سخنگوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده در منطقه موسوم به سنتکام در گفت وگو با شبکه سی بی اس نیوز مدعی شد که در حال بررسی گزارش‌هایی مبنی بر حمله هوایی آمریکا به یک تاسیسات آب در جنوب ایران در روز چهارشنبه است. ارتش آمریکا ادعا کرد که در حال بررسی گزارش‌ها درباره حمله به تاسیسات آب آشامیدنی در سواحل جنوبی ایران، نزدیک تنگه هرمز است.

سخنگوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده در منطقه موسوم به سنتکام در گفت وگو با شبکه سی بی اس نیوز مدعی شد که در حال بررسی گزارش‌هایی مبنی بر حمله هوایی آمریکا به یک تاسیسات آب در جنوب ایران در روز چهارشنبه است.

ارتش آمریکا ادعا کرد که در حال بررسی گزارش‌ها درباره حمله به تاسیسات آب آشامیدنی در سواحل جنوبی ایران، نزدیک تنگه هرمز است.

«کاپیتان تیم هاوکینز» سخنگوی سنتکام به شبکه سی‌بی‌اس نیوز گفت: «ما از این گزارش‌ها مطلع و در حال بررسی آنها هستیم. به گزارش ایرنا، بامداد روز چهارشنبه صدای چندین انفجار از جزیره قشم، سیریک، جاسک و بندرعباس به گوش رسید که در اثر یکی از این حملات آمریکا دو مخزن آب در بخش بمانی سیریک را هدف قرار داد.

در پی این حمله، جریان آب آشامیدنی شهر کوهستک و ۱۰ روستای بخش بمانی به‌طور کامل قطع شد و بیش از ۲۰ هزار نفر از ساکنان این مناطق در اوج گرمای تابستان با کمبود آب آشامیدنی مواجه شده‌اند. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی اعلام کرد: حملات بامداد چهارشنبه آنچه را که به‌نظر می‌رسد یک تاسیسات آب آشامیدنی در سواحل جنوبی ایران، نزدیک تنگه هرمز بوده، نابود کرد.

همزمان با این حملات، سنتکام در پیامی اعلام کرد که در نزدیکی تنگه هرمز «با مهمات دقیق از جنگنده‌های نیروی هوایی و نیروی دریایی آمریکا» حملاتی انجام داده است. آکسیوس: ایران دست‌کم 4 موشک بالستیک به سمت پایگاه‌های آمریکا شلیک کرد.

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Iran United States Attack Water Supply Tanker Triggers

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