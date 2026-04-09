گزارش‌هایی از حملات به پل‌ها، راه‌آهن‌ها، جاده‌ها و ساختمان‌های دولتی در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است. این حملات، همزمان با هشدار اسرائیل به مردم ایران صورت می‌گیرد و نشان‌دهنده ابعادی گسترده‌تر از یک درگیری نظامی معمولی است. انهدام نمادهای قدرت حکومت، همراه با تلفات سنگین نیروهای سرکوب، سوالاتی را در مورد آینده ایران مطرح می‌کند.

پس از هشدار فوری ارتش اسرائیل به مردم ایران برای دوری از ایستگاه‌های راه‌آهن و خطوط ریلی، گزارش‌هایی از ایران حاکی از هدف قرار گرفتن پل‌ها، خطوط راه‌آهن و جاده‌ها در شهرهای مختلف از جمله کرج، همدان، زنجان، قزوین، کاشان، تبریز و اهواز در روز سه‌شنبه است. همزمان، معاون استاندار اصفهان از هدف قرار گرفتن پل راه‌آهن یحیی‌آباد در کاشان خبر داد. رسانه‌های ایران همچنین از وقوع انفجارهایی در بندرعباس گزارش دادند. برخی رسانه‌ها نیز از حمله به یک پل مواصلاتی در اتوبان تبریز به زنجان خبر دادند.

اداره کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی مسدود شدن مسیر رفت و برگشت آزادراه تبریز به تهران به دلیل اصابت پرتابه‌ها به راهدارخانه ورقه را اعلام کرد. همچنین جاده قدیم قره‌چمن به میانه نیز مسدود شد و از مردم خواسته شد از این مسیرها تردد نکنند و از سفرهای غیرضروری خودداری کنند. برای درک بهتر آنچه در حال وقوع است، باید با تکیه بر شواهد موجود، به واقعیت پشت پرده در ایران پی ببریم که در میان قطعی اینترنت، تحلیل‌های متعدد و جنگ روانی پنهان شده است. آبدانان، شهری در استان ایلام، که تا دی‌ماه ۱۴۰۴ برای بسیاری از ایرانیان ناشناخته بود، به دلیل خشونت بی‌حد و حصر نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در کانون توجه قرار گرفت. ساکنان آبدانان حتی در مراسم چهلم همشهریان خود با تیراندازی نیروهای سرکوب مواجه شدند. این تنها یک نمونه از هزاران مورد مشابه است که خبرش با وجود قطعی اینترنت به بیرون درز کرد. کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها، به ویژه در شهرهای کوچک، نماد اقتدار حکومت مرکزی هستند و تعدادشان زیاد نیست. انهدام پاسگاه و مقر سپاه پاسداران در شهری مانند آبدانان، پس از سرکوب خونین و تیراندازی به مراسم سوگواری، می‌تواند تصویر عمیقی از عدالت و شکست اقتدار جمهوری اسلامی را در ذهن مردم ترسیم کند. اخبار مربوط به هدف قرار گرفتن ده‌ها کلانتری و پایگاه بسیج از پایتخت تا شهرهای کوچک منتشر شده است. ۱۳۰ مورد از این حملات شناسایی شده، اما قطعا این عدد نهایی نیست. بیانیه‌های رسمی آمریکا و اسرائیل از وجود دست‌کم ۱۵ هزار هدف خبر می‌دهند که این تعداد در حال افزایش است. این اهداف صرفا کلانتری نیستند، بلکه شامل پایگاه‌های موشکی و شناورهای نیروهای مسلح نیز می‌شوند. این حجم از اهداف، تلفات سنگینی به همراه داشته است. بر اساس اطلاعات رسیده، نزدیک به ۵ هزار نیروی سرکوب کشته و حدود ۲۱ هزار نفر زخمی شده‌اند. شواهد بیشتری حاکی از آن است که عملیات اسرائیل و تا حدودی آمریکا در ایران، صرفا به منظور رفع تهدید نظامی علیه اسرائیل نیست.\در قلب پایتخت، تغییرات محسوسی در فضا احساس می‌شد. خیابان شریعتی به خیابان معلم، حسی غیرعادی را منتقل می‌کرد. پارک کردن در بخشی از این خیابان ممنوع شده بود، چرا که دادگاه انقلاب در آنجا قرار داشت. این ساختمان، نماد بی‌رحمی و بی‌عدالتی جمهوری اسلامی بود، جایی که بسیاری از ایرانیان در عرض چند دقیقه به اعدام محکوم شدند. شعبه قاضی صلواتی در همین ساختمان قرار داشت. با انفجار و تخریب این ساختمان، ریزش اقتدار جمهوری اسلامی به تصویر کشیده شد. سازمان صداوسیما، تحت نظر مستقیم علی خامنه‌ای، به مکانی برای اخذ اعترافات اجباری تبدیل شده بود. روح‌الله زم، مدیر آمدنیوز، پس از ربوده شدن توسط نیروهای امنیتی، در دادگاه جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شد. علی رضوانی، از کارکنان صداوسیما، در یک نمایش، زم را مورد تمسخر قرار داد. این اقدام، هشداری برای سایر مخالفان بالقوه بود.\یکی از سنگین‌ترین تلفات نیروهای سرکوب، در حمله به سالن ۱۲ هزار نفری استادیوم آریامهر (آزادی) رخ داد. این استادیوم در غرب تهران و نزدیکی مقر یگان‌های سرکوبگر فراجا قرار دارد، که به نظر می‌رسد این نیروها در آنجا مستقر شده بودند. این یک نمونه گویا از به‌روز بودن بانک اهداف آمریکا و اسرائیل است. اما چرا ساختمان‌ها هدف قرار می‌گیرند؟ پاسخ ممکن است این باشد که این ساختمان‌ها نماد هستند. پایگاه بسیج مقداد در غرب تهران تنها یک ساختمان ساده نیست. در سال ۱۳۸۸ از بالای همین پایگاه به معترضان در راهپیمایی سکوت شلیک شد. این پایگاه در نزدیکی هیئت رزمندگان غرب تهران قرار داشت، محفلی برای توزیع رانت و ارتباط مداحان حکومتی با بیت رهبری. پایگاه بسیج کربلا در شرق تهران نیز نقشی مشابه داشت. از سوی دیگر، یگان‌های امنیتی امام علی، که بیشتر شبیه دسته‌های موتورسوار هستند، از تجهیزاتی بهره می‌برند





