حمله شبانه روسیه به نیروگاه‌های اوکراین ۶۰۰ هزار نفر را از برق محروم کرد؛ همزمان محمدجواد لاریجانی استفاده تاکتیکی از سلاح اتمی علیه پایگاه‌های نظامی را تجویز کرد.

ارتش فدراسیون روسیه روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه بار دیگر پایگاه‌های تولید انرژی در اوکراین را هدف حملات موشکی و پهپادی خود قرار داد. این حمله منجر به قطع کامل برق ۶۰۰ هزار نفر از ساکنان مناطق شرقی اوکراین شد و وضعیت اضطراری انرژی را در سراسر این کشور تشدید کرد.

تحلیل حملات و استراتژی فشار سیاسی

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، همزمان با اعلام خاموشی‌های گسترده در سراسر کشور، توضیح داد که بخش‌های وسیعی از جمعیت اوکراینی در حال تجربه شرایط سخت زمستانی و بی‌برقی هستند. این حملات در تقویم سالانه تهاجم روسیه به زیرساخت‌های حیاتی اوکراین، به عنوان یک الگوی تکرارشونده برای تضعیف روحیه عمومی و فشار بر دولت کی‌یف عمل می‌کند.

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زلنسکی یک روز پیش از این حمله، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، را مستقیماً متهم کرده بود که هدف اصلی از ایجاد تاریکی در اوکراین، اعمال فشار حداکثری قبل از آغاز مذاکرات دیپلماتیک است. هدف کرملین، تغییر موازنه قدرت در میز مذاکره و تضعیف موقعیت چانه‌زنی کی‌یف پیش از هرگونه پیشرفت سیاسی محسوب می‌شود.

توافق فرانسه برای مشارکت در مذاکرات ابوظبی

مذاکرات سه‌جانبه تاریخی بین روسیه، اوکراین و ایالات متحده آمریکا، قرار است روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۹ و ۲۰ آبان در پایتخت امارات متحده عربی، یعنی ابوظبی، برگزار شود. این نشست، نخستین دور گفتگوهای مستقیم بین طرفین پس از حدود ۹ ماه توقف کامل دیپلماسی است و نمایندگان آمریکایی تلاش می‌کنند قبل از آغاز فصل زمستان به دستاورد ملموسی برای پایان دادن به درگیری دست یابند.

در پی اعلام این زمان‌بندی، فرانسه روز یکشنبه خبر داد که یک نماینده دیپلماتیک را به ابوظبی خواهد فرستاد تا در کنار اوکراین برای حصول صلح و کاهش تنش‌ها چانه‌زنی کند. ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، صراحتاً اعلام کرد که اتحادیه اروپا و فرانسه به عنوان بخشی از فرآیند سیاسی، در این مذاکرات شرکت فعال خواهند داشت.

جدل‌های فقهی و امنیتی درباره دکترین هسته‌ای ایران

محمدجواد لاریجانی، برادر علی لاریجانی و از نظریه‌پردازان جریان محافظه‌کار در جمهوری اسلامی ایران، شنبه شب ۱۶ آبان‌ماه در یک برنامه تلویزیونی موضع‌گیری جنجالی درباره دکترین هسته‌ای کشور ارائه داد. او بیان کرد که استفاده از سلاح هسته‌ای علیه غیرنظامیان حرام است، اما استفاده تاکتیکی از آن علیه پایگاه‌های نظامی دشمن مجاز و جایز می‌باشد.

لاریجانی در توضیح این دیدگاه ابراز داشت که اگر سلاحی وجود داشته باشد که بتواند یک پایگاه نظامی دشمن را کاملاً نابود کند، تفاوتی نمی‌کند که آن سلاح اتمی باشد یا غیراتمی و باید از آن استفاده کرد. این اظهارات با فتوای سال‌های گذشته علی خامنه‌ای، رهبر اسبق جمهوری اسلامی، که استفاده از سلاح اتمی را منع کرده است، در تضاد کامل قرار دارد.

این بحث‌ها پس از جنگ ۴۰ روزه و تداوم محاصره اقتصادی آمریکا، بارها به موضوعی داغ در رسانه‌های داخلی و خارجی تبدیل شده است. حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، نیز در واکنش به این مباحث گفت که اگر نظام تصمیم به حرکت در این مسیر بگیرد، آمادگی لازم را ایجاد خواهد کرد.

واکنش‌های منطقه‌ای و هشدارهای امنیتی اسرائیل

یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه با بیان اینکه مأموریت این کشور علیه ایران هنوز به پایان نرسیده است، هشدار داد که تهران همچنان در تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای می‌باشد. کاتس همچنین هشدار داد که اگر حزب‌الله لبنان در صورت ازسرگیری جنگ وارد درگیری شود، با حملات بسیار سنگینی روبه‌رو خواهد شد.

شبکه ۱۲ اسرائیل گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این کشور، و سازمان اطلاعاتی موساد قصد داشتند در آستانه انتخابات ۲۷ اکتبر عملیاتی علیه ایران انجام دهند، اما ایالات متحده از آن مطلع شد و مانع اجرای آن شد. این گزارش‌ها نشان‌دهنده تداوم تنش‌های امنیتی بالا در منطقه خاورمیانه است.

در پیوند به تحولات اخیر، شمس‌الحق محمدیوسف قاضی، امام جمعه محترم‌آباد فنوج در استان سیستان و بلوچستان، روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه به دست افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. این رویداد دیگر نشان‌دهنده نگرانی‌های امنیتی در مناطق مرزی است.