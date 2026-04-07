حملات و انفجارهای گسترده در ایران؛ ارتش اسرائیل مسئولیت حمله به شیراز را بر عهده گرفت

در پی وقوع حملات و انفجارهای متعدد در نقاط مختلف ایران، از جمله تهران، قم، خرمآباد و شیراز، ارتش اسرائیل مسئولیت حمله به یک مجتمع پتروشیمی در شیراز را بر عهده گرفت. همزمان، گزارشهایی از وقوع انفجارهایی در تهران و دیگر شهرها منتشر شده است. ارتش اسرائیل از شهروندان ایرانی خواست از تردد با قطار یا نزدیک شدن به خطوط راهآهن خودداری کنند. در این میان، مقامات جمهوری اسلامی هنوز به طور رسمی در این باره اظهار نظر نکردهاند.
بر اساس گزارشهای متعددی که به ایران اینترنشنال رسیده است و همچنین منابع خبری رسمی و غیررسمی، روز سهشنبه ۱۸ فروردین، چندین انفجار و حملات هوایی در نقاط مختلف ایران ، از جمله تهران ، قم، خرمآباد و شیراز رخ داده است. ارتش اسرائیل در بیانیهای مسئولیت حمله به یک مجتمع پتروشیمی در شیراز را بر عهده گرفت و اعلام کرد این تاسیسات برای تولید مواد شیمیایی حیاتی مورد استفاده در مواد منفجره و موشکهای بالستیک، مورد استفاده قرار میگرفته است.
این بیانیه همچنین اشاره داشت که این تاسیسات، اسید نیتریک تولید میکرده که مادهای ضروری برای ساخت مواد منفجره و دیگر مواد مورد استفاده در تولید موشکهای بالستیک به شمار میرود. همزمان، گزارشهایی از وقوع انفجارهای متعدد در تهران، از جمله در مناطق آجودانیه، پارچین، صادقیه، خیابان پیروزی، سعادتآباد و شهرک غرب منتشر شد. شاهدان عینی از شنیده شدن صدای پدافند هوایی و پرواز جنگندهها در آسمان تهران خبر دادند. ویدیوهایی نیز به ایراناینترنشنال رسیده است که دود ناشی از انفجارها و حرکت موشکهای شلیکشده از سوی ایران را نشان میدهد. به گفته شاهدان، یک موشک از شمالغرب تهران شلیک شده است. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی نیز در خیابانهای تهران به گشتزنی پرداختهاند.\همزمان با این حملات و انفجارها، شبکه خبری الحدث از خسارت گسترده به یک ساختمان در تلآویو بر اثر سقوط بمبهای یک موشک جمهوری اسلامی خبر داد. مهدی صفری، معاون پیشین وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز با تاکید بر اهمیت دریافت عوارض از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز، پیشنهاد داده است که این عوارض بر اساس ریال ایران دریافت شود. او معتقد است که این اقدام میتواند به تقویت پول ملی ایران کمک کند و وابستگی به ارزهای خارجی را کاهش دهد. این اظهارات در حالی مطرح میشود که تنشها در منطقه همچنان بالاست و ایران و اسرائیل درگیریهای غیرمستقیمی را در سالهای اخیر تجربه کردهاند. این حوادث، نگرانیها در مورد افزایش تنشها و احتمال درگیری مستقیم بین دو کشور را افزایش داده است. همچنین، ارتش اسرائیل از شهروندان ایرانی خواست تا از سفر با قطار یا حضور در نزدیکی خطوط راهآهن خودداری کنند، که نشاندهنده احتمال حملات بیشتر به زیرساختهای حیاتی ایران است.\گزارشها حاکی از آن است که انفجارهایی نیز در شهر قم و فرودگاه خرمآباد رخ داده است. این حوادث، گستره حملات و ناآرامیها را نشان میدهد و باعث ایجاد نگرانیهای جدی در میان شهروندان ایرانی شده است. در حالی که مقامات ایرانی هنوز به طور رسمی جزئیات دقیقی از این حملات و انفجارها ارائه نکردهاند، اما گمانهزنیها و شایعات در مورد علت و اهداف این حملات در شبکههای اجتماعی و رسانههای غیررسمی همچنان ادامه دارد. این وضعیت، عدم اطمینان و بیثباتی را در کشور افزایش داده و بر زندگی روزمره مردم تأثیر گذاشته است. همچنین، حضور گسترده نیروهای امنیتی در خیابانهای تهران، نشاندهنده تلاش حکومت برای کنترل اوضاع و جلوگیری از گسترش ناآرامیها است. این اقدامات، در کنار بیانیه ارتش اسرائیل و گزارشهای انفجار در نقاط مختلف کشور، فضای امنیتی و اضطراب را در ایران تشدید کرده است
