات نیروهای مسلح روسیه به پل‌های روی رودخانه دنیپر در کی‌یف، اوضاع این شهر را به شدت دشوار کرده است. او در فیلمی که در یوتیوب منتشر شد، گفت شب گذشته کی‌یف به جهنمی واقعی تبدیل شده بود و ترافیک عظیمی در شهر ایجاد شد.

در همین حال، کمیسیون اروپا در پیش‌بینی اقتصادی پاییزی خود برآورد کرده است که درگیری روسیه و اوکراین تا پایان سال ۲۰۲۶ میلادی، یعنی زمستان ۱۴۰۶، ادامه خواهد داشت. این نهاد اعلام کرده پیامدهای اقتصادی این مناقشه همچنان بسیار نامشخص است و سناریوی پایه‌اش فرض می‌کند تنش‌های ژئوپلیتیکی و تحریم‌ها علیه روسیه تا پایان سال ۲۰۲۸ ادامه خواهند داشت.