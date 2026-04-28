حملات هوایی پاکستان به ولایت کنر در افغانستان منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها غیرنظامی شده است. طالبان نماینده پاکستان را احضار کرده و سازمان ملل متحد نیز نگرانی خود را ابراز داشته است.

حملات اخیر پاکستان به ولایت کنر در شرق افغانستان ، موجی از خشم و نگرانی را در میان مقامات و مردم این کشور برانگیخته است. بر اساس گزارش‌های اولیه، این حملات که در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه انجام شد، منجر به کشته شدن حداقل ۷ نفر و زخمی شدن ده‌ها تن دیگر، از جمله تعداد قابل توجهی از کودکان و زنان شده است.

هدف قرار گرفتن مناطق غیرنظامی، از جمله دانشگاه سید جمال‌الدین افغانی، این سوالات جدی را در مورد رعایت قوانین بین‌المللی بشردوستانه و مسئولیت‌پذیری عاملان این حملات مطرح می‌کند. حکومت طالبان به شدت این حملات را محکوم کرده و نماینده پاکستان در کابل را احضار کرده و مراتب اعتراض خود را به او ابلاغ نموده است.

در بیانیه‌ای رسمی، وزارت خارجه طالبان این حملات را «تحریک‌آمیز و نقض تمامیت ارضی افغانستان» خوانده و هشدار داده است که ادامه این اقدامات غیرمسئولانه، عواقب وخیمی را به دنبال خواهد داشت. این واکنش نشان‌دهنده حساسیت بالای موضوع و عزم طالبان برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی کشور است.

سازمان ملل متحد نیز از طریق یوناما (معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان) نگرانی خود را در مورد تلفات غیرنظامیان ابراز داشته و بر لزوم حفاظت از غیرنظامیان و تاسیسات غیرنظامی، از جمله مراکز آموزشی، تاکید کرده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، نیز با بازنشر اعلامیه یوناما، خواستار پاسخگویی عاملان این حملات و انجام تحقیقات فوری و همه‌جانبه در مورد رویدادهای اخیر و همچنین رویدادهای قبلی شده است.

این نشان‌دهنده توجه بین‌المللی به این موضوع و ضرورت بررسی دقیق و شفاف این حوادث است. مقامات محلی در ولایت کنر اعلام کرده‌اند که در این حملات هوایی و راکتی، علاوه بر تلفات غیرنظامیان، خسارات قابل توجهی به زیرساخت‌های غیرنظامی وارد شده است. فهرست منتشر شده توسط اداره صحت عامه ولایت کنر، حاوی اسامی بسیاری از کودکان و زنان است که در این حملات جان خود را از دست داده‌اند یا زخمی شده‌اند.

این موضوع، عمق فاجعه را نشان می‌دهد و ضرورت رسیدگی فوری به وضعیت آسیب‌دیدگان را برجسته می‌کند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان نیز اعلام کرده است که پاکستان به دانشگاه سید جمال‌الدین افغانی حمله کرده و در جریان این حمله، حدود ۳۰ دانشجو زخمی شده‌اند. این حمله به یک مرکز آموزشی، نقض آشکار قوانین بین‌المللی بشردوستانه محسوب می‌شود و محکومیت گسترده‌ای را به دنبال داشته است.

چندین منبع خبری تایید کرده‌اند که این حملات توسط جنگنده‌ها و پهپادهای پاکستانی انجام شده است، اما هنوز هیچ واکنشی از سوی حکومت پاکستان در این خصوص منتشر نشده است. این سکوت، نگرانی‌ها را در مورد مسئولیت‌پذیری پاکستان در این حملات افزایش می‌دهد. این حملات در حالی رخ می‌دهند که روابط بین پاکستان و افغانستان در ماه‌های اخیر به شدت تیره شده است.

گزارش‌هایی از درگیری‌ها و تبادل آتش در امتداد مرز مشترک منتشر شده است، از جمله در گذرگاه اسپین‌بولدک - چمن در قندهار و در اطراف انگور اده در ولایت پکتیکا. مقامات محلی طالبان اعلام کرده‌اند که در جریان این درگیری‌ها، ۶ سرباز پاکستانی کشته شده‌اند. این حوادث، نشان‌دهنده تشدید تنش‌ها در مرز بین دو کشور و ضرورت یافتن راه حل‌های دیپلماتیک برای حل اختلافات است.

با توجه به پیچیدگی اوضاع و حساسیت موضوع، انتظار می‌رود که جامعه بین‌المللی نقش فعال‌تری در میانجیگری بین دو کشور ایفا کند و از بروز خشونت‌های بیشتر جلوگیری نماید. همچنین، ضرورت دارد که تحقیقات مستقل و شفاف در مورد این حملات انجام شود و عاملان آن به پاسخگویی کشیده شوند تا از تکرار چنین حوادثی در آینده جلوگیری شود. حمایت از آسیب‌دیدگان و بازسازی مناطق آسیب‌دیده نیز از جمله اقدامات ضروری است که باید در اولویت قرار گیرد





bbcpersian / 🏆 15. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

افغانستان پاکستان کنر حملات هوایی طالبان سازمان ملل تلفات غیرنظامی اعتراض تنش مرزی

United States Latest News, United States Headlines