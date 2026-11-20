رئیس‌جمهور اوکراین گزارش داد ارتش روسیه با ۱۱۰ موشک و ۴۰۰ پهپاد به زیرساخت‌ها حمله کرد که ۸ کشته و ۳۰ زخمی در پی داشت. متحدان اوکراین به حمایت پدافندی متوسل شدند.

ولودیمیر زلنسکی ، رئیس‌جمهور اوکراین ، صبح امروز در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی تایید کرد که نیروهای مسلح روسیه از شب گذشته عملیات حملات هوایی گسترده‌ای را علیه اهداف کلیدی آغاز کرده‌اند. این حملات متمرکز بر نابودی زیرساخت‌های حیاتی شامل شبکه‌های انرژی و سیستم‌های حمل‌ونقل در سراسر این کشور است.

طبق اظهارات رسمی زلنسکی، در بازه زمانی بین دیشب تا ظهر امروز، ارتش روسیه بیش از ۱۱۰ فروند موشک و همچنین بیش از ۴۰۰ پهپاد انتحاری را به سمت مناطق مختلف اوکراین شلیک کرده است. این حجم از آتش‌باری شامل استفاده از ۲۷ موشک بالستیک نیز می‌شود که نشان‌دهنده شدت و تنوع تسلیحات به کار رفته در این عملیات است.

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جزئیات تلفات و خسارات زیرساختی

رئیس‌جمهور اوکراین با استناد به گزارش‌های اولیه اعلام کرد که این موج حملات منجر به کشته شدن ۸ نفر و زخمی شدن ۳۰ نفر دیگر در اوکراین شده است. علاوه بر تلفات انسانی، آسیبات جدی به تأسیسات راه‌آهن و پل‌های ارتباطی وارد شده که می‌تواند چالش‌های لجستیک ایجاد کند.

زلنسکی همچنین هشدار داد که نیروگاه‌های هسته‌ای و پست‌های برق نیز از جمله اهداف مورد حمله بوده‌اند. خطوط برق متصل به کشورهای همسایه در اتحادیه اروپا نیز در کانون خطر قرار گرفته‌اند که می‌تواند تأثیرات منطقه‌ای داشته باشد.

واکنش زلنسکی و درخواست کمک

ولودیمیر زلنسکی با تأکید بر نیاز فوری به تقویت سیستم دفاعی کشور، مستقیماً از متحدان بین‌المللی خود خواست تا تعهدات خود را برای اجرای توافق‌های پدافند هوایی عملیاتی کنند. این درخواست نشان از نگرانی جدی مقامات کی‌یف درباره توانایی دفاع در برابر حملات آتی دارد.

در کنار این موارد، گزارش‌های دیگری از حملات به بنادر ایزمائیل و رنی نیز تأیید شده که نشان می‌دهد اهداف استراتژیک شامل نقاط کانونی صادرات و واردات نیز در اولویت قرار گرفته‌اند.

زمینه سیاسی و ادعای پوتین

ولودیمیر زلنسکی در تحلیل خود از انگیزه‌های پشت این حملات، ادعا کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، این عملیات نظامی را پس از شکست مذاکرات در چین ترتیب داده است. این ادعا پیوند مستقیمی بین دیپلماسی شکست خورده و عادی‌سازی جنگ توسط مسکو برقرار می‌کند.

همزمان، سازمان ملل اعلام کرد که ۱۰.۸ میلیون نفر در اوکراین در حال حاضر به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که نشان‌دهنده ابعاد انسانی فاجعه انجمن است. در حاشیه این اخبار، گزارش‌هایی از اقدامات حوثی‌ها در عربستان سعودی و همچنین اعلام نخست‌وزیر عراق درباره استقرار اقتدار دولتی در جرف الصخر نیز مطرح شده است.

این مجموعه رویدادها نشان می‌دهد که وضعیت امنیتی و انسانی اوکراین در حال تشدید است و فشارهای بین‌المللی برای حمایت بیشتر از این کشور افزایش یافته است. کارشناسان انتظار دارند واکنش‌های بعدی متحدان غربی در قالب ارسال تجهیزات پیشرفته‌تر پدافند باشد.