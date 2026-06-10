ارتش آمریکا بامداد چهارشنبه به اهدافی در سواحل جنوبی ایران حمله کرد. سپاه پاسداران با موشک به پایگاههای آمریکا در اردن، بحرین و کویت پاسخ داد. هر دو طرف ادعاهای یکدیگر را رد کردند. این تنشها همزمان با ادامه مذاکرات صلح و جنگ در لبنان رخ داده است.
بامداد چهارشنبه ۲۰ خرداد، ارتش آمریکا در سه موج متوالی به اهدافی در سواحل جنوبی ایران حمله کرد. این حملات با استفاده از مهمات دقیق علیه سامانههای پدافند هوایی، مراکز کنترل زمینی و سایتهای راداری ایران در نزدیکی تنگه هرمز انجام شد.
بلافاصله پس از موج اول، سپاه پاسداران از حمله موشکی به پایگاههای آمریکا در اردن، بحرین و کویت خبر داد. مقامات بحرین و کویت مدعی دفع این حملات شدند، اما رسانههای داخلی ایران از اصابت موشکهای خیبرشکن به پایگاه الازرق در اردن و پایگاه الجهراء در کویت و حملات پهپادی به ناوگان پنجم در بحرین خبر دادند. سپاه در بیانیهای اعلام کرد که چهار هدف مهم از جمله آشیانههای جنگندههای اف-۳۵ در پایگاه هوایی الازرق منهدم شده است.
خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه نظامی نوشت که موشکهای دوربرد سوخت جامد خیبرشکن برای این عملیات به کار رفته است. در مقابل، یک مقام آمریکایی به نیویورکتایمز گفت ادعای سپاه درباره انجام ۲۱ حمله به پایگاههای آمریکا کاملاً دروغ است. ارتش جمهوری اسلامی نیز در بیانیهای اعلام کرد که در اقدامی متقابل، با موجی از حملات پهپادی به پایگاههای آمریکایی و سامانههای راداری ناوگان پنجم در بحرین حمله کرده است.
همچنین سپاه از سرنگونی یک پهپاد امکیو ۹ در آسمان شهرستان جم استان بوشهر خبر داد. صدای انفجار در مناطق مختلفی از جمله قشم، سیریک، میناب، جاسک، بندرعباس و اهواز شنیده شد. وبسایت تابناک فهرستی از اهداف مورد حمله آمریکا از جمله پایگاه دریایی سیریک، پایگاه دریایی جاسک، موقعیت پدافند هوایی بندرعباس، باتری موشکی ساحلی میناب و قشم را منتشر کرد.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) پس از سه دور حمله هوایی اعلام کرد که عملیات تلافیجویانه برای سرنگونی یک بالگرد آپاچی به پایان رسیده است. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، پیش از حمله در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت که ارتش به او اطلاع داده ایران یک بالگرد آپاچی را هنگام گشتزنی بر فراز تنگه هرمز سرنگون کرده است. او تأکید کرد که این پاسخ باید قوی باشد.
سنتکام تأکید کرد که نیروهای آمریکا همچنان هوشیارند و برای دفاع در حالت آمادهباش باقی ماندهاند. با این حال، چند مقام آمریکایی گفتند که این حملات تأثیری بر آتشبس و مذاکرات میان تهران و واشینگتن نمیگذارد. یک مقام ارشد کاخ سفید به پولیتیکو گفت ترامپ هنوز فکر میکند توافق صلح با ایران در دسترس است و این حملات وضعیت مذاکرات را تغییر نمیدهد.
در جبهه لبنان، حمله اسرائیل به شهر صور دستکم هشت کشته بر جای گذاشت که مرگبارترین حمله به این شهر از زمان آغاز درگیریها بود. جمهوری اسلامی هرگونه توافق با آمریکا را مشروط به آتشبس در همه جبههها از جمله لبنان کرده است. ادامه جنگ اسرائیل با حزبالله تردیدها درباره توافق را افزایش داده و باعث نارضایتی ترامپ شده است.
اسرائیل اعلام کرد که عملیات نظامی در لبنان را متوقف نکرده و این درگیری را جدا از آتشبس میان آمریکا و ایران میداند
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