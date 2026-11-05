هکرها با بالا بردن دمای یخچال‌های سوپرمارکت‌های اروپا تا ۵۰ درجه، خسارات میلیاردی وارد کردند. اسرائیل نیز هشدار فوری صادر کرد. جزئیات حمله به سیستم‌های سرمایشی.

حملات سایبری به سامانه‌های سرمایشی در سوپرمارکت‌های اروپا ، نگرانی‌های جدی امنیتی را در سطح بین‌المللی برانگیخته است. این حمله سایبری منجر به فاسد شدن حجم عظیمی از مواد غذایی و خسارت میلیون‌ها یورویی در چندین کشور اروپایی شده است. اکنون سازمان ملی سایبری اسرائیل نیز هشدار فوری برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای صادر کرده تا از تکرار این سناریوی مخرب جلوگیری کند.

جزئیات نفوذ هکرها به سیستم‌های سرمایشی

در جریان این رویداد، هکرها با نفوذ به سامانه‌های کنترل یخچال‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای، دمای آن‌ها را تا بیش از ۵۰ درجه سانتی‌گراد بالا بردند. این اقدام منجر به فاسد شدن حجم عظیمی از مواد غذایی و خسارت میلیون‌ها یورویی در سراسر اروپا شده است. ابعاد این حملات به حدی بوده که سازمان ملی سایبری اسرائیل نیز هشدار فوری به فروشگاه‌های زنجیره‌ای مواد غذایی صادر کرده است.

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دست‌کم ۳۰۰ فروشگاه نتو و اینترمارشه، ۸۰ شعبه کارفور و نزدیک به ۱۰۰ فروشگاه کوپراتیو در شش کشور اروپایی، از جمله فرانسه، بلژیک، هلند و سوئد، تحت تأثیر این حملات قرار گرفته‌اند. نگرانی اصلی، تکرار سناریویی است که در آن فروشگاه‌ها حتی متوجه دستکاری دمای یخچال‌ها نمی‌شوند.

استراتژی پنهان‌کاری مهاجمان و واکنش‌ها

نکته نگران‌کننده‌تر اینکه مهاجمان در برخی موارد پس از افزایش دما، سامانه سرمایشی را دوباره فعال کرده‌اند تا آثار دستکاری پنهان بماند. این تکنیک باعث می‌شود مدیریت فروشگاه‌ها تا ساعاتی پس از حمله، از فساد مواد غذایی و خرابی دستگاه‌ها بی‌خبر بمانند. این امر فرآیند بررسی خسارات و شناسایی نقاط ضعف امنیتی را پیچیده‌تر کرده است.

ماجرای حمله به فریزرهای سوپرمارکت‌ها نخستین‌بار در ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۰ مهر ۱۴۰۵) در فرانسه خبرساز شد. در این حمله، هکرها با نفوذ به سامانه‌های کنترل تجهیزات سرمایشی، دمای فریزرها را در صدها فروشگاه تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد بالا بردند و باعث فساد حجم زیادی از مواد غذایی شدند. کارفور، اینترمارشه و فروشگاه‌های تعاونی یو از جمله مجموعه‌های آسیب‌دیده بودند.

ریشه فنی حمله و زنجیره تأمین

بررسی‌ها منشأ فنی حمله را به آسیب‌پذیری نرم‌افزار مدیریت تجهیزات سرمایشی شرکت دانمارکی دانفوس مرتبط دانستند. این کشفیت نشان می‌دهد که حملات سایبری می‌توانند از طریق زنجیره تأمین تجهیزات جانبی و نرم‌افزارهای صنعتی، به زیرساخت‌های حیاتی خرده‌فروشی نفوذ کنند. شرکت دانفوس به عنوان ارائه‌دهنده این نرم‌افزارها، اکنون در کانون توجه نهادهای نظارتی و امنیتی قرار گرفته است.

این رویداد هشدار جدی برای شرکت‌های فناوری و خرده‌فروشی در سراسر جهان است. مدیران فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید فوراً نرم‌افزارهای مدیریت تجهیزات سرمایشی را به‌روزرسانی کنند و سیستم‌های پایش دما را به صورت مستقل و غیرمتصل به اینترنت راه‌اندازی کنند. این اقدامات می‌تواند از تکرار حملات مشابه و خسارات مالی سنگین آینده جلوگیری کند.