تحلیل جامعه‌شناسانه حملات به ترانه علیدوستی پس از درگذشت حمید علیدوستی و تأثیر قطبی‌شدن سیاسی بر از بین رفتن همدلی اجتماعی در ایران.

در پی درگذشت حمید علیدوستی ، بازیگر پیشکسوت فوتبال و پدر ترانه علیدوستی ، فضای مجازی ایران میزبان موجی از واکنش‌های تند و انتقادهای شخصی علیه دختر این بازیگر شد. ترانه علیدوستی ، چهره سرشناس سینمای ایران، در حالی که قصد سوگواری برای پدرش را داشت، با بی‌توجهی بسیاری از همکاران هنری و حملات کلامی روبرو گردید. غیبت چندین نفر از سلبریتی‌های سینما و فوتبال در مراسم خاکسپاری، سوالات جدی را درباره چرایی تنهایی ترانه علیدوستی در این لحظات دشوار برانگیخت.

تحلیل جامعه‌شناختی پدیده فرقه‌گرایی در سوگ

مهرداد درویش‌پور، جامعه‌شناس برجسته ایرانی، این اتفاق را نه یک اختلاف شخصی، بلکه نشانه‌ای از قطبی‌شدن شدید سیاسی و گسترش فرهنگ خشونت در جامعه ایران دانست. او این پدیده را به اصطلاح "فرقه‌گرایی در سوگ" نامیده است؛ وضعیتی که در آن افراد تنها نسبت به اعضای گروه خود همدردی می‌کنند و حتی در برابر مرگ یا مصیبت افراد گروه مقابل، هیچ احساس انسانی نشان نمی‌دهند. به باور درویش‌پور، اگرچه ایران در وضعیت جنگ داخلی قرار ندارد، اما این قطبی‌شدن باعث شده است همبستگی اجتماعی و همدلی فراجناحی تضعیف شود و به همدردی‌های صرفاً درون‌گروهی محدود گردد.

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نقش ترانه علیدوستی در جنبش زن زندگی آزادی

این جامعه‌شناس تأکید می‌کند که حملات به ترانه علیدوستی را نمی‌توان صرفاً واکنشی به حضور شخصی او در مراسم دانست. جایگاه ترانه علیدوستی به عنوان یکی از نمادهای اصلی جنبش "زن، زندگی، آزادی" و ایستادگی‌های او در برابر حجاب اجباری، بخشی از زمینه‌های سیاسی این حملات است. درویش‌پور معتقد است که حمله به او، در واقع حمله به صدای اعتراضی و افق متکثری است که این جنبش نمایندگی می‌کرد و این حملات در ادامه هجمه‌هایی قرار می‌گیرند که از دو سوی متفاوت علیه آن جنبش صورت گرفته است.

در میان این موج انتقادها، برخی چهره‌ها مانند نهال موسوی، روزنامه‌نگار، به غیبت همکاران ترانه علیدوستی در مراسم سوگواری اشاره کردند و پرسیدند که چرا سینماگران تنها او را رها کرده‌اند. در مقابل، صلح با یادآوری نقش ترانه در جنبش "زن، زندگی، آزادی" و هزینه‌های سنگینی که برای ایستادگی پرداخت، از مقاومت او نوشت. مسیح علینژاد نیز با اشاره به فشارها و محرومیت‌هایی که پس از اعتراض به حجاب اجباری تجربه کرده، به تنهایی ترانه اشاره کرد. سعید دهقان، حقوقدان، نیز تصویر ترانه در مراسم سوگواری پدرش را نمادی از مقاومت مدنی زنان ایران توصیف کرد.

درویش‌پور مسئولیت اصلی شکل‌گیری این وضعیت را متوجه ساختار سیاسی حاکم می‌داند. او سیاست‌های تبعیض‌آمیز حکومت علیه گروه‌های مختلف اجتماعی از جمله زنان، اقلیت‌های دینی و جنسی، و مخالفان سیاسی را از عوامل اصلی تضعیف همبستگی ملی برشمرده است. به گفته او، حکومتی که خود مسئول تضعیف هنجارهای اخلاقی و درونی کردن فرهنگ بی‌رحمی بوده، نمی‌تواند انتظار داشته باشد جامعه پس از چهل و هفت سال با رواداری و همدلی رفتار کند. این تحلیل نشان می‌دهد که مرز میان نقد مواضع سیاسی و تعرض به عواطف شخصی در جامعه‌ای که تجربه‌های گسترده‌ای از سرکوب داشته، به شدت کمرنگ شده است.

جامعه‌شناس ایرانی در پاسخ به اینکه آیا چنین رفتاری مختص ایران است، تأکید می‌کند که این پدیده به ایران محدود نمی‌شود. او با اشاره به تجربه جنگ‌های داخلی اسپانیا و لبنان بیان می‌کند که در جوامعی که با قطبی‌شدن شدید سیاسی مواجه هستند، حتی رنج و آسیب دیدن طرف مقابل ممکن است به موضوع شادی و انتقام تبدیل شود. فرهنگ تفکیک خودی از غیرخودی در این شرایط تقویت می‌شود و امکان شکل‌گیری همبستگی فراگیر کاهش می‌یابد که پیامدهای آن برای روابط اجتماعی و همزیستی گروه‌های دارای اختلاف سیاسی عمیق و نگران‌کننده است.