در پی حملات گسترده هوایی و موشکی نیروهای آمریکا یی-صهیونی به نقاط مختلف ایران ، وضعیت اضطراری در چندین استان کشور اعلام شده است. گزارش‌ها حاکی از هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های حیاتی، از جمله فرودگاه‌ها، پل‌ها و خطوط ریلی است. مقامات ارشد دولتی از مردم خواسته‌اند تا از تردد غیرضروری خودداری کرده و دستورالعمل‌های ایمنی را رعایت کنند.

براساس اخبار دریافتی، فرودگاه ارومیه و چند نقطه دیگر در آذربایجان غربی مورد اصابت موشک‌های دشمن قرار گرفته‌اند و تیم‌های امدادی در حال ارزیابی خسارات و کمک به آسیب‌دیدگان هستند. در تبریز، اصابت پرتابه‌های دشمن به محدوده راهدارخانه باعث مسدود شدن آزادراه تبریز - زنجان شده است که این امر مشکلات ترافیکی و اختلال در حمل و نقل را به دنبال داشته است. همچنین، در قم نیز یک پل از خطوط ارتباطی مورد هدف قرار گرفته است. اخبار تکمیلی حاکی از هدف قرار گرفتن پل راه آهن کاشان نیز می‌باشد که متاسفانه منجر به شهادت ۲ نفر و مجروح شدن ۳ نفر دیگر شده است. در تهران نیز یک پل و خط ریلی در قلعه نو (شهر ری) بر اثر حمله هوایی تخریب شده است. این حملات که با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی مواجه شده است، نگرانی‌ها را در مورد افزایش تنش‌ها در منطقه افزایش داده است و مقامات کشور را به اتخاذ تدابیر امنیتی بیشتر وادار کرده است. نیروهای امنیتی و نظامی در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و اقدامات لازم برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی در حال انجام است. همچنین، گزارش‌ها از وضعیت جوی نامساعد در برخی از استان‌ها از جمله اصفهان، تهران و یزد حکایت دارد که احتمال می‌رود این شرایط جوی، عملیات امدادرسانی و جابجایی نیروها را با مشکل مواجه کند. مقامات هشدار داده‌اند که با توجه به شرایط، شهروندان باید آمادگی لازم را برای مقابله با هرگونه وضعیت اضطراری داشته باشند و به هشدارهای صادر شده توجه ویژه کنند.\در ادامه، به جزئیات بیشتری از خسارات و اقدامات انجام شده اشاره می‌شود. در آذربایجان غربی، علاوه بر فرودگاه ارومیه، نقاط دیگری نیز مورد هدف قرار گرفته‌اند که هنوز میزان دقیق خسارات وارده مشخص نیست. تیم‌های امدادی با تمام توان در حال امدادرسانی و خارج کردن مجروحان از مناطق آسیب‌دیده هستند. در تبریز، نیروهای امدادی در تلاشند تا آزادراه تبریز - زنجان را بازگشایی کنند و مشکلات ترافیکی را برطرف نمایند. در قم، نیروهای متخصص در حال بررسی آسیب‌های وارده به پل مورد هدف هستند و تلاش می‌کنند تا در کمترین زمان ممکن، مسیر جایگزین ایجاد کنند. در کاشان، عملیات امدادرسانی و آواربرداری در حال انجام است و مجروحان به مراکز درمانی منتقل شده‌اند. همچنین، تحقیقات برای شناسایی عاملان این حملات در حال انجام است. مقامات قضایی تاکید کرده‌اند که عاملان این جنایات به اشد مجازات خواهند رسید. همزمان، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در حال جمع‌آوری اطلاعات و ارزیابی تهدیدات احتمالی هستند تا از وقوع حملات مشابه در آینده جلوگیری شود. در تهران، اقدامات لازم برای ترمیم پل و خط ریلی آسیب‌دیده در حال انجام است و نیروهای متخصص در تلاشند تا در اسرع وقت، این زیرساخت‌ها را به حالت عادی بازگردانند. همچنین، شهرداری تهران با تصویب طرح حمایت از مستأجران و بهره‌برداران طرف قرارداد، سعی در کاهش مشکلات و آسیب‌های ناشی از شرایط موجود دارد. اوضاع جوی نامساعد در اصفهان، تهران و یزد، شرایط را برای امدادرسانی و انجام عملیات‌های نظامی دشوارتر کرده است. با این حال، نیروهای امدادی و نظامی با تمام توان در تلاشند تا به وظایف خود عمل کرده و از سلامت و امنیت شهروندان محافظت کنند. از سوی دیگر، قیمت دلار در بازار آزاد امروز سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ با نوساناتی مواجه شد که این امر نگرانی‌هایی را در بین مردم ایجاد کرده است.\همچنین، اخبار دیگری نیز در حوزه‌های مختلف منتشر شده است. اخراج افشین پیروانی از باشگاه پرسپولیس، از جمله این اخبار است که واکنش‌های متفاوتی را در میان هواداران این باشگاه به دنبال داشته است. این در حالی است که وضعیت امنیتی در کشور همچنان در حالت هشدار قرار دارد و مقامات بر لزوم حفظ آرامش و همکاری مردم با نیروهای امنیتی تاکید دارند. از سوی دیگر، پیش‌بینی‌های هواشناسی حاکی از بارش باران و رعد و برق در اصفهان و تهران در روز چهارشنبه ۱۹ فروردین است و همچنین، هوای یزد نیز با سرما و بارش‌های کمتر از نرمال همراه خواهد بود. این شرایط جوی می‌تواند بر روند امدادرسانی و فعالیت‌های روزمره مردم تاثیرگذار باشد. مقامات بهداشتی نیز نسبت به رعایت نکات بهداشتی و پیشگیری از بیماری‌ها در شرایط موجود هشدار داده‌اند. در مجموع، شرایط کنونی در کشور پیچیده و چندوجهی است و نیازمند هوشیاری و همکاری همگانی است. دولت و نهادهای ذیربط با تمام توان در تلاشند تا اوضاع را مدیریت کرده و امنیت و رفاه مردم را تامین کنند. از مردم درخواست می‌شود تا اخبار را از منابع موثق دنبال کنند و به شایعات و اخبار جعلی توجهی نکنند. همچنین، توصیه می‌شود تا در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را به مراجع ذیصلاح اطلاع دهند. در پایان، تاکید می‌شود که حفظ وحدت و همبستگی ملی در این شرایط حساس، از اهمیت بالایی برخوردار است





