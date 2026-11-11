حمله موشکی کروز به فرودگاه ریاض و تهدیدهای پهپادی حوثی‌ها، جدل بالای‌کنان را افزایش می‌دهد. اجرای انفجارهای جدید در عدن و مناطق اطراف، سقوط ملی‌ها و مشکوکات ارزیابی شده اند.

ویروس‌ها و بُری به هجوم موشک‌های کروز و پهپادها، به تازگی در عقارب شورشی در عربستان سعودی و یمن، به پیوند بی‌انتها و تسلخ حاکی از حملات شگفت‌انگیز بیش از ۳۰۰ تن، ارائه داده شده است.

مستقیماً اقدامات تیپ حوثی در عربستان سعودی و یمن

بر اساس بیانیه نیروهای ائتلاف، در روز چهارشنبه ۲۰ آبان ماه، به کنترل و برکناری سه موشک کروز که به سمت ریاض شلیک شده بودند، رسیدند. دو پهپاد شلیک‌شده به سمت منطقه مکه نیز ناگهان رهگیری و منهدم شدند. این اقدام، در هفته‌های اخیر پس از شلیک موشک‌های تیز، در حاشیه تنگۀ باب‌المندب، باعث شد نقاط حساس در عربستان و یمن، همچنان در جریان بروز درگیری‌های معاصر ابراز شوند.

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به گفته یحیی سریع، سخنگوی حوثی، در واکنش به بیانیه ائتلاف، ادعا کرد که حملات تازه‌ای به عربستان، از جمله شلیک سه موشک کروز به فرودگاه ریاض و هجوم پهپاد به ایستگاه فشار در منطقۀ ینبع، اتفاق افتاده‌است. در همین زمان، دو منابع امنیتی یمنی شواهدی از انفجارهایی در عدن را ارائه داده و آن‌ها را به حملات موشکی حوثی‌ها نسبت داده‌اند.

سازمان جهانی بهداشت و آمار آواره‌های یمن

سازمان جهانی بهداشت گزارش کرد که شمار کشته‌ها و زخمی‌های محرومی درگیری‌ها در یمن تا تاریخ ۱۷ آبان به ۱۱ هزار ۷۵۵ نفر رسیده است و این اعداد شامل ۲ هزار ۹۸ نفر کشته و ۹ هزار ۶۵۷ زخمی می‌شود. بر اساس گزارش، از روز دهم مرداد تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار یمنی آواره شده‌اند، و حدود ۱۶ هزار نفر در هفته گذشته خانه‌های خود را ترک کرده‌اند. چنین آمارهایی، در قالب جمعیت‌هایی از صنعا، شدیدترین خسارات انسانی و خسارات انسانی مراکز آموزشی، خدماتی و روستاهای کوچک را به همراه دارد.

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آینده و اثرات واقعی بر مردم و بازارهای منطقه‌ای

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