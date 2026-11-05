مرکز اطلاعات دریایی از چهار حمله سپاه در تنگه هرمز خبر داد. در حالی که تردد کشتی‌ها کاهش یافته، ترامپ و ایران گزینه‌های جنگ یا توافق را بررسی می‌کنند.

مرکز مشترک اطلاعات دریایی گزارش داده است که نیروهای مرتبط با جمهوری اسلامی طی ۹۶ ساعت گذشته چهار حمله را در تنگه هرمز ثبت کرده‌اند. این اقدامات در تاریخ پنجم نوامبر ۲۰۲۶ برابر با ۱۵ آبان توسط نهاد عملیات تجارت دریایی بریتانیا منتشر شد و نشان‌دهنده تشدید فشار بر کشتیرانی تجاری در این آبراه حیاتی است.

جزئیات حملات چهارگانه در آب‌های عمان

بر اساس این ارزیابی، شمار حملات از سه مورد در دوره گزارش پیشین به چهار مورد افزایش یافته است. هر چهار حادثه در فاصله حدود ۵۲ ساعت، از اول تا سوم نوامبر در آب‌های مقابل سواحل مسندم عمان رخ داده‌اند. مرکز مشترک اطلاعات دریایی این حملات، تلاش برای حمله و رصد کشتی‌ها را مستقیماً به سپاه پاسداران نسبت داده است.

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فعالیت‌های این نیرو شامل پرواز پهپادها بر فراز کشتی‌ها، ایجاد مزاحمت و تماس‌های رادیویی در کانال‌های وی‌اچ‌اف بوده است. همچنین در خلیج فارس دو حمله دیگر طی این دوره ثبت شده که مجموع حملات گزارش‌شده از هفتم اکتبر برابر با ۱۵ مهر به هشت مورد رسیده است. یکی از حوادث جدید در بخش مرکزی خلیج فارس و شمال قطر اتفاق افتاده است.

کاهش شدید تردد تجاری در تنگه هرمز

عبور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز در مقایسه با سطح مبنای سال ۲۰۲۵ با کاهش قابل‌توجهی مواجه شده است. داده‌های مستقل رهگیری نشان می‌دهد که شمار عبورهای روزانه از اعداد تک‌رقمی تا محدوده پایین اعداد دورقمی متغیر است و فعالیت کلی کشتیرانی در سطح پایین قرار دارد.

بخش همکاری و راهنمایی نیروی دریایی آمریکا برای کشتیرانی، روزانه حدود ۳۱ عبور با کمک خود را در دوره گزارش‌دهی ثبت کرده است. این رقم کمتر از میانگین روزانه ۳۴ عبور در فاصله ۲۴ تا ۳۰ اکتبر است. مرکز مشترک اطلاعات دریایی کشتی‌ها را ملزم به پاسخ سریع به تماس‌های نظامی و روشن نگه داشتن سامانه شناسایی خودکار کرده است، مگر آنکه ملاحظات امنیتی مانع شود.

گزینه‌های پیش روی دولت ترامپ پس از انتخابات

رییس‌جمهوری آمریکا پس از پایان انتخابات میان‌دوره‌ای، سه گزینه اصلی را بررسی می‌کند: آغاز حملات جدید، ادامه فشار اقتصادی بر حکومت ایران یا دستیابی به توافقی با امتیازات قابل‌توجه برای تهران. ترامپ و مشاوران ارشد امنیت ملی او پنج‌شنبه، ۱۵ آبان، در چارچوب جلسه هفتگی ارائه گزارش اطلاعاتی برای نخستین بار پس از انتخابات درباره ایران تشکیل جلسه دادند.

ترامپ پس از این نشست در دفتر بیضی‌شکل کاخ سفید به خبرنگاران گفت: "حالا تصمیم می‌گیریم." او احتمال حملات بیشتر برای اطمینان از نابودی برنامه هسته‌ای ایران و جلوگیری از احیای آن را مطرح کرد و افزود: "ترجیح می‌دهم اگر ممکن باشد، بقیه کشور را ویران نکنم، اما شاید مجبور شوم."

شرایط تهران و تحولات محاصره دریایی آمریکا

منابع منطقه‌ای گزارش داده‌اند که دو طرف طی دو روز اقداماتی برای اعتمادسازی و حرکت به سوی توافقی گسترده‌تر انجام می‌دهند. در روز نخست پیشنهاد شده که آمریکا محاصره دریایی را لغو و بخشی از دارایی‌های مسدودشده ایران را آزاد کند. در مقابل، تهران به‌طور رسمی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دعوت می‌کند تا بازرسان را به تاسیسات هسته‌ای بمباران‌شده بفرستد.

طبق این پیشنهاد، در روز دوم تنگه هرمز بازگشایی می‌شود و مذاکرات هسته‌ای با تمرکز بر ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران از سر گرفته خواهد شد. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی حکومت ایران نیز اعلام کرده که تهران هفت شرط در زمینه دیپلماسی به واشینگتن اعلام کرده و تا برآورده نشدن آن‌ها، تنگه هرمز باز نخواهد شد.

آمادگی‌های نظامی و تحولات میدانی

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، در حال نهایی کردن آمادگی‌ها برای ازسرگیری احتمالی عملیات رزمی گسترده در ایران است، اما هنوز دستور تازه‌ای از واشینگتن دریافت نکرده است. ورود سومین گروه ضربت ناو هواپیمابر آمریکا به خاورمیانه به عنوان نشانه‌ای از تدارک حملات مجدد ارزیابی شده است. با این حال، ناو هواپیمابر تئودور روزولت و گروه همراه آن برای مدتی در سنگاپور توقف خواهند داشت و پیش از اواسط نوامبر به حوزه مسئولیت سنتکام نخواهند رسید.