حمله موشکی یمن به عمق خاک عربستان و بنادر نفتی

نیروهای مسلح یمن با حمله موشکی و پهپادی به بنادر نفتی ریاض و فرودگاه ملک خالد، عمق خاک عربستان سعودی را هدف قرار دادند و خسارات اقتصادی و نظامی زیادی وارد کردند.

سرتیپ یحیی سریع ، سخنگوی نیروهای مسلح یمن ، اعلام کرد که نیروهای این کشور موفق شده‌اند ایستگاه‌های پمپاژ نفت شماره ۵ و ۶ را در خط لوله شرق به غرب واقع در منطقه ریاض، پایتخت عربستان سعودی ، هدف قرار دهند. این حمله که عصر روز یکشنبه با استفاده از دو فروند پهپاد انجام شد، بخشی از عملیات جدیدی است که هدف آن تشدید فشار بر وضعیت اقتصادی و نظامی عربستان سعودی است.

این نیروهای مسلح با هدف قرار دادن مراکز تجمع دشمن و عمق خاک عربستان، عملیات‌های دقیق خود را از سر گرفته‌اند. سرتیپ سریع تأکید کرد که این اقدامات منجر به وخیم‌تر شدن شرایط برای ریاض و نیروهای متخاصم شده و نشان‌دهنده توانایی یمن در ضربه زدن به زیرساخت‌های حیاتی این کشور است.

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تخریب پادگان قعوه و اصابت موشک‌ها

در ادامه این عملیات‌های همزمان، نیروهای مسلح یمن با شلیک ۶ موشک بالستیک به پادگان قعوه و اماکن مجاور آن در استان لحج، نیروهای کمکی عربستان سعودی را هدف قرار دادند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که این موشک‌ها مستقیماً به اهداف تعیین شده اصابت کرده‌اند و منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر از نیروهای دشمن شده‌اند.

علاوه بر تلفات انسانی، این حمله منجر به انهدام تعداد زیادی از خودروهای نظامی طرف مقابل نیز شده است. این عملیات‌های موشکی و پهپادی نشان‌دهنده گسترش میدان نبرد به سمت مناطق استراتژیک و نظامی در داخل خاک عربستان و استان‌های مرزی است که حضور نیروهای خارجی در آن‌ها احساس می‌شود.

هدف قرار دادن فرودگاه ملک خالد

پیش از این اقدامات، سرتیپ یحیی سریع از حمله موفقیت‌آمیز به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد و مرکز مالی ریاض خبر داده بود. نیروهای مسلح یمن با استفاده از ۲ موشک بالستیک، این مراکز مهم را هدف قرار دادند و اعلام کردند که اهداف عملیات با موفقیت کامل محقق شده است. این حمله خسارات قابل توجهی به زیرساخت‌های حمل و نقلی و مالی عربستان وارد کرد.

هدف قرار دادن فرودگاه ملک خالد و مرکز مالی در ریاض، پیامی واضح برای نشان دادن توانایی یمن در کنترل وضعیت در مناطق دور از جبهه‌های نبرد مستقیم است. این اقدامات تکرار شونده، نشان می‌دهد که یمن قادر به ایجاد اختلال در فعالیت‌های روزمره و اقتصادی ریاض است.

شکست محاصره و کنترل تنگه باب‌المندب

عربستان سعودی از سال ۲۰۱۵ پس از حمله نظامی به یمن، محاصره زمینی، هوایی و دریایی را بر این کشور تحمیل کرد که ایالات متحده نیز در اکتبر ۲۰۱۶ به این محاصره پیوست. در سال ۱۴۰۵، صنعا تصمیم به شکست این محاصره گرفت و با عملیات‌های متقابل، ارتش عربستان را وادار به بمباران فرودگاه صنعا کرد که پاسخ قاطعی را در پی داشت.

نیروهای مسلح یمن با عقب راندن شبه‌میلیت‌های مورد حمایت عربستان، کنترل شهر بندری تاریخی المخا و منطقه راهبردی ساحلی کهبوب را به دست آوردند. این موفقیت‌های نظامی، تسلط یمن بر تنگه استراتژیک باب‌المندب، یکی از مهم‌ترین مسیرهای کشتیرانی جهان، را به شدت افزایش داده است.

علاوه بر مناطق ساحلی، نیروهای ارتش یمن شماری از جزایر راهبردی را نیز از شبه‌میلیت‌ها بازپس گرفتند که این امر تسلط کامل بر این آبراهه حیاتی را تکمیل می‌کند. این تحولات، موازنه قدرت در منطقه را تغییر داده و نشان می‌دهد که محاصره یمن عملاً شکسته شده است.