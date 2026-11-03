حمله آمریکا به قشم و غنیمت دو پهپاد MQM-170 توسط سپاه

گزارش وال‌استریت ژورنال از حمله ارتش آمریکا به جزیره قشم در ۱۱ آبان و اعلام سپاه پاسداران درباره ساقط شدن و به غنیمت گرفتن پهپادهای شناسایی آمریکایی MQM-170

جزیره قشم در شامگاه دوشنبه دوازدهم آبان ماه، بار دیگر صحنه رویدادهای حساس نظامی میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا شد. خبرگزاری‌های داخلی گزارش شنیدن صدای انفجار و پرواز هواگردها را تأیید کردند و رسانه‌های غربی حمله ارتش آمریکا به این جزیره را خبر دادند. این تحولات همزمان با اعلام سپاه پاسداران مبنی بر مقابله با پهپادهای شناسایی و به غنیمت گرفتن دو فروند از آن‌ها، سطح تنش‌های منطقه‌ای را نشان می‌دهد. این اتفاق برخلاف ادعاهای سیاسی واشنگتن درباره عدم وجود جنگ فعال، بر وجود تقابل نظامی بالا دلالت دارد.

جزئیات شنیداری انفجارها و گزارش‌های اولیه

نخستین گزارش‌های موثق از وقوع انفجارها در محدوده جزیره قشم، توسط خبرگزاری ایرنا منتشر شد. این خبرگزاری اعلام کرد که دقایقی پس از نیمه‌شب سه‌شنبه، پنج انفجار به‌صورت ممتد و پشت سر هم در آسمان جزیره شنیده شده است. شدت این انفجارها آن‌قدر زیاد بود که احتمال اصابت مستقیم اشیاء در داخل محدوده جزیره نیز مطرح گردید. همچنین برخی از ساکنان محلی گزارش داده‌اند که دو هواگرد در آسمان منطقه در حال پرواز بوده‌اند.

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هم‌زمان با این رویدادها، خبرگزاری فارس از شنیده‌شدن صدای چند انفجار در بندر لنگه خبر داد. منابع محلی در این منطقه اعلام کردند که این صداها از سمت دریا به گوش رسیده است، اما منشأ دقیق آن‌ها در مراحل اولیه مشخص نبود. گزارش‌های دیگری نیز از شنیده‌شدن صدای انفجار در قشم و جزیره هنگام منتشر شد که مجموعه این رویدادها نشان‌دهنده تحرکات نظامی در محدوده جغرافیایی جنوب تنگه هرمز است.

اعلام عملیات الکترونیک و غنیمت پهپادهای آمریکایی

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای رسمی از مقابله با تهدیدات هوایی خبر داد. نیروی هوافضای سپاه اعلام کرد که دو فروند پهپاد شناسایی آمریکایی از نوع MQM-170 را در آسمان جنوب جزیره قشم، با استفاده از سامانه‌های پیشرفته جنگ الکترونیک زمین‌گیر کرده است. طبق این اعلام، با احتساب این دو فروند، تعداد پهپادهای آمریکایی از این نوع که به غنیمت نیروهای ایرانی درآمده‌اند، به چهار فروند رسیده است.

گزارش‌های تکمیلی خبرگزاری فارس همچنین به ساقط‌شدن یک پهپاد پیشرفته دیگر بر فراز قشم اشاره کرده است. این موضوع در کنار خبر به غنیمت درآمدن دو پهپاد، اهمیت و وسعت تقابل هوایی در این منطقه خاص را برجسته می‌کند. اگرچه در زمان انتشار گزارش‌های اولیه، منابع محلی و استانی اظهارنظر رسمی درباره منشأ دقیق انفجارها نکرده بودند، اما اقدامات دفاعی سپاه پاسداران نشان‌دهنده آمادگی کامل پدافندی در این منطقه است.

