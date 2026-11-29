وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که با هدف قرار دادن کشتی باری و دو پست برق در اوکراین، ضربه شدیدی به صنایع نظامی کی‌یف وارد کرد.

وزارت دفاع فدراسیون روسیه در بیانه‌ای رسمی اعلام کرد که در جریان عملیات نظامی اخیر، یک کشتی باری را در آب‌های دریای سیاه مورد اصابت قرار داده است. این رویداد در شامگاه روز یکشنبه رخ داد و در منطقه جنوب غربی شهر اودسا در اوکراین اتفاق افتاد. مقامات مسکو تصریح کردند که این کشتی حامل محموله‌هایی با ماهیت نظامی بوده که به مقصد اوکراین حرکت می‌کرد.

هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی انرژی اوکراین

جزئیات بیشتری از این حملات نشان می‌دهد که وزارت دفاع روسیه علاوه بر کشتی باری، دو مرکز حیاتی تولید و توزیع برق را نیز هدف قرار داده است. این دو تاسیسات که مسئول تأمین انرژی کارخانه‌های صنایع نظامی اوکراین بودند، با دقت در نقشه‌های جنگی مسکو هدف گرفته شدند تا زنجیره تولید مهمات قطع شود. هدف‌گذاری روی این پست‌های برق نشان از تمرکز خاص روسیه بر آسیب رساندن به توان تولیدی نظامی کی‌یف دارد.

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یکی از این تاسیسات، یک پست برق ۳۳۰ کیلوولتی بود که در شهر دنیپروذرژینسک واقع در منطقه دنیپروپتروفسک قرار داشت. این پست برق بخشی از شبکه اصلی انتقال انرژی در این منطقه به شمار می‌رود و قطع آن می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر تولیدات صنعتی منطقه داشته باشد. گزارش‌ها حاکی از آن است که این حمله مستقیماً زیرساخت‌های کلیدی منطقه دنیپرو را نشانه گرفته است.

مورد دوم نیز یک پست برق ۱۱۰ کیلوولتی بود که در شهرک کراسنوپاولوکا در منطقه خارکف قرار دارد. انتخاب این پست برق خاص نشان‌دهنده تمرکز عملیات در شمال شرق اوکراین است. وزارت دفاع روسیه تأکید کرده که این اقدامات بخشی از یک استراتژی هماهنگ برای فلج کردن توانایی‌های لجستیکی و تولیدی اوکراین در جبهه‌های مختلف است.

حمله به کارخانه دخانیات و ادعای تولید مهمات

در ادامه این گزارش، وزارت دفاع روسیه اضافه کرد که نیروهای مسلح این کشور کارخانه تولید دخانیات شرکت فیلیپ موریس را در شهر خارکف مورد حمله قرار داده‌اند. این اقدام یکی از موارد جنجالی این عملیات محسوب می‌شود، زیرا کارخانه مذکور در ظاهر برای تولید محصولات مصرفی طراحی شده بود. مقامات روسیه ادعا می‌کنند که این تأسیسات پس از بازسازی، کاربرد خود را تغییر داده است.

به گفته مسکو، کارخانه شرکت فیلیپ موریس در خارکف پس از بازسازی، برای تولید مهمات و مواد منفجره مورد نیاز ارتش اوکراین مورد استفاده قرار می‌گرفت. این ادعا مبنی بر تغییر کاربری تأسیسات غیرنظامی به خطوط تولید جنگی، توجیه اصلی وزارت دفاع روسیه برای حمله به این کارخانه است. طبق این گزارش، این فعالیت‌ها نقض آشکار قوانین جنگی و اصول ایمنی تأسیسات غیرنظامی محسوب می‌شود.

تحلیلگران نظامی بر این باورند که هدف‌گذاری بر چنین تأسیساتی، فراتر از ایجاد خسارت فیزیکی، پیامی نمادین برای کی‌یف و متحدانش دارد. با هدف قرار دادن کشتی در دریای سیاه، پست‌های برق در دنیپرو و خارکف، و کارخانه فیلیپ موریس، روسیه سعی دارد زنجیره تأمین و تولید اوکراین را در چندین جبهه تحت فشار قرار دهد. این حملات هماهنگ نشان‌دهنده توانایی مسکو در اجرای عملیات‌های چندلایه در عمق خاک اوکراین است و می‌تواند تأثیرات بلندمدتی بر توان دفاعی اوکراین داشته باشد.