نیروهای مسلح اوکراین برای دومین بار در شبانه‌روز گذشته به پل کریمه حمله کردند که منجر به توقف تردد و درخواست مسافران برای عدم استفاده از این مسیر گردید.

سرگئی آکسیونوف ، رئیس جمهوری کریمه، بامداد امروز سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ (۱۷ نوامبر ۲۰۲۵) اعلام کرد که نیروهای مسلح اوکراین برای دومین بار طی شبانه‌روز گذشته به پل کریمه حمله کرده‌اند. این حمله دومین مورد در مدت کوتاه است که منجر به اختلال جدی در زیرساخت‌های حیاتی این منطقه شده و اکنون تردد وسایل نقلیه از روی پل بار دیگر به طور کامل متوقف شده است.

به دنبال وقوع این حمله و به منظور حفظ امنیت جانی مسافران، آکسیونوف از ساکنان و مسافرانی که قصد سفر به یا از داخل شبه‌جزیره کریمه را دارند، خواست فعلاً از حرکت به سمت پل کریمه خودداری کنند. این مقام محلی تأکید کرد که تمامی محدودیت‌های موجود باید در برنامه‌ریزی سفرهای آتی در نظر گرفته شود تا از بروز هرگونه خطری جلوگیری گردد.

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هماهنگی فرماندار سواستوپل با مقامات محلی

میخائیل رازوژایف، فرماندار سواستوپل نیز بامداد امروز سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد که برای هماهنگی اقدامات لازم در ارتباط مستمر و مداوم با سرگئی آکسیونوف قرار دارد. وی نیز از شهروندانی که قصد دارند از طریق پل کریمه به سرزمین اصلی روسیه سفر کنند، خواست