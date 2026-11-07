حملات سایبری به پروژه تونل پایه برنر و وزیر خارجه ایتالیا

تایید حملات سایبری به شرکت سازنده تونل پایه برنر و انتشار اطلاعات وزیر خارجه ایتالیا توسط گروه هکری اورست در راستای فشارهای سیاسی.

شرکت مجری پروژه بزرگ زیرزمینی تونل پایه برنر و یک مسیر ریلی ۵۵ کیلومتری میان اینسبروک در اتریش و فورتتسا در ایتالیا ، رسماً تایید کرد که در هفته‌های اخیر مورد هدف یک حمله سایبری قرار گرفته است. این رویداد امنیتی در همسویی با اعلامیه‌های اخیر آنتونیو تاجانی ، وزیر امور خارجه ایتالیا ، رخ داده که مدعی است به دلیل حمایت ایتالیا از اوکراین، هدف حملات هکرها قرار گرفته است.

آنتونیو تاجانی در پیامی در شبکه‌های اجتماعی روز شنبه اعلام کرد که مجرمان سایبری طی چند روز گذشته اطلاعات شخصی او را در دارک‌وب منتشر کرده‌اند. او بیان کرد که هکرها در پی دستیابی به اطلاعات بیشتر هستند و عملاً او را در معرض تهدیدها و ارعاب‌های جدید قرار می‌دهند.

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هجمه سایبری به پروژه زیرساختی تونل پایه برنر

شرکت BBT SE که مجری ساخت مسیر ریلی ۵۵ کیلومتری است، اعلام کرد که این حمله در ۱۷ اکتبر رخ داده و این شرکت به‌سرعت پروتکل‌های امنیت سایبری خود را فعال کرده است. این شرکت سامانه‌های آسیب‌دیده را بلافاصله از شبکه جدا کرده و برای انجام بررسی‌های فنی و جرم‌شناسی دیجیتال لازم، از متخصصان خارجی امنیت سایبری کمک گرفته است.

بر اساس گزارش‌ها، در این حمله داده‌های غیرعمومی شرکت از طریق نفوذ به شبکه متصل به اینترنت آن به سرقت رفته است. روزنامه اتریشی تیرولر تاگس‌تسایتونگ که نخستین بار خبر این حمله را منتشر کرد، گزارش داد که تحقیقات اولیه به یک گروه هکری طرفدار روسیه به نام اورست اشاره دارد.

انگیزه‌های سیاسی پشت حملات به مقامات ایتالیایی

تاجانی نوشت که موضع ایتالیا در قبال اوکراین، دلیل سیاسی هدف قرار گرفتن او است. وی توضیح داد که از نظر این سازمان‌های مجرمانه، دفاع از آزادی یک کشور مستقل و اتخاذ موضعی روشن در حمایت از دموکراسی و استقلال یک ملت، اقدامی خطرناک تلقی می‌شود.

جورجا ملونی نیز در واکنش به این وقایع اعلام کرد که فروش اطلاعات محرمانه مربوط به مقامات دولتی، موضوعی بسیار نگران‌کننده است و باید با نهایت قاطعیت با آن مقابله شود. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که اعضای خانواده تاجانی نیز توسط هکرها مورد هدف قرار گرفته‌اند.

پیامدهای امنیتی و واکنش‌های فوری نهادهای مرتبط

این حملات سایبری نشان‌دهنده افزایش تنش‌های اطلاعاتی بین گروه‌های طرفدار روسیه و کشورهای اروپایی حامی اوکراین است. شرکت BBT SE با جداسازی سریع سیستم‌ها از اینترنت، از گسترش خسارات جلوگیری کرده و اکنون در حال همکاری با کارشناسان خارجی برای ردیابی مهاجمان است.

انتشار اطلاعات شخصی در دارک‌وب توسط گروه هکری اورست، ابعاد جدیدی به جنگ سایبری میان روسیه و ناتو اضافه کرده است. مقامات ایتالیایی و اتریشی در حال تقویت زیرساخت‌های امنیتی خود در برابر تهدیدات آینده هستند تا از تکرار چنین رویدادهایی در پروژه‌های حیاتی زیرساختی جلوگیری کنند.