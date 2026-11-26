گزارش جامع از حملات موشکی روسیه به کی‌یف و درگیری‌های غزه. زخمی شدن هفت نفر در حمله موشکی کی‌یف، کشته شدن ابوندا در غزه و تهدیدهای نتانیاهو. جزئیات کامل

حملات موشکی روسیه به شهر کی‌یف پایتخت اوکراین ، منجر به زخمی شدن هفت نفر شد که وضعیت سلامتی دو تن از آن‌ها وخیم گزارش شده است. این رویداد در پی اعلام اوکراین مبنی بر آسیب رساندن به پنج هواپیمای نظامی در یک پایگاه هوایی روسیه رخ داد. ویتالی کلیچکو ، شهردار کی‌یف، پنج‌شنبه پنجم آذر اعلام کرد که موشک‌های بالستیک روسیه به یک مرکز خرید و دو ساختمان دیگر در شرق رود دنیپرو اصابت کردند.

جزئیات حمله موشکی کی‌یف و خسارات وارده

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، آتش‌سوزی بزرگی در شرق رود دنیپرو از شب گذشته آغاز شد و تا صبح پنج‌شنبه پنجم آذر ادامه داشت. صدای چندین انفجار در کی‌یف شنیده شد و به یکی از ساختمان‌های هدف‌گرفته خسارت شدیدی وارد آمد. خبرگزاری رویترز نتوانسته است روایت‌های دو طرف را بلافاصله تایید کند اما گزارش‌های محلی از آواربرداری در مناطق آسیب‌دیده حکایت دارد. نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که در این حمله ۱۱۳ پهپاد تهاجمی از نوع شاهد به سوی اوکراین پرتاب شده که ۷۶ فروند از آن‌ها دارای موتور جت بودند.

Also read تغییر منابع تامین نفت پالایشگاه‌های چینی پس از محدودیت صادرات ایران

تهدیدات نتانیاهو و کشته شدن ابوندا در غزه

در منطقه غزه، ارتش اسرائیل پنج‌شنبه پنجم آذر اعلام کرد که ابوندا را در مرکز نوار غزه کشته است. ابوندا به عنوان رئیس بخش اقتصاد دفتر سیاسی حماس و وزیر آموزش و پرورش دولت این گروه در غزه معرفی شد. به گفته ارتش اسرائیل، ابوندا بر امور بانکی و سرمایه‌گذاری‌های حماس نظارت داشت و منابع مالی را برای تقویت توان نظامی این گروه به کار می‌گرفت. این خبر همزمان با گزارش‌هایی از کشته شدن هشت فلسطینی در حملات هوایی اسرائیل در شهر غزه و دیرالبلح منتشر شد.

واکنش‌های مقامات اسرائیل و تحولات امنیتی

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر موقت اسرائیل، و یسرائیل کاتز، وزیر دفاع این کشور، در بیانیه‌ای مشترک حمله به ابوندا را بخشی از عملیات اخیر علیه مقامات حماس خواندند. کاتز در بیانیه‌ای جداگانه از کشته شدن یک مقام ارشد دیگر حماس در حملات شبانه خبر داد اما نام او را اعلام نکرد. ارتش اسرائیل و شاباک، سازمان امنیت داخلی این کشور، سه‌شنبه سوم آذر اعلام کرده بودند نعیم ابونحال، رئیس دستگاه امنیت داخلی حماس در نوار غزه، در حمله‌ای هوایی کشته شده است.

تهدید به انتقال مجدد ساکنان غزه و تحولات اوکراین

کاتز پنجم آذر گفت اگر حماس داوطلبانه خلع سلاح نشود، ارتش اسرائیل عملیات خود را برای خلع سلاح این گروه ادامه خواهد داد و یک میلیون نفر از ساکنان غزه را دوباره به جنوب منتقل خواهد کرد. او همچنین خلیل الحیه، از رهبران ارشد حماس، را به هدف قرار گرفتن تهدید کرد. در همین حال، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین، اوایل هفته گفته بود اطلاعات دریافتی از آماده‌سازی روسیه برای حمله‌ای گسترده حکایت دارد. وزارت خارجه آمریکا چهارم آذر فروش احتمالی بسته‌ای برای تامین تجهیزات و نگهداری جنگنده‌های اف-۱۶ اوکراین را تایید کرد.

تحولات منطقه‌ای و توقیف محموله تسلیحاتی سوریه

در تحولات منطقه‌ای، دریادار برد کوپر، فرمانده سنتکام، چهارشنبه چهارم آذر در بیانیه‌ای اعلام کرد نیروهای امنیت داخلی سوریه چند هفته پیش محموله‌ای تسلیحاتی را توقیف کردند که به گفته سنتکام، سپاه پاسداران آن را به مقصد لبنان قاچاق می‌کرد. سوریه در دوران حکومت بشار اسد یکی از مسیرهای اصلی انتقال تسلیحات جمهوری اسلامی به حزب‌الله لبنان بود. پس از سقوط اسد، گزارش‌هایی درباره تلاش تهران برای یافتن مسیرهای جایگزین منتشر شد.

آمار تلفات و وضعیت کنونی نوار غزه

به گزارش خبرگزاری رویترز، سهم مناطق تحت کنترل نیروهای اسرائیلی حدود دو سوم نوار غزه را شامل می‌شود. بر اساس آمار طرف‌های فلسطینی و اسرائیلی، از زمان توافق آتش‌بس در مهر ۱۴۰۴ دست‌کم هزار و ۶۰۰ فلسطینی و پنج سرباز اسرائیل کشته شده‌اند. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین چهارم آذر اعلام کرد در حمله به پایگاه هوایی ساواسلیکا در منطقه نیژنی نووگورود روسیه، سه جنگنده میگ-۳۱ و دو جنگنده-بمب‌افکن سوخو-۳۴ آسیب دیدند و برای مدتی از چرخه عملیات خارج شدند.