حملات شبانه به یک مجتمع پتروشیمی در شرق عربستان سعودی و رهگیری موشک‌ها و پهپادها توسط این کشور، همزمان با افزایش تنش‌ها و تهدیدات متقابل، نگرانی‌ها را در مورد گسترش درگیری‌ها در منطقه افزایش داده است. بسته شدن پل ملک فهد و تبادل اظهارات مقامات، حاکی از وضعیت بحرانی است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، منابع محلی از وقوع حملات شبانه به یک مجتمع پتروشیمی در شرق عربستان سعودی خبر دادند. این حملات که تنها چند ساعت پس از هدف قرار گرفتن تاسیسات مشابه در ایران رخ داد، نگرانی‌ها را در مورد گسترش درگیری ‌ها در منطقه افزایش داد. یک منبع آگاه در محل حادثه، سه‌شنبه ۱۸ فروردین به خبرگزاری فرانسه گفت: حمله باعث بروز آتش‌سوزی در کارخانه‌های سابیک (Sabic) در منطقه الجبیل شده است. این منبع تاکید کرد که صدای انفجارها بسیار بلند بود و این موضوع نشان‌دهنده شدت حملات است.

شرکت صنایع پایه عربستان سعودی (سابیک) یکی از غول‌های صنعت شیمیایی جهان محسوب می‌شود و هرگونه آسیب به تاسیسات آن می‌تواند پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای داشته باشد. منطقه الجبیل نیز یکی از بزرگ‌ترین مناطق صنعتی دنیاست که در آن فولاد، بنزین، محصولات پتروشیمی، روغن و کودهای شیمیایی تولید می‌شود و از این رو، هدف قرار گرفتن آن، ضربه‌ای به اقتصاد عربستان سعودی و همچنین بازارهای جهانی انرژی وارد می‌کند. این حملات در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌ها در منطقه به شدت افزایش یافته است و هر گونه اقدام نظامی، می‌تواند اوضاع را پیچیده‌تر کند.\وزارت دفاع عربستان سعودی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از مقابله گسترده با حملات هوایی در این کشور خبر داد. بر اساس این گزارش، سامانه‌های دفاع ضدهوایی عربستان سعودی موفق به رهگیری و انهدام ۱۱ فروند موشک بالستیک شدند که به سمت استان شرقی (الشرقیه) شلیک شده بودند. در رهگیری اولیه، هفت موشک بالستیک بر فراز مناطق شرقی این کشور منهدم شدند و بقایای این موشک‌ها در مجاورت تاسیسات انرژی سقوط کرد، که این موضوع، نگرانی‌های امنیتی را دوچندان کرد. در دومین رهگیری، چهار موشک بالستیک دیگر نیز در همان منطقه شناسایی و منهدم شدند. وزارت دفاع عربستان سعودی همچنین اعلام کرد ۱۸ فروند پهپاد نیز طی ساعت‌های گذشته در آسمان این کشور رهگیری و سرنگون شده‌اند. این اقدامات نشان‌دهنده تلاش عربستان سعودی برای مقابله با تهدیدات امنیتی است و حاکی از آمادگی نظامی این کشور در برابر حملات احتمالی است. همزمان با این تحولات، پل ملک فهد که عربستان سعودی را به پادشاهی بحرین متصل می‌کند، اوایل روز سه‌شنبه به وقت محلی موقتا بسته شد. موسسه عمومی پل ملک فهد در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد تردد وسایل نقلیه به عنوان یک اقدام احتیاطی در پی حملات جمهوری اسلامی موقتا متوقف شده است. این اقدام، نشان‌دهنده افزایش تدابیر امنیتی و آمادگی برای مقابله با هرگونه رخداد احتمالی است. پل ۲۵ کیلومتری ملک فهد، تنها مسیر ارتباط زمینی بحرین با عربستان سعودی است و بسته شدن آن، تاثیر مستقیمی بر تردد و تبادلات اقتصادی و اجتماعی بین دو کشور دارد.\همزمان با این رویدادها، والتر راسل مید، پژوهشگر ارشد اندیشکده هادسون و ستون‌نویس روزنامه وال‌استریت ژورنال، در تحلیلی به ارزیابی پیامدهای جنگ اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی پرداخت و به فرصت‌ها یا تهدیدهایی که این جنگ در چهارگوشه جهان می‌تواند در پی داشته باشد، اشاره کرد. او در یادداشت خود تاکید کرد: اکنون که جنگ ایران وارد ششمین هفته خود شده است، هنوز نمی‌دانیم این جنگ چگونه یا چه زمانی پایان خواهد یافت، اما می‌دانیم که این جنگ اهمیت دارد. وی به اهمیت این جنگ برای کل جهان اشاره کرد و گفت که هر قدرت بزرگ و نزدیک به بزرگ در