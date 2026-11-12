حملات گسترده روسیه به زیرساخت‌های اوکراین، منجر به کشته و زخمی شدن شهروندان شد در حالی که مذاکرات صلح در ابوظبی بدون توافق به پایان رسید.

حملات گسترده نیروی هوایی فدراسیون روسیه به مناطق مختلف خاک جمهوری اوکراین ، از جمله پایتخت این کشور، منجر به کشته شدن دست‌کم یک نفر و زخمی شدن شش شهروند دیگر شده است. این حملات شدید که روز پنج‌شنبه ۲۱ آبان ماه آغاز شد، خسارات جدی به زیرساخت‌های حیاتی انرژی و شبکه حمل‌ونقل اوکراین وارد کرده است. سرهی کورتسکی ، نخست‌وزیر اوکراین ، در بیانیه‌ای اعلام کرد که حملات شبانه به هشت منطقه مختلف این کشور متمرکز بود و تأکید کرد که هدف اصلی، تحمیل فشار بر سیستم‌های انرژی اوکراین پیش از شروع فصل سرما بوده است.

جزئیات حملات و خسارات به زیرساخت‌های انرژی

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مقامات اوکراینی، یک پهپاد روسی به یک ساختمان مسکونی نه طبقه در کی‌یف اصابت کرد که منجر به فوت یک فرد و زخمی شدن حداقل شش نفر گردید. با وجود تلاش‌ها برای امدادرسانی، سه نفر از ساکنان این ساختمان موفق به نجات خود شدند. علاوه بر اهداف شهری، روسیه یک تأسیسات تولید برق در منطقه زاپوریژیا و پست‌های برق فشار قوی در مناطق اودسا و ریونه را نیز مورد حمله قرار داد. وزارت دفاع روسیه ادعا کرد که در این عملیات، یک کارخانه تولید موشک، یک کارگاه مونتاژ پهپاد و یک کارخانه تولید سوخت موشک در حومه کی‌یف و همچنین پست‌های برق در منطقه ژیتومیر از بین رفته است.

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واکنش‌های دیپلماتیک و بن‌بست مذاکرات ابوظبی

تشدید درگیری‌ها همزمان با پایان یافتن مذاکرات سه‌جانبه میان روسیه، اوکراین و ایالات متحده آمریکا در شهر ابوظبی رخ داد. این مذاکرات که روز چهارشنبه ۲۰ آبان ماه به پایان رسید، بدون دستیابی به توافق برای پایان دادن به جنگ و حل اختلافات اصلی تمام شد. اگرچه طرفین به توافقی اولیه برای تبادل گسترده اسیران جنگی دست یافتند، اما اختلافات عمیق بر سر سرزمین‌های اشغالی و تضمین‌های امنیتی پس از جنگ همچنان پابرجاست. فرستادگان ویژه آمریکا، جرد کوشنر و استیو ویتکاف، قرار است روز پنج‌شنبه با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در مسکو دیدار کنند و سپس برای گفت‌وگو با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، به دوبلین سفر نمایند.

توسعه عملیات‌های متقابل در جبهه‌های مختلف

همزمان با حملات هوایی روسیه، ستاد کل ارتش اوکراین مسئولیت حمله به بندر اوست‌لوگا در ساحل دریای بالتیک را بر عهده گرفت و اعلام کرد که پنج مخزن سوخت در تأسیسات نفتی این بندر آسیب دیده‌اند. مقامات روسیه وقوع آتش‌سوزی در این بندر و زخمی شدن سه کارگر را تأیید کردند. اوست‌لوگا به عنوان یکی از مراکز مهم صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی روسیه شناخته می‌شود. در واکنش به این تحولات، مقامات روسیه اعلام کردند که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حملات شبانه بعدی، ۷۱ پهپاد اوکراینی را در مناطق مختلف سرنگون کرده‌اند که پنج فروند از آن‌ها به سمت مسکو در حرکت بودند.

پیامدهای انسانی و اقتصادی برای دو طرف درگیری

حملات روز هفتم نوامبر نیز تأسیسات انتقال برق و یک پل مهم در کی‌یف را آسیب دیده بود که مشکلاتی جدی در تأمین برق، آب و گرمایش پایتخت ایجاد کرد. همچنین در روز سه‌شنبه ۱۹ آبان، روسیه حملاتی به زیرساخت‌های برق در ۱۰ منطقه اوکراین انجام داد که منجر به قطع برق در بخش‌هایی از این کشور شد. ارتش روسیه در ماه‌های اخیر حملات خود به زیرساخت‌های انرژی، شبکه حمل‌ونقل و مراکز اقتصادی اوکراین را افزایش داده است. این در حالی است که خطوط اصلی جبهه نبرد تا حد زیادی ثابت مانده و پیشروی نیروهای زمینی روسیه کند شده است. با وجود تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا، هنوز هیچ نشانه‌ای از توافق طرفین بر سر این اختلافات اساسی دیده نمی‌شود و حملات هوایی و پهپادی در دو سوی مرز ادامه دارد.