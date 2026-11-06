حمله هوایی جنگنده اف-۱۵ عربستان به بازار الحضاره تعز در یمن باعث شهادت و زخمی شدن ده‌ها غیرنظامی شد. جزئیات کامل این حمله و تلفات آن.

سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن ، از حمله هوایی جنگنده اف-۱۵ نیروی هوایی عربستان سعودی به منطقه الوازعیه در استان تعز خبر داد. این حمله صبح روز جمعه در بازار الحضاره رخ داد و منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر از غیرنظامیان شد. این اتفاق یکی از وقایع جدی در جریان درگیری‌های منطقه‌ای محسوب می‌شود که بازتاب گسترده‌ای داشته است.

جزئیات فنی حمله هوایی و زمان‌بندی دقیق

به گزارش سخنگوی ارتش یمن، یک فروند جنگنده اف-۱۵ متعلق به عربستان سعودی در ساعت هفت و ده دقیقه صبح روز جمعه از پایگاه هوایی خمیس مشیط به پرواز درآمد. این هواپیما پس از خروج از پایگاه، سه حمله هوایی متوالی را علیه اهداف در منطقه الواعیه انجام داد. تمرکز اصلی این حملات بر روی بازار الحضاره بود که یکی از مراکز شلوغ و تجاری در این استان محسوب می‌شود. مکانیسم این حمله نشان‌دهنده دقت در انتخاب اهداف و سرعت عمل در انجام عملیات هوایی بوده است.

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تاییدیه رسمی تلفات غیرنظامیان و واکنش‌ها

سرتیپ یحیی سریع پس از پرواز جنگنده عربستانی، تایید کرد که حملات انجام شده خسارات جانی سنگینی به غیرنظامیان وارد کرده است. وی اعلام کرد که ده‌ها نفر در پی این بمباران به شهادت رسیده و تعداد بیشتری نیز مجروح شده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که شدت انفجارها و تراکم جمعیت در بازار الحضاره فاجعه را تشدید کرده است. نیروهای مسلح یمن بر لزوم محاکمه مسئولان این حمله تاکید کرده‌اند.

مسیر بازگشت جنگنده و وضعیت منطقه تعز

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، جنگنده اف-۱۵ پس از انجام عملیات بمباران، ساعت هشت صبح از فضای هوایی استان تعز خارج شد. این هواپیما در نهایت به پایگاه اصلی خود در خمیس مشیط بازگشت. این فرآیند کوتاه پروازی و بازگشت سریع، نشان از آمادگی پایگاه‌های هوایی عربستان در این منطقه دارد. منطقه تعز همواره یکی از کانون‌های درگیری و تنش در یمن بوده است.

پیامدهای امنیتی و انسانی در استان تعز

حمله به بازار الحضاره نه تنها تلفات انسانی برجای گذاشت، بلکه امنیت روانی مردم را نیز به شدت تهدید کرد. وجود چنین مراکزی در مسیر حملات هوایی، هشدار جدی درباره خطرات مدنی بودن اهداف است. این رویداد می‌تواند تأثیرات طولانی‌مدتی بر وضعیت بشردوستانه و ثبات منطقه‌ای داشته باشد. کارشناسان بر ضرورت توقف فوری چنین حملاتی و حفاظت از جان غیرنظامیان تاکید دارند.