حال تنظیم راهبردهای سیاست خارجی خود در پرتو جنگی است که سیاست جهانی را از نو شکل می‌دهد. این تحلیل‌ها نشان می‌دهد که جنگ در منطقه، تاثیرات گسترده‌ای بر سیاست جهانی خواهد داشت و نیازمند توجه و بررسی دقیق است. خبرگزاری رویترز نوشت که با این حال، در نشانه‌ای احتمالی از پیشرفت دیپلماتیک، سفیر جمهوری اسلامی در پاکستان اعلام کرد تلاش‌های مثبت و سازنده اسلام‌آباد برای میانجی‌گری به‌منظور پایان جنگ، به مرحله‌ای حساس و تعیین‌کننده نزدیک شده است. به گفته یک منبع آگاه، تهران پیشنهاد واشینگتن را که با میانجی‌گری پاکستان برای آتش‌بس فوری و رفع انسداد عملی تنگه هرمز و سپس آغاز مذاکرات برای توافقی گسترده‌تر ظرف ۱۵ تا ۲۰ روز ارائه شده بود، رد کرد. با این حال، ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای یافتن راه‌حلی صلح‌آمیز، همچنان ادامه دارد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا) گزارش داد پاسخ تهران شامل ۱۰ بند بوده است؛ از جمله پایان درگیری‌ها در منطقه، تدوین پروتکل عبور امن از تنگه هرمز، رفع تحریم‌ها و بازسازی کشور. ۱۷ فروردین، رییس‌جمهوری آمریکا گفت کل کشور را می‌توان در یک شب از میان برد و افزود آن شب ممکن است همین فردا شب باشد. او هشدار داد در صورت حاصل نشدن توافق، تا نیمه‌شب چهارشنبه به وقت شرق آمریکا (۰۴:۰۰ به وقت گرینویچ)، تمام پل‌های ایران نابود خواهند شد و تمام نیروگاه‌های برق از کار خواهند افتاد، خواهند سوخت، منفجر خواهند شد و دیگر هرگز قابل استفاده نخواهند بود. این اظهارات، نشان‌دهنده افزایش تنش‌ها و احتمال تشدید درگیری‌ها است. ادامه درگیری‌ها و هشدارهای منطقه‌ای در حالی است که جامعه بین‌المللی، نگران گسترش دامنه جنگ و پیامدهای آن است. بامداد ۱۸ فروردین، ارتش اسرائیل اعلام کرد موجی از حملات هوایی را علیه زیرساخت‌های حکومتی در تهران و مناطق دیگر به پایان رسانده و هم‌زمان سامانه‌های پدافندی خود را برای رهگیری موشک‌های شلیک‌شده از ایران فعال کرده است. اسرائیل همچنین با انتشار هشداری از شهروندان ایرانی خواست تا عصر سه‌شنبه از قطارها و خطوط راه‌آهن فاصله بگیرند و اعلام کرد: حضور شما در قطارها و در نزدیکی خطوط ریلی جان شما را به خطر می‌اندازد. از سوی دیگر، وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد موشک‌های بالستیکی را که به‌سوی مناطق شرقی این کشور شلیک شده بودند، رهگیری کرده و بقایای آن‌ها در نزدیکی تاسیسات انرژی سقوط کرده است؛ بدون آن که عامل شلیک را مشخص کند. به گفته مقام‌ها، از زمان آغاز جنگ ۹ اسفند، عربستان سعودی هدف صدها موشک و پهپاد قرار گرفته که بیشتر آن‌ها رهگیری شده‌اند. امارات متحده عربی، بحرین و عربستان سعودی نیز ۱۸ فروردین به‌طور هم‌زمان هشدارهای عمومی صادر کردند و پل ارتباطی عربستان سعودی و بحرین به‌طور موقت و به‌عنوان اقدام احتیاطی، بسته شد. این اقدامات نشان‌دهنده آمادگی کشورهای منطقه برای مقابله با تهدیدات احتمالی است. در حالی که زیرساخت‌های غیرنظامی در سراسر منطقه هدف حملات قرار گرفته‌اند، ترامپ نگرانی‌ها را درباره اینکه تهدید او برای نابودی نیروگاه‌های ایران می‌تواند مصداق جنایت جنگی باشد، رد کرد و گفت اصلا نگران چنین موضوعی نیست. او افزود: امیدوارم مجبور به انجام این کار نشوم. امیرسعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، تهدید ترامپ را تحریک مستقیم به تروریسم و نشانه‌ای روشن از قصد ارتکاب جنایت جنگی بر اساس حقوق بین‌الملل توصیف کرد. فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی نیز ترامپ را دچار توهم خواند. علیرضا رحیمی، معاون وزیر ورزش و جوانان، از هنرمندان و ورزشکاران خواست ۱۸ فروردین در اطراف نیروگاه‌های برق در سراسر کشور زنجیره‌های انسانی تشکیل دهند و این نشان‌دهنده افزایش نگرانی‌ها در مورد امنیت زیرساخت‌های حیاتی کشور است





