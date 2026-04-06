در پی تشدید تنشها و درگیریها، حملات به زیرساختهای صنعتی ایران، به ویژه مجتمعهای فولادی، افزایش یافته است. این حملات که بر فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان متمرکز شدهاند، خساراتی به همراه داشته و نگرانیهایی را در مورد آیندهی تولید، صادرات و اشتغال در این صنعت حیاتی ایجاد کردهاند. این گزارش به بررسی پیامدهای این حملات، نقش فولاد مبارکه و فولاد خوزستان در اقتصاد ایران و چالشهای پیش روی این صنعت میپردازد.
با تشدید تنشها و درگیریها میان آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران ، حملات به زیرساختهای صنعت ی ایران شدت گرفته و دامنهی آن به مجتمعهای فولاد ی مهمی چون فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان کشیده شده است. این دو شرکت، از ارکان اصلی صنعت فولاد و اقتصاد ایران به شمار میروند و نقش حیاتی در تامین مواد اولیه برای طیف وسیعی از صنایع راهبردی، صادرات غیرنفتی و ارزآوری کشور ایفا میکنند. حملات اخیر، خسارات جدی به زیرساختهای تولید و انرژی این مجتمعها وارد کرده و تولید را متوقف کرده است.
این آسیبها، به گفتهی منابع صنعتی، میتواند ظرفیت تولید و صادرات فولاد ایران را به طور قابل توجهی کاهش دهد. برآوردهای اولیه حاکی از آن است که بازسازی کامل برخی از واحدهای آسیبدیده، ماهها زمان خواهد برد. تحلیلها در خصوص دلایل این حملات متفاوت است. برخی، هدف از این حملات را اثر اقتصادی آن بر ایران میدانند و برخی دیگر، به ارتباط بخشی از تولیدات این شرکتها با زنجیره تأمین صنایع دفاعی اشاره میکنند. فارغ از انگیزههای پشت پرده، هدف قرار گرفتن صنعت فولاد، نه تنها به معنای اختلال در یک بخش اقتصادی مهم، بلکه نشاندهندهی آسیبپذیری یکی از زیرساختهای حیاتی ایران در شرایط جنگی است؛ موضوعی که پیامدهای آن به سرعت در تولید، صادرات، اشتغال و حتی تداوم جنگ نمایان میشود و میتواند وابستگی ایران به فولاد چین را افزایش دهد.\فولاد مبارکه، به عنوان بزرگترین تولیدکنندهی فولاد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی ایران را به خود اختصاص داده و نقشی استراتژیک در اقتصاد ملی دارد. این شرکت، به طور مستقیم و غیرمستقیم، هزاران نفر را به کار گرفته و با بیش از ۱۲۰ شرکت زیرمجموعه، یک هلدینگ بزرگ را تشکیل میدهد. فولاد مبارکه، تامینکنندهی مواد اولیه برای بیش از ۳۰۰۰ کارخانه و کارگاه در سراسر کشور است و نقش کلیدی در زنجیره تولید صنایع پاییندستی دارد. به عنوان مثال، ۷۰ تا ۸۰ درصد ورقهای فولادی مورد نیاز خودروسازان بزرگ داخلی، توسط این شرکت تامین میشود. فولاد مبارکه در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۷۶ هزار میلیارد تومان فروش داشته و سود ناخالص آن به حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. مجموع صادرات فولاد مبارکه از ابتدای فعالیت تاکنون، به بیش از ۲۷ میلیون تن رسیده که حدود ۱۲ میلیارد دلار درآمد را به همراه داشته است. ساختار مالکیتی فولاد مبارکه به گونهای است که دولت، از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و دیگر نهادهای وابسته، سهام عمدهی این شرکت را در اختیار دارد.\با این حال، فعالیتهای فولاد مبارکه همواره با حاشیههایی نیز همراه بوده است. گزارش تحقیق و تفحص مجلس در سال ۱۴۰۰، تخلفاتی به ارزش حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان را برملا کرد. این گزارش، مدیران ارشد فولاد مبارکه را به سوءاستفاده از موقعیت، انعقاد قراردادهای صوری، پرداختهای غیرقانونی و بهکارگیری نیروهای مبتنی بر روابط متهم کرد. علاوه بر این، فولاد مبارکه اصفهان، یکی از بزرگترین مصرفکنندگان آب در استان بوده و سهم قابل توجهی از آب زایندهرود را مصرف کرده است. این امر، در کنار عوامل دیگر، به خشک شدن زایندهرود و بحران آب اصفهان دامن زده است. همچنین، فولاد مبارکه سالها یکی از آلایندههای اصلی هوای اصفهان بوده و با انتشار آلایندههای صنعتی، بارها از سوی سازمان حفاظت محیط زیست جریمه شده است. به طور خلاصه، فولاد مبارکه برای بسیاری از مردم اصفهان، نماد تعارض میان توسعه صنعتی و حفظ محیط زیست است. فولاد خوزستان، دومین تولیدکنندهی فولاد ایران و یکی از مهمترین صادرکنندگان محصولات فولادی، نیز جایگاه مهمی در صنعت و اقتصاد کشور دارد. این شرکت، هزاران نفر را به طور مستقیم و غیرمستقیم، مشغول به کار کرده و نقش مهمی در زنجیره تولید و صادرات فولاد ایفا میکند. فولاد خوزستان در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، با وجود چالشهای انرژی، نزدیک به ۵ میلیون تن تولید داشت که صادرات آن نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد چشمگیری داشته است
