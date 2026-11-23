دولت قانونی یمن اعلام کرد ائتلاف نظامی در ۲ آذر ماه بیش از ۶۴۰ حمله علیه حوثی‌ها انجام داد و ۱۲۲ نفر از فرماندهان این گروه را کشت.

دولت قانونی یمن روز دوشنبه ۲ آذر ماه اعلام کرد که ائتلاف نظامی در حال نبرد با شورشیان حوثی، طی ساعات گذشته، بیش از ۶۴۰ بار به مواضع شورشیان تحت حمایت جمهوری اسلامی حمله کرده است. این حملات گسترده نشان‌دهنده شدت گرفتن درگیری‌ها در این منطقه و تلاش برای تضعیف قدرت نظامی گروه شورشی است.

جزئیات حملات هوایی و زمینی ائتلاف

سخنگوی دولت یمن در بیانیه‌ای توضیح داد که نیروهای ائتلاف در این عملیات از پهپاد، راکت، توپخانه و حملات هوایی استفاده کردند. هدف اصلی این حملات قرار گرفتن مواضع، تجمعات، استحکامات و تحرکات شورشیان حوثی بود تا توان رزمی آن‌ها کاهش یابد.

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بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی منابع دولتی یمن، در جریان این حملات ۱۲۲ تن از فرماندهان و اعضای گروه شورشیان حوثی کشته شدند. همچنین بیش از ۵۰ خودرو و تجهیزات نظامی آن‌ها منهدم شد یا از کار افتاد که ضربات سنگینی به زیرساخت‌های نظامی این گروه وارد کرده است.

ادعاهای سخنگوی نظامی حوثی‌ها

یحیی سریع، سخنگوی نظامی شورشیان حوثی، مدعی شد که نیروی هوایی عربستان سعودی در ۲۴ ساعت گذشته ۶۷ حمله هوایی و موشکی علیه مواضع حوثی‌ها انجام داده است. این ادعا در تضاد با آمار ارائه شده توسط دولت یمن و ائتلاف نظامی است.

یحیی سریع همچنین اعلام کرد که در پی حملات اعلام شده توسط عربستان، ده‌ها غیرنظامی در صنعا، پایتخت یمن، و همچنین استان‌های لحج، تعز، حدیده، صعده و حجه کشته یا زخمی شدند. این ادعاها نشان‌دهنده نگرانی جدی نسبت به تلفات غیرنظامی در این درگیری‌ها است.

پاسخ دولت یمن به ادعاهای حوثی‌ها

دولت یمن در مقابل ادعاهای یحیی سریع، اعلام کرد که حوثی‌ها روز دوشنبه با حمله موشکی به روستایی در تعز دو غیرنظامی را کشتند و هفت نفر دیگر را مجروح کردند. این اعلامیه تأکید می‌کند که مسئولیت تلفات غیرنظامی بر عهده گروه‌های شورشی است که از مناطق مسکونی برای عملیات نظامی استفاده می‌کنند.

تأثیرات سیاسی و انسانی درگیری‌ها

این حجم از حملات و ادعاهای متقابل، نشان‌دهنده پیچیدگی وضعیت امنیتی در یمن است. درگیری‌ها نه تنها بر ثبات منطقه‌ای تأثیر می‌گذارد، بلکه بحران انسانی را نیز تشدید می‌کند. کشته شدن صدها نفر و تخریب زیرساخت‌ها، زندگی ساکنان مناطق درگیر را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

انتشار آمار متفاوت از سوی طرفین درگیر، چالش دیگری برای تعیین حقایق میدانی است. دولت یمن بر توانایی ائتلاف نظامی در هدف قرار دادن دقیق مواضع دشمن تأکید دارد، در حالی که حوثی‌ها بر تلفات غیرنظامی ناشی از حملات هوایی تمرکز می‌کنند. این اختلاف دیدگاه‌ها، نیاز به شفافیت و نظارت مستقل بین‌المللی را پررنگ‌تر می‌کند.