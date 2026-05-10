حملات سنگین در جنوب لبنان و شمال اسرائیل طی ۲۴ ساعت گذشته گزارش شده است. این حملات سنگین شامل حملات هوایی با پهپاد، راکت، و همچنین حملات با خودروهای منفجره بوده است.rans ساعت گذشته، ارتش اسرائیل اعلام کرد، در یکی از حملات، یک نیروی ذخیره ارتش به شدت زخمی شد و دو نفر دیگر به طور متوسط مجروح شدند. همچنین، حزبالله اطلاع داد که در دو نوبت، نیروهایIsraeli را با پهپاد مورد هدف قرار داده است. ارتش Israel مدعی است که بر ضد نیروهای حزبالله که از ساختمانی با کاربرد نظامی فعالیت میکردند، اقدام کرده است.
این حملات از شدیدترین درگیریها از زمان آغاز آتشبس سه هفتهای میان اسرائیل و حزبالله مورد حمایت ایران به شمار میرود؛ آتشبسی که نتوانسته تبادل روزانه آتش، بهویژه در جنوب لبنان، را متوقف کند.
حزبالله روز شنبه اعلام کرد در واکنش به ادامه حملات اسرائیل، دستکم در دو نوبت نیروهای اسرائیلی در شمال این کشور را با پهپاد هدف قرار داده است. ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد «چند» پهپاد انفجاری به سمت خاک اسرائیل شلیک شده که در یکی از این حملات، یک نیروی ذخیره ارتش بهشدت زخمی و دو نفر دیگر بهطور متوسط مجروح شدند.
حملاتی در جنوب لبنانوزارت بهداشت لبنان اعلام کرد حمله به این شهر «در آمار اولیه» هفت کشته، از جمله یک دختر، و ۱۵ زخمی، شامل سه کودک، بر جای گذاشته است. ارتش اسرائیل مدعی شد در سکسکیه «نیروهای حزبالله که از داخل ساختمانی با کاربرد نظامی فعالیت میکردند» را هدف قرار داده است. ارتش اسرائیل افزود از گزارشها درباره آسیب دیدن غیرنظامیان در این ساختمان آگاه است و «جزئیات حادثه در دست بررسی قرار دارد.
» وزارت بهداشت لبنان همچنین اعلام کرد حمله دیگری به یک موتورسیکلت در شهر نباطیه، یک شهروند سوری و دختر ۱۲ ساله او را هدف قرار داد. به گفته این وزارتخانه، «پس از آنکه آنها موفق شدند از محل نخستین حمله دور شوند، پهپاد بار دوم حمله کرد» و پدر خانواده کشته شد. در ادامه، پهپاد اسرائیلی «برای بار سوم مستقیما دختر را هدف گرفت.
» وزارت بهداشت کلبنان اعلام کرد این دختر تحت عمل جراحی برای نجات جانش قرار گرفته است. در شهر بدیاس در جنوب لبنان نیز یک حمله اسرائیل یک کشته و ۱۳ زخمی، از جمله شش کودک و دو زن، بر جای گذاشت. حسن فضلالله، نماینده حزبالله در پارلمان لبنان، روز شنبه هشدار داد که «مرحلهای جدید» آغاز شده و «مقاومت دیگر بازگشت به وضعیت پیش از دوم مارس را نخواهد پذیرفت».
حزبالله از دوم مارس با شلیک راکت به اسرائیل و در واکنش به کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی در حملات مشترک آمریکا و اسرائیل، لبنان را وارد جنگ منطقهای کرد. حتی پیش از آن نیز اسرائیل بهطور مرتب مواضع حزبالله را هدف قرار میداد و این گروه را به تلاش برای تجدید تسلیحاتی متهم میکرد؛ آن هم با وجود آتشبس سال ۲۰۲۴ که قرار بود به آخرین جنگ میان دو طرف پایان دهد. حزبالله تا ماه مارس عمدتا از پاسخ مستقیم خودداری میکرد
Israel Lebanon Hezbollah Iran Abu Mahdi Al-Mehdi Donald Trump George Floyd حمله بهlingerهای حزبالله با پهپاد تجدید تسلیحات حزبالله چندین حمله با پهپاد به اسرائیل
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
همزمان با هجوم خانواده گروگانها به پارلمان اسرائیل، کشورهای عرب برای تشکیل کشور فلسطین «پیشنهاد دادند»Families of Israeli hostages storm Knesset parliament meeting
Read more »
سازمان بهداشت جهانی: بزرگترین بیمارستان جنوب غزه پس از یورش اسرائیل کاملا از کار افتاده استVideo verified by the BBC shows scene inside Nasser hospital during Israeli raid
Read more »
İsrail, Kuzey Gazze'deki Hastaneleri Boşaltıyorİsraeli askerler, kuzey Gazze'deki Endonezya hastanesini boşaltarak birçok hastanın başka bir hastaneye taşınmasına sebep oldu.
Read more »
غزه'den toplanan bombanın etkisiyle 5 İsrail askeri yaralandıGaza'dan gelen bir bomba patlaması sonucunda 5 İsrail askeri yaralandı. İsraeli hastane kaynakları, yaralı askerlerin ikisinin durumunun ciddi olduğunu belirtti. El-Kasım grubunun yaptığı bir açıklamada, Gaza'nın batısında bulunan Batıye'de, bir grup İsraeli askeri ile ortak bir operasyon sırasında 10 kişilik bir İsraeli askeri birliğin öldürüldüğü veya yaralandığı iddia edildi. El-Kasım, bir İsraeli askeriyi de kaçarken öldürdüklerini belirtti.
Read more »
Lebanese Army Completes Troop Deployment in Southern Border RegionLebanese Army completes troop deployment in southern border region with Israel
Read more »
Lebanese Army Continues Deployment in Border Towns After Israeli WithdrawalThe Lebanese Army continues its deployment in border towns following the withdrawal of Israeli forces. While many areas have been reclaimed, several points remain under Israeli occupation. The Israeli regime has stated its intention to remain in five specific locations, citing the need to monitor Hezbollah activities. Despite the end of a withdrawal deadline, the Israeli regime is seeking an extension of its presence.
Read more »