روایت رسانه‌های غربی از حمله به زیرساخت‌های قشم

ابعاد دقیق‌تری از این عملیات زمانی آشکار شد که روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد ارتش این کشور روز دوشنبه به جزیره قشم حمله کرده است. این روزنامه افزود که این عملیات بخشی از مجموعه حملات محدود و محرمانه‌ای بوده که واشنگتن طی هفته‌های اخیر علیه ایران انجام داده است. مقام‌های آمریکایی مدعی شده‌اند که هدف اصلی این حملات، محدود کردن توان ایران برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز بوده است.

وال‌استریت ژورنال در ادامه با اشاره به موقعیت استراتژیک قشم، نوشت که این جزیره میزبان تأسیسات بزرگ زیرزمینی موشکی، یک پایگاه دریایی و یک آب‌شیرین‌کن بزرگ است. این روزنامه یادآوری کرد که آمریکا در دوره‌های قبلی نیز قشم را هدف قرار داده و مقام‌های آمریکایی درباره احتمال تصرف آن بحث کرده‌اند. همین ویژگی‌ها نشان می‌دهد که قشم از منظر نظامی، صرفا یک موقعیت جغرافیایی نیست، بلکه بخشی از زیرساخت‌های مهم دفاعی کشور در مجاورت تنگه هرمز به شمار می‌رود.

نقش نیویورک‌تایمز و فاکس‌نیوز در توجیه حملات

نیویورک‌تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی مدعی شد که حمله به قشم پس از سرنگونی یک پهپاد آمریکایی و شلیک به سمت دو جنگنده این کشور صورت گرفته است. این گزارش همزمان با ادعای شلیک موشک زمین‌به‌هوا توسط سپاه پاسداران به سمت یک جنگنده آمریکایی و پاسخ هوایی آن منتشر شد. در حادثه دیگر که توسط نیویورک‌تایمز پوشش داده شد، نیروهای آمریکایی مدعی شدند موشکی را که از جزیره قشم شلیک شده و کشتی‌های تجاری را هدف قرار داده بود، رهگیری کرده‌اند.

فاکس‌نیوز نیز به نقل از یک مقام آمریکایی، حمله به جزیره را در پاسخ مستقیم به سرنگونی پهپاد آمریکایی دانست. با وجود این روایت‌های متضاد و تکمیلی، جزئیات مستقل و رسمی درباره اهداف مورد اصابت، میزان خسارات و تلفات احتمالی هنوز منتشر نشده است. آنچه تاکنون می‌توان با اتکا بر بسته خبری گفت، وقوع انفجارها، گزارش حمله آمریکا و اعلام مقابله پدافندی از سوی ایران است.

استراتژی سکوت خبری و ارتباط با مذاکرات

نکته مهمی که در گزارش‌های منتشر شده برجسته است، تصمیم دولت آمریکا برای عدم اعلام رسمی این عملیات به صورت علنی است. یک مقام آمریکایی به وال‌استریت ژورنال گفته است که دولت این کشور عمداً کارزار نظامی خود را در سکوت خبری پیش می‌برد تا این تصور ایجاد نشود که واشنگتن قصد دارد عملیات نظامی گسترده‌ای را از سر بگیرد. این رویکرد در شرایطی دنبال می‌شود که دولت ترامپ هم‌زمان از احتمال توافق با ایران سخن می‌گوید.

این استراتژی پنهان‌کاری در حالی اجرا می‌شود که هدف ظاهری آن جلوگیری از شکل‌گیری تصویری مبنی بر بازگشت به جنگ تمام‌عیار است. با این حال، حملات اخیر و اعلامیه‌های متقابل سپاه پاسداران، نشان‌دهنده پیچیدگی شدید معادلات امنیتی در خلیج فارس است. اهمیت حمله گزارش‌شده به قشم را نمی‌توان صرفا در چارچوب یک درگیری محدود هوایی بررسی کرد، چرا که امنیت کشتیرانی و عبور نفتکش‌ها برای قدرت‌های فرامنطقه‌ای اهمیت راهبردی دارد.