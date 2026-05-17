در ادامه گزارشهایی در مورد حملات پهپادی در یکی از نیروگاههای هستهای امارات، وزیر خارجه امارات ویدیه عبدالله بن زاید آلنهیان پس از این حملات گفت که این کشور حق خود برای پاسخ به «حملات تروریستی» را برای خود محفوظ میداند. همچنین، مقامهای اماراتی گفتند در حال تحقیق درباره منشأ این حمله هستند و امارات حق کامل دارد به چنین «حملات تروریستی» پاسخ دهد.
همزمان با به بنبست رسیدن مذاکرات و تشدید تهدیدهای ترامپ علیه جمهوری اسلامی، امارات متحده عربی از وقوع آتشسوزی ناشی از حملات پهپادی در یک نیروگاه هستهای در این کشور خبر داد.
همچنین، وزیر دفاع عربستان سعودی اعلام کرد که سه پهپادی را بر فراز آسمانش رهگیری و منهدم کرده است. آتشسوزی حوالی شامگاه یکشنبه در نزدیکی نیروگاه هستهای براکه در منطقه الظفره امارات متحده عربی گزارش شد و وزارت امور خارجه این کشور حملهای را که منجر به این آتشسوزی شد، «تروریستی» اعلام کرد. همچنین، مقامهای اماراتی گفتند در حال تحقیق درباره منشأ این حمله هستند و امارات حق کامل دارد به چنین «حملات تروریستی» پاسخ دهد.
در ادامه، مشاور دیپلماتیک رئیسجمهوری امارات گفت که این حمله، چه از سوی «عامل اصلی» انجام شده باشد و چه از سوی یکی از نیروهای نیابتی آن، نشاندهنده تشدید خطرناک تنشهاست
