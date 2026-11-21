مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا از اصابت پرتابه‌های ناشناس به دو نفتکش در نزدیکی سواحل عمان خبر داد. جزئیات کامل این رویداد و تأثیر آن بر امنیت آبراه‌های دریایی.

مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا روز شنبه ۳۰ آبان ماه، دو هشدار امنیتی مجزا صادر کرد و خبر از اصابت پرتابه‌های ناشناس به دو نفتکش عبوری در نزدیکی سواحل عمان داد. این حوادث در فاصله زمانی کمتر از یک ساعت از یکدیگر رخ دادند و نشان‌دهنده افزایش تنش‌ها در مسیرهای دریایی استراتژیک منطقه خلیج فارس می‌باشند. این رویدادها در بستر تلاش‌های اخیر جمهوری اسلامی برای اعمال محدودیت‌های بیشتر بر کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز اتفاق افتاده‌اند.

جزئیات دقیق زمان و مکان اصابت پرتابه‌ها

بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا، نخستین حمله در ساعت پنج بامداد به وقت گرینویچ رخ داد. در این رویداد، پرتابه‌ای ناشناس به قسمت عقب یک نفتکش که در حال خروج از تنگه هرمز بود، اصابت کرد. محل دقیق این برخورد در فاصله ۱۱ مایل دریایی شمال بندر خصب عمان گزارش شده است. این نفتکش در زمان حادثه در مسیر خروج از آبراه اصلی تنگه هرمز قرار داشته است.

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حمله دوم تنها چهل و پنج دقیقه پس از نخستین رویداد و در ساعت پنج و پنجاه دقیقه بامداد به وقوع پیوست. در این حادثه، نفتکش دیگری در فاصله ۱۷ مایل دریایی شرق بندر خصب هدف پرتابه‌ای ناشناس قرار گرفت. مشخص شده است که این پرتابه مستقیماً به اتاق موتور این شناور برخورد کرده است. این حمله دوم نشان‌دهنده دقت و تداوم عملیات در این بازه زمانی کوتاه است.

واکنش‌های بازیگران بین‌المللی و منطقه‌ای

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیش‌تر در مواردی مدعی شده بود که کشتی‌هایی که هشدارهای جمهوری اسلامی را نادیده گرفته‌اند، با مین‌های دریایی برخورد می‌کنند. این ادعاها بخشی از یک الگوی تکرارشونده در هفته‌های اخیر بوده است که در آن سپاه مسئولیت حملات یا برخورد با مین‌ها را بر عهده می‌گیرد. با این حال، هویت مهاجمان در این دو حمله جدید هنوز به طور رسمی اعلام نشده است.

در مقابل، فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرده است که نیروهای این کشور موفق به پاکسازی مین‌های دریایی تعبیه شده توسط سپاه پاسداران از مسیرهای اصلی و بین‌المللی کشتیرانی در تنگه هرمز شده‌اند. سنتکام همچنین در آخرین گزارش خود تأکید کرد که با حمایت نیروهای آمریکایی، بیش از یک میلیارد و هفتصد میلیون بشکه نفت خام کشورهای خلیج فارس طی ماه‌های اخیر از این تنگه عبور کرده است. این اعداد نشان‌دهنده حجم بالای تردد نفتی در این آبراه است.

پیامدهای زیست‌محیطی و نگرانی‌های آینده

در گزارش‌های اولیه اعلام شده است که در هیچ‌یک از دو حادثه مذکور، تلفات انسانی گزارش نشده است. با این حال، پیامدهای زیست‌محیطی احتمالی ناشی از نشت احتمالی نفت یا گاز از این شناورها هنوز کاملاً مشخص نیست. هویت دقیق شناورهای مورد حمله و همچنین منشأ دقیق پرتابه‌های شلیک شده نیز تا کنون توسط مقامات رسمی تأیید یا رد نشده است. نگرانی‌ها درباره تشدید فشار بر کشتیرانی و صادرات نفت منطقه به دلیل این حملات افزایش یافته است.