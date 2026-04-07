در پی حملات هوایی اسرائیل به اهدافی در ایران، تنش‌ها در منطقه افزایش یافته است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که حملات به قطارها و کنیسه در تهران اهداف نظامی داشته‌اند. دونالد ترامپ نسبت به عواقب عدم توافق با جمهوری اسلامی هشدار داد و از احتمال گسترش حملات خبر داد.

کاخ سفید به صدای آمریکا: دونالد ترامپ از پیشنهاد پاکستان برای تمدید ضرب‌الاجل به جمهوری اسلامی آگاه است. ارتش اسرائیل با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که آسیب دیدن یک کنیسه در تهران ناشی از حمله به یک «فرمانده ارشد» بوده و حملات روز سه‌شنبه به مسیرهای ریلی و قطارها در ایران نیز اهداف نظامی داشته است. بامداد سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ساختمان کنیسه یهودیان «رفیع‌نیا» در تهران در پی حملات هوایی مورد اصابت موشک قرار گرفت.

همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی، با اعلام این خبر گفت این کنیسه تاریخی از مهم‌ترین مراکز مذهبی یهودیان در پایتخت به‌شمار می‌رفت. پس از این حمله ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای «از آسیب جانبی» وارده به یک کنیسه در نزدیکی محل این عملیات نیز ابراز تأسف کرد. اسرائیل بار دیگر تاکید کرد: «ما به صورت نظام‌مند و بر اساس یک برنامه منظم عمل می‌کنیم تا به همه اجزای رژیم سرکوب و ترور ضربه بزنیم و نه به شهروندان ایران. اجازه ندهید بلندگوهای تبلیغاتی رژیم بر شما تأثیر بگذارند.» ارتش اسرائیل در این اطلاعیه همچنین خاطرنشان کرد: «ما به قطارهای غیرنظامی آسیب نزده و نمی‌نزنیم، قطارهایی که از مسیرهای مورد هدف عبور می‌کردند، عادی و ساده نبودند و توسط رژیم تروریستی ایران برای انتقال تسلیحات استفاده می‌شدند.» پیشتر نیز ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه ۱۸ فروردین از هدف قرار دادن پل‌هایی که جمهوری اسلامی برای انتقال تجهیزات و تسلیحات استفاده می‌کرد، خبر داده بود. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که آمریکا و اسرائیل عملیات نظامی گسترده و مشترکی را علیه مواضع جمهوری اسلامی در ایران آغاز کرده‌اند. این عملیات که در آغاز شامل هدف قرار دادن رهبران و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی بود، اکنون به زیرساخت‌های حیاتی این کشور گسترش یافته است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، که از نزدیک این تحولات را دنبال می‌کند، هشدار داده است که عملیات نظامی در ایران همچنان ادامه خواهد داشت و در مقیاسی بزرگ‌تر به اجرا گذاشته خواهد شد. او تاکید کرده است که این حملات تا زمان دفع تهدیدهای جمهوری اسلامی متوقف نخواهد شد و موج بزرگ‌تری از حملات در راه است. ترامپ در یک پیام هشدارآمیز که در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، نسبت به عواقب عدم دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی هشدار داد و گفت: «اگر توافق حاصل نشود، امشب کل یک تمدن خواهد مُرد و دیگر هرگز احیا نخواهد شد. من نمی‌خواهم این اتفاق بیافتد، اما احتمالاً خواهد افتاد.» این اظهارات نشان‌دهنده نگرانی عمیق آمریکا و اسرائیل از فعالیت‌های هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی و همچنین تلاش برای جلوگیری از دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای است. حملات اخیر به زیرساخت‌های ایران، از جمله پل‌ها و خطوط ریلی، نشان‌دهنده یک استراتژی جدید برای تضعیف توان نظامی و اقتصادی جمهوری اسلامی است. این حملات با هدف مختل کردن توانایی ایران برای انتقال تجهیزات و تسلیحات نظامی و همچنین آسیب رساندن به اقتصاد این کشور طراحی شده‌اند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تنش‌ها در منطقه همچنان رو به افزایش است و خطر درگیری گسترده‌تر وجود دارد. جامعه بین‌المللی با دقت این تحولات را دنبال می‌کند و تلاش‌هایی برای میانجیگری و کاهش تنش‌ها در حال انجام است. با این حال، به نظر می‌رسد که آمریکا و اسرائیل همچنان مصمم به ادامه فشارهای نظامی و دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی هستند تا این کشور را به پذیرش شرایط مورد نظر خود وادار کنند. پیام‌های هشدارآمیز دونالد ترامپ نیز نشان‌دهنده عزم جدی ایالات متحده برای مقابله با آنچه که آن را تهدید ایران می‌داند، است. او با تأکید بر احتمال وقوع فاجعه در صورت عدم دستیابی به توافق، تلاش دارد تا جمهوری اسلامی را به عقب‌نشینی و پذیرش خواسته‌های غرب وادار کند. در این میان، نقش پاکستان در میانجیگری و تلاش برای تمدید مهلت به جمهوری اسلامی نیز حائز اهمیت است. اما با توجه به موضع قاطع آمریکا و اسرائیل، به نظر می‌رسد که این تلاش‌ها با چالش‌های جدی روبرو هستند





