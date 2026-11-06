حملات هوایی ترامپ به پدافند ایران و اعطای ۲۰ میلیون دلار جایزه

دونالد ترامپ حمله به سامانه پدافندی ایران را تایید کرد. ستاد سنتکام با اهدای جایزه ۲۰ میلیون دلاری به دنبال اطلاعات هسته‌ای است. تلاش‌های قطر برای میانجی‌گری ادامه دارد.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز جمعه ۱۵ آبان تأیید کرد که نیروهای نظامی این کشور حملات محدودی را علیه یک سامانه پدافند هوایی در ایران انجام داده‌اند. این عملیات هم‌زمان با انتشار گزارش‌هایی مبنی بر اصابت دو موشک به جزیره قشم و شنیدن صدای انفجار در این منطقه صورت گرفت.

جزئیات حمله هوایی به زیرساخت‌های ایران

دونالد ترامپ در گفت‌وگو با خبرنگاران این عملیات را جزئی توصیف کرد و اظهار داشت که یک سامانه ضدهوایی کوچک در ایران وجود داشته که توسط نیروهای آمریکایی نابود شده است. وی اشاره کرد که نابودی این سامانه در بازه زمانی حدود ۱۵ دقیقه و شاید حتی ۵ دقیقه انجام شده است. بر اساس گزارش بامدادی خبرگزاری تسنیم در روز شنبه ۱۶ آبان، دو موشک به جزیره قشم اصابت کرده‌اند و هنوز اطلاعات رسمی دقیقی درباره میزان خسارات وارد شده به این منطقه منتشر نشده است.

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ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در واکنش به این رویداد مدعی شد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور یک فروند پهپاد آمریکایی را بر فراز جزیره قشم هدف قرار داده و منهدم کرده‌اند. با این حال، در اطلاعیه رسمی ارتش ایران به حمله احتمالی به زیرساخت‌های جزیره اشاره‌ای نشده و تمرکز گزارش تنها بر نابودی پهپاد آمریکا بوده است. این حمله، نخستین عملیات نظامی آشکار آمریکا علیه ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای روز سه‌شنبه در ایالات متحده محسوب می‌شود.

جایزه ۲۰ میلیون دلاری برای اطلاعات هسته‌ای

ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، یعنی سنتکام، شامگاه جمعه اعلام کرد که ایالات متحده مبلغ ۲۰ میلیون دلار پاداش و همچنین امکان انتقال و اسکان در مکانی دیگر را برای دریافت اطلاعات درباره برنامه هسته‌ای ایران در نظر گرفته است. این فراخوان که در چارچوب برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا منتشر شده، شامل دریافت اطلاعات مربوط به تأسیسات، تجهیزات و افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، از جمله فعالان جامعه علمی، است.

سنتکام در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تصریح کرد که این اطلاعات باید شامل جابه‌جایی این افراد و تجهیزات نیز باشد. وزارت خارجه آمریکا در توضیح این اقدام اعلام کرد که پایبند نبودن ایران به تعهدات پادمانی خود در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باعث شده تا این نهاد توانایی نظارت مستمر و اطلاع دقیق از وضعیت تولید و موجودی تجهیزات کلیدی، از جمله سانتریفیوژها، را از دست بدهد. این اقدام بخشی از تلاش‌های واشینگتن برای کسب اطلاعات حساس در پی تشدید تنش‌ها است.

مذاکرات دیپلماتیک و نقش میانجی‌گری قطر

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، روز شنبه اعلام کرد که میانجی‌گری کشورش میان آمریکا و ایران با هدف جلوگیری از خارج شدن اوضاع منطقه از کنترل ادامه دارد. او در اظهاراتی که شبکه الجزیره منتشر کرد، گفت که دولت آمریکا حتی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای همچنان آماده یافتن راه‌حل است و این موضوع نشان می‌دهد که علاقه واشینگتن به دستیابی به توافق تغییر نکرده است. نخست‌وزیر قطر به پیشرفت قابل‌توجه قبلی در تلاش‌های دیپلماتیک خبر داد و ابراز اطمینان کرد که دستیابی به راه‌حلی برای بحران امکان‌پذیر است.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، نیز این هفته گفت که دولت او همچنان در تلاش است بحران را از راه گفت‌وگو حل‌وفصل کند. دونالد ترامپ روز جمعه بار دیگر تأکید کرد که گفت‌وگوها با ایران ادامه دارد و به خبرنگاران گفت که ما با ایران در حال مذاکره هستیم و آن‌ها به‌شدت خواهان توافق هستند. وی معتقد است ایران در پی آسیب‌های شدید اقتصادی و نظامی در جریان هشت ماه جنگ، مشتاق پایان دادن به درگیری است.

اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای ایران همچنان یکی از دشوارترین موانع دستیابی به توافق است و ترامپ اصرار دارد که این موضوع باید در هر توافقی برای پایان دادن به جنگ حل‌وفصل شود. کشورهای منطقه پیش‌بینی می‌کردند که دونالد ترامپ ممکن است پس از پایان رأی‌گیری حملات را از سر بگیرد، در حالی که جمهوری اسلامی بارها هشدار داده است که در صورت حملات تازه، اهداف آمریکایی و اسرائیلی در کشورهای همسایه را هدف قرار خواهد داد.