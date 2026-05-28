حملات هوایی اسرائیل در جنوب لبنان: ویرانی در صور و تبعات انسانی گسترده

ارتش اسرائیل زیرساختهای حزبالله را هدف حملات هوایی در جنوب لبنان قرار داد؛ ویدیوهای شهرهای ویرانشده، تخلیه اجباری ساکنان، و افزایشی جدی در آوارگی و کشتهشدگان را نشان میدهد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد که در چارچوب عملیات نظامی اخیر خود در جنوب لبنان ، هدف اصلی آن زیرساختهای شبهنظامی حزبالله بوده است. در چندین حمله هوایی که صبح روز پنجشنبه به شهر صور و مناطقی از شرق آن انجام شد، ویدیوهایی از ساکنان محلی منتشر شد که جمعیتهای پوشیده از گرد و غبار را در خیابانهای شهر که بهتازگی ویران شدهاند، به تصویر کشیدهاند.
این صحنهها نشان میدهد که ساختمانهای متعدد در اثر حملات بهطور کامل فرو ریخته و جادهها پر از دود و شعلههای نارنجی رنگ شدهاند. حتی در نور روز، گوی آتشین عظیمی در نزدیکی مجموعهای از ساختمانهای مسکونی بلند دیده میشود که ستونهای ضخیم دود قارچیمانند را بر فراز افق شهر به وجود آورده است.
در همان روز، ارتش اسرائیل از ساکنان مناطق مجاور به سمت شمال رودخانه زهرانی، حدود چهل کیلومتری مرز اسرائیل، تخلیه طلب کرد و هشدار داد که با "نهایت قدرت" اقدام به اجرای دستور تخلیه خواهد کرد. این درخواست تخلیه، بزرگترین دستور از زمان آغاز آتشبس ۲۷ آوریل بوده و در حدود چهارده درصد از خاک لبنان را شامل میشود.
در پی این اعلام، تیمهای امداد و نجات مجبور به متوقف کردن فعالیتهای خود شدند؛ چرا که شرایط امنیتی بهطوری است که خطر حملات هوایی مداوم برای نیروهای امدادی بالا است. اعضای حزبالله در صور به بیبیسی گفتند که امدادگران با هشدارهای مستقیم ارتش اسرائیل مبنی بر تخلیه فوری مناطق، مواجه شده و بهدلیل ترس از ادامه حملات، تنها توانستهاند به صورت محدود در محلهها فعالیت کنند.
در ادامه، رسانههای لبنانی گزارش دادند که یک حمله پهپادی اسرائیلی به خانوادهای که در مسیر فرار از روستاهای تحت تهدید در جنوب لبنان بودند، منجر به کشته شدن شش نفر از جمله کودکان شد. این حمله پس از آن صورت گرفت که نخستوزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، پس از حملات پهپادی حزبالله به نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان و بهدلیل کشته شدن غیرنظامیان در شمال اسرائیل، عملیات زمینی خود را گسترش داد.
ساکنان صور، همانند رایدا، صاحب کافهای ۵۲ ساله که خانهاش در حمله هوایی گذشته ویران شد، با ترس از پناهگاههای مرز و کمبود مکانهای امن برای آوارگان، بهدنبال راهی برای عبور از این بحران هستند. رئیس هیئت بینالمللی صلیب سرخ در لبنان هشدار داد که وضعیت جنوب این کشور بهنقطه بحرانی خطرناکی نزدیک میشود و استمرار خشونت میتواند عواقب بلندمدتی برای غیرنظامیان داشته باشد.
در همین حال، مقامات اسرائیلی اعلام کردند که درگیریهای اخیر در زوطر، شهر شمالی رودخانه لیتانی، که خارج از منطقه حفاظتی اعلامشده توسط اسرائیل قرار دارد، ناشی از حملات نزدیک مسلحان حزبالله است. این درگیریها، توافق موقت آتشبس را که دو بار تمدید شده بود، نقض کرده و تنشها میان ایالات متحده، اسرائیل و ایران را که خواستار گنجاندن لبنان در هر گونه توافق صلح میباشند، تشدید کرده است.
بهطور کلی، جنگ که از مارس ۲، زمانی که حزبالله موشکهایی به سمت اسرائیل پرتاب کرد و در واکنش به آن اسرائیل حملات هوایی گستردهای در سطح لبنان انجام داد، آغاز شد، تا به امروز بیش از ۳۲۱۳ کشته، شامل نظامی و غیرنظامی، بهدنبال داشته است. جمعیتهای آواره در جنوب لبنان همچنان به دنبال پناهگاهی ایمن میگردند و بسیاری از آنها حتی برای رفتن به شهرهایی نظیر بیروت یا شمال رودخانه زهرانی، مکان مشخصی ندارند.
این بحران انسانی، بههمراه اقدامات نظامی مستمر، فضای منطقه را بهگونهای پرتنش نگاه داشته است که هر گونه تغییر در دینامیکهای سیاسی میتواند بهسرعت به تشدید مجدد درگیریها منجر شود
