حمله سایبری به سی‌آی‌ای و دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا منجر به افشای اطلاعات غیرمحرمانه شد. گزارش‌ها از منشأ چینی و اختلال در وزارت خزانه‌داری حکایت دارد.

شبکه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایالات متحده آمریکا در جریان یک حمله سایبری گسترده قرار گرفته‌اند که منجر به دسترسی غیرمجاز به داده‌های حساس شده است. این رویداد امنیتی شامل نفوذ به سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ( سیا) و دفتر مدیر اطلاعات ملی این کشور است. گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که این حمله به افشای بخشی از اطلاعات غیرمحرمانه منجر شده و نگرانی‌های جدی درباره امنیت زیرساخت‌های دیجیتال آمریکا ایجاد کرده است. هم‌زمان، شبکه مقابله با جرائم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز از دسترسی غیرمجاز به شماری از سامانه‌های خود خبر داده است.

جزئیات نفوذ به سامانه‌های اطلاعاتی و تحلیل داده‌ها

روزنامه نیویورک‌تایمز برای نخستین بار از نفوذ به سامانه‌ای خبر داد که نهادهای اطلاعاتی آمریکا برای گردآوری و تحلیل اطلاعات از منابع آشکار استفاده می‌کنند. سامانه هدف‌ گرفته‌شده برای تحلیل داده‌های حاصل از اینترنت، تصاویر ماهواره‌های تجاری و اطلاعات عرضه‌شده از سوی شرکت‌های خصوصی استفاده می‌شود. دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا اعلام کرد این رخنه موجب اختلال در سامانه‌های محرمانه یا قابلیت‌های حیاتی این نهاد نشده است. سیا نیز از اظهارنظر درباره این حادثه خودداری کرد. با این‌حال، گفته می‌شود آژانس ملی اطلاعات جغرافیایی آمریکا نیز تحت تأثیر این رخنه قرار گرفته است.

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منشأ حمله و ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی

سی‌ان‌ان به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد شواهد اولیه از احتمال منشأ‌گرفتن حمله از چین حکایت دارد، اما هنوز مشخص نیست دولت چین در آن دست داشته است یا نه. در همین حال، گزارش‌های تازه از احتمال استفاده مهاجمان از یک ابزار مبتنی بر هوش مصنوعی ساخت چین حکایت دارند. یک منبع آگاه به آسوشیتدپرس گفته است هیچ‌گونه اطلاعات طبقه‌بندی‌شده‌ای در جریان حمله به سامانه سیا به خطر نیفتاده و رخنه امنیتی برطرف شده است. با این‌حال، هنوز جزئیاتی درباره زمان وقوع حمله، دامنه نفوذ و ماهیت دقیق اطلاعات افشاشده منتشر نشده است.

تاثیرات امنیتی و هشدارهای کارشناسان

دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا که بر فعالیت ۱۷ نهاد اطلاعاتی نظارت دارد، در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری در این حوزه را افزایش داده است. اگرچه چنین داده‌هایی عموما محرمانه نیستند، کارشناسان امنیت سایبری هشدار می‌دهند دسترسی به شیوه استفاده از آنها می‌تواند اولویت‌های دستگاه اطلاعاتی آمریکا، موضوعات مورد توجه تحلیلگران و حتی نقاط ضعف اطلاعاتی این کشور را برای طرف مقابل آشکار کند. این افشاها می‌تواند به رقبا کمک کند تا استراتژی‌های اطلاعاتی واشنگتن را پیش‌بینی کرده و از آن سو استفاده کنند.

گستردگی حوادث امنیتی در نهادهای آمریکایی

ساعاتی پس از انتشار خبر نفوذ به سامانه‌های اطلاعاتی، شبکه مقابله با جرائم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز اعلام کرد در حال بررسی یک رخداد امنیتی است که به دسترسی غیرمجاز به بخشی از سامانه‌هایش انجامیده است. این نهاد که اطلاعات حساسی درباره پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و دیگر جرائم مالی در اختیار دارد، شماری از سامانه‌های خود را به‌صورت احتیاطی از دسترس خارج کرده است. این حوادث در شرایطی رخ می‌دهند که نهادهایی از‌جمله پلیس فدرال، وزارت کشاورزی، وزارت دفاع و وزارت امنیت داخلی آمریکا نیز در هفته‌های اخیر با رخدادهای امنیتی مواجه شده‌اند.

واکنش دولت ترامپ و تغییرات مدیریتی

دولت دونالد ترامپ تأکید دارد شواهد موجود نشان نمی‌دهند این سلسله اختلال‌ها بخشی از یک حمله سایبری هماهنگ باشند. جی کلیتون، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، بخش عمده اختلال‌های فنی اخیر را ناشی از شتاب در رفع آسیب‌پذیری‌های نرم‌افزاری در برابر تهدیدهای فزاینده مبتنی بر هوش مصنوعی دانسته است. ترامپ هفته گذشته شان کرنکراس، مسئول ارشد امنیت سایبری کاخ سفید را برکنار کرد. کلیتون اکنون علاوه بر ریاست دستگاه اطلاعات ملی، به‌طور موقت‌ مسئولیت دفتر امنیت سایبری کاخ سفید را نیز بر عهده گرفته است تا کرستن دیویس، نامزد پیشنهادی ترامپ برای این سمت، تأیید سنا را به دست آورد.