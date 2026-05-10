حملات سنگین در جنوب لبنان و شمال اسرائیل طی ۲۴ ساعت گذشته گزارش شده است. این حملات سنگین شامل حملات هوایی با پهپاد، راکت، و همچنین حملات با خودروهای منفجره بوده است.rans ساعت گذشته، ارتش اسرائیل اعلام کرد، در یکی از حملات، یک نیروی ذخیره ارتش به شدت زخمی شد و دو نفر دیگر به طور متوسط مجروح شدند. همچنین، حزب‌الله اطلاع داد که در دو نوبت، نیروهایIsraeli را با پهپاد مورد هدف قرار داده است. ارتش Israel مدعی است که بر ضد نیروهای حزب‌الله که از ساختمانی با کاربرد نظامی فعالیت می‌کردند، اقدام کرده است.

این حملات از شدیدترین درگیری‌ها از زمان آغاز آتش‌بس سه هفته‌ای میان اسرائیل و حزب‌الله مورد حمایت ایران به شمار می‌رود؛ آتش‌بسی که نتوانسته تبادل روزانه آتش، به‌ویژه در جنوب لبنان، را متوقف کند.

حزب‌الله روز شنبه اعلام کرد در واکنش به ادامه حملات اسرائیل، دست‌کم در دو نوبت نیروهای اسرائیلی در شمال این کشور را با پهپاد هدف قرار داده است. ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد «چند» پهپاد انفجاری به سمت خاک اسرائیل شلیک شده که در یکی از این حملات، یک نیروی ذخیره ارتش به‌شدت زخمی و دو نفر دیگر به‌طور متوسط مجروح شدند.

حملاتی در جنوب لبنانوزارت بهداشت لبنان اعلام کرد حمله به این شهر «در آمار اولیه» هفت کشته، از جمله یک دختر، و ۱۵ زخمی، شامل سه کودک، بر جای گذاشته است. ارتش اسرائیل مدعی شد در سکسکیه «نیروهای حزب‌الله که از داخل ساختمانی با کاربرد نظامی فعالیت می‌کردند» را هدف قرار داده است. ارتش اسرائیل افزود از گزارش‌ها درباره آسیب دیدن غیرنظامیان در این ساختمان آگاه است و «جزئیات حادثه در دست بررسی قرار دارد.

» وزارت بهداشت لبنان همچنین اعلام کرد حمله دیگری به یک موتورسیکلت در شهر نباطیه، یک شهروند سوری و دختر ۱۲ ساله او را هدف قرار داد. به گفته این وزارتخانه، «پس از آنکه آنها موفق شدند از محل نخستین حمله دور شوند، پهپاد بار دوم حمله کرد» و پدر خانواده کشته شد. در ادامه، پهپاد اسرائیلی «برای بار سوم مستقیما دختر را هدف گرفت.

» وزارت بهداشت کلبنان اعلام کرد این دختر تحت عمل جراحی برای نجات جانش قرار گرفته است. در شهر بدیاس در جنوب لبنان نیز یک حمله اسرائیل یک کشته و ۱۳ زخمی، از جمله شش کودک و دو زن، بر جای گذاشت. حسن فضل‌الله، نماینده حزب‌الله در پارلمان لبنان، روز شنبه هشدار داد که «مرحله‌ای جدید» آغاز شده و «مقاومت دیگر بازگشت به وضعیت پیش از دوم مارس را نخواهد پذیرفت».

حزب‌الله از دوم مارس با شلیک راکت به اسرائیل و در واکنش به کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی در حملات مشترک آمریکا و اسرائیل، لبنان را وارد جنگ منطقه‌ای کرد. حتی پیش از آن نیز اسرائیل به‌طور مرتب مواضع حزب‌الله را هدف قرار می‌داد و این گروه را به تلاش برای تجدید تسلیحاتی متهم می‌کرد؛ آن هم با وجود آتش‌بس سال ۲۰۲۴ که قرار بود به آخرین جنگ میان دو طرف پایان دهد. حزب‌الله تا ماه مارس عمدتا از پاسخ مستقیم خودداری می‌کرد





