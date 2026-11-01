گزارش جامع درباره حملات سایبری به سامانه‌های هشدار اوکراین و روسیه، دیپلماسی انرژی، و جنجال سیاسی حول عبدالرحمن السید در ایالت میشیگان آمریکا.

هر دو کشور اوکراین و روسیه روز گذشته از وقوع حملات سایبری به زیرساخت‌های حیاتی و سامانه‌های هشدار اضطراری خود اطلاع دادند. این حملات منجر به انتشار هشدارهای جعلی در مورد تهدیدهای شیمیایی و تشعشعاتی در سراسر اوکراین شد. همچنین اطلاعات نادرستی درباره امنیت عمومی در یک اپلیکیشن دولتی روسیه منتشر گردید. این رویدادها نشان‌دهنده تشدید نبرد سایبری در جریان درگیری‌های جاری است.

نفوذ به سامانه‌های هشدار اوکراین و واکنش‌ها

به گزارش فاکس‌نیوز، نفوذ به سامانه هشدار حملات هوایی اوکراین باعث ارسال پیام‌هایی درباره تهدیدهای ادعایی شیمیایی و تشعشعات به تلفن‌های همراه در سراسر این کشور شد. پیام‌های مشابهی نیز از بلندگوهای هشدار عمومی در خیابان‌های کی‌یف پخش گردید. نیروی هوایی اوکراین در یک پیام در تلگرام اعلام کرد که احتمالا اپلیکیشن هشدار حملات هوایی مورد نفوذ قرار گرفته است.

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این نیروی نظامی با تاکید بر اینکه هیچ تهدیدی از نظر تشعشعات وجود ندارد، از مردم خواست آرامش خود را حفظ کنند و تنها اطلاعیه‌های رسمی را دنبال نمایند. با این حال، وزارت تحول دیجیتال اوکراین بعدتر اعلام کرد که سامانه سراسری هشدار به‌طور عادی و بدون اختلال فعالیت می‌کند.

بر اساس بیانیه این وزارتخانه، تمام هشدارهای مربوط به تهدیدهای واقعی به ادارات منطقه‌ای منتقل شده و سپس به سامانه‌های هشدار خیابانی ارسال می‌شوند. این شفافیت‌سازی nhằm کاهش سردرگمی عمومی و خنثی‌سازی اثرات روانی حملات سایبری دشمن صورت گرفت.

حمله سایبری به اپلیکیشن اضطراری روسیه

در جبهه دیگر، وزارت شرایط اضطراری روسیه اعلام کرد که اپلیکیشن تلفن همراه این وزارتخانه هدف یک حمله سایبری گسترده قرار گرفته است. به گفته این نهاد امنیتی، مهاجمان از طریق این نفوذ، اطلاعات جعلی درباره یک تهدید ادعایی علیه مردم منتشر کرده‌اند.

خبرگزاری تاس به نقل از منابع این وزارتخانه گزارش داد که تلاش‌های فنی برای رفع آسیب‌پذیری اپلیکیشن و بازگرداندن آن به وضعیت عادی و عملکرد طبیعی همچنان ادامه دارد. این حمله نیز بخشی از تلاش‌های اطلاعاتی علیه زیرساخت‌های غیرنظامی روسیه محسوب می‌شود.

تلاش‌های دیپلماتیک و موضوع انرژی

این رخدادها در حالی گزارش شده است که تلاش‌های دیپلماتیک و بشردوستانه مرتبط با جنگ دو کشور همچنان جریان دارد. ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز خواستار آتش‌بس در حوزه انرژی شده است.

او از دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، خواسته است تاثیر جنگ بر قیمت‌های جهانی انرژی را در نظر بگیرد. زلنسکی خاطرنشان کرد که اگر رییس‌جمهوری آمریکا معتقد است این جنگ بر قیمت‌ها اثرگذار است، می‌تواند با درخواست آتش‌بس در بخش انرژی به این بحران پایان دهد.

دیپلماسی بشردوستانه و تنش‌های سیاسی در آمریکا

ملانیا ترامپ، بانوی اول آمریکا، روز یکشنبه از همکاری مسکو و کی‌یف در جریان آتش‌بس بشردوستانه پنج‌روزه در اولشکی واقع در منطقه خرسون اوکراین قدردانی کرد. این آتش‌بس در اول نوامبر پایان یافت.

او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که این عملیات موفق به رساندن کمک‌های حیاتی بشردوستانه و تخلیه نزدیک به ۸۰۰ نفر از منطقه درگیری شده است. این رویداد نشان‌دهنده تلاش‌های محدود برای کاهش رنج انسانی در میان تنش‌های سیاسی و نظامی است.

جنجال سیاسی عبدل السید و دانشجوی ایرانی

در فضای سیاسی آمریکا، پدیده عبدالرحمن محمد السید که با نام عبدل السید شناخته می‌شود، در کانون توجه قرار گرفته است. السید یک پزشک و سیاستمدار ۴۵ ساله مسلمان و مصری‌تبار از جناح چپ حزب دموکرات است که نماد ایستادگی در برابر اسرائیل برای برخی رای‌دهندگان در ایالت میشیگان محسوب می‌شود.

در شهریور ۱۴۰۵، سالن تئاتر میشیگان در شهر ان‌آربر میزبان نشستی دانشجویی با عنوان دانشجویان در برابر میلیاردرها بود. ایمان دشتی، دانشجوی سال آخر مهندسی و فرزند مهاجران ایرانی، در این برنامه از سرکوب خانواده‌اش در ایران سخن گفت. او اشاره کرد که دخترعمویش به دلیل سرپیچی از حجاب اجباری تحت تعقیب بوده و عمویش به اعدام و شلاق محکوم شده است.

دشتی از السید پرسید آیا حاضر است بدون ابهام در برابر سپاه پاسداران و حکومت ایران بایستد و آنها را محکوم کند. پاسخ السید فضای سالن را متشنج کرد، زیرا او حتی نام سپاه را برنداد و بحث را به مداخله‌های نظامی آمریکا برد.

وقتی دشتی سوال خود را تکرار کرد، السید گفت همیشه در کنار جنبش‌های آزادی‌خواه است اما معتقد است تصمیم‌گیری درباره رهبری ایران بر عهده خود مردم است. دشتی بعدا اعلام کرد که او درباره جنگ یا تغییر رژیم نپرسیده، بلکه تنها خواستار همبستگی با مردم ایران بوده است.

پیامدهای اجتماعی و ریشه‌های سیاسی

انتشار ویدیوی این رویارویی موجی از حملات سایبری و تهدید علیه ایمان دشتی و حتی مادربزرگش را از سوی برخی حامیان السید به راه انداخت. دشتی توسط برخی به عنوان عامل صهیونیست‌ها یا فرستاده جمهوری‌خواهان برچسب خورد.

پرهیز السید از تقابل آشکار با جمهوری اسلامی تنها به یک نشست دانشجویی محدود نیست. ریشه این مساله در محاسبات پیچیده انتخاباتی او در ایالت میشیگان و حمایت‌های خاص این جامعه قابل ردیابی است. باراک اوباما نیز در آبان ۱۴۰۵ در دیترویت در کنار السید حاضر شد که نشان‌دهنده حمایت نخبگان حزب دموکرات از اوست.