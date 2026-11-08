حملات موشکی و پهپادی گسترده روسیه در اوکراین باعث قطعی برق برای بیش از ۸۵۰ هزار نفر شد. تحلیل اثرات زلنسکی و حملات به دنیپرو و خارکیف پیش از گفتگوهای ابوظبی.

حملات گسترده و هماهنگ نیروهای مسلح فدراسیون روسیه به زیرساخت‌های حیاتی انرژی در سراسر اوکراین ، منجر به قطعی گسترده برق برای بیش از ۸۵۰ هزار شهروند اوکراین ی شده است. این عملیات هوایی شبانه که با موشک‌ها و پهپادها انجام شد، تمرکز اصلی خود را بر مراکز تولید و توزیع انرژی در بخش‌های شرقی و شمالی کشور گذاشت. گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد که این حمله هدفمند، زنجیره تأمین انرژی در شهرهای بزرگ و مناطق صنعتی را با اختلال جدی مواجه کرده است.

جزئیات عملیات دیتک در منطقه دنیپروپتروفسک

شرکت انرژی بزرگ اوکراینی دِتِک (DTEK) در بیانیه رسمی خود تأیید کرد که نیروهای روسیه "حمله‌ای گسترده" به بخش انرژی اوکراین انجام داده‌اند. این شرکت خاطرنشان کرد که تاسیسات کلیدی و ایستگاه‌های انرژی واقع در منطقه شرقی دنیپروپتروفسک به طور مستقیم هدف قرار گرفته‌اند. بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی این شرکت، بیش از ۶۰۰ هزار ساکن در نواحی پاولوهراد، سامار، کامیانسکه و دنیپرو، همچنین در خود شهر دنیپرو، در پی این حملات با قطعی کامل برق مواجه شده‌اند. مقام‌های اوکراینی بعداً اعلام کردند که تلاش‌ها برای وصل کردن مجدد برق در این منطقه به صورت تدریجی آغاز شده است.

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وضعیت ولودیمیر زلنسکی و خسارات ژیتومیر و خارکیف

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین، تأیید کرد که قطع گسترده برق در سراسر کشور رخ داده است. زلنسکی اشاره کرد که استان خارکیف در شمال‌شرق و منطقه ژیتومیر در شمال‌غرب نیز در این قطعی‌ها شامل می‌شوند. او مشخصاً اشاره کرد که در منطقه ژیتومیر، ۱۴۰ ساختمان آپارتمانی پس از یک حمله هوایی روسیه بدون گرمایش مانده‌اند که این موضوع در فصل نزدیک به زمستان نگرانی‌ها را افزایش داده است. از سوی دیگر، مقام‌های محلی در خارکیف گزارش دادند که حدود ۲۵۰ هزار مشترک در این منطقه ابتدا بدون برق بودند، اما اکنون برق آن‌ها وصل شده است.

آمار حملات موشکی و استراتژی کرملین در زمستان

روسیه بار دیگر با نزدیک شدن به فصل زمستان، حملات خود به زیرساخت‌های انرژی اوکراین را شدت بخشیده است. استراتژی واضح مسکو استفاده از کمبود موشک‌های رهگیر در کی‌یف برای درهم شکستن مقاومت اوکراین است. ولودیمیر زلنسکی در جمع‌بندی آمار هفتگی اعلام کرد که در هفته گذشته، نیروهای روسیه ۱۱۵ موشک، نزدیک به ۱۹۰۰ بمب هدایت‌شونده هوابرد و بیش از سه هزار پهپاد تهاجمی علیه اوکراین به کار گرفته‌اند. رئیس‌جمهوری اوکراین همچنین تأیید کرد که روسیه حمله پهپادی دیگری را به محل حمله اخیر در کومیشوواخا انجام داده است.

پیامدهای انسانی و عملیات جستجو در کومیشوواخا

امدادگران در محل حمله کومیشوواخا پس از بمبارانی که روز دوشنبه دست‌کم ۵۵ نفر را کشت، در حال اجرای عملیات جستجو و نجات هستند. ولودیمیر زلنسکی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که متاسفانه ممکن است همچنان افراد بیشتری زیر آوار باشند و این اقدام را نهایت ریاکاری و خشونت نامید. سازمان دولتی خدمات اضطراری اوکراین اعلام کرد که روسیه در این حملات، کارکنان خدمات اضطراری را عمداً هدف قرار داده است، اما خوشبختانه کسی در این حمله خاص زخمی نشده است. حملات روز دوشنبه همچنین یک مدرسه را هدف قرار داد که به گفته کی‌یف از آن برای مقاصد بشردوستانه استفاده می‌شد.

تحلیل تنش‌ها پیش از گفتگوهای ابوظبی و اولشکی

p>این اوج‌گیری خشونت پس از یک آتش‌بس موضعی کم‌سابقه میان کی‌یف و مسکو رخ داد که به افراد در حال تخلیه اجازه داد شهر اولشکی تحت اشغال روسیه در منطقه خرسون را ترک کنند. اما ولودیمیر زلنسکی کرملین را متهم کرده است که با تشدید حملات، می‌کوشد پیش از گفتگوهای سه‌جانبه برنامه‌ریزی‌شده میان کی‌یف، مسکو و واشنگتن در ابوظبی، فشار بیشتری بر اوکراین وارد کند. اولکساندر هانژا، رئیس اداره نظامی منطقه دنیپرو نیز روز یکشنبه گزارش داد که در حمله‌ای به یک منطقه مسکونی در دنیپرو یک نفر کشته و سه نفر زخمی شدند و حداقل یک خانه شخصی ویران شده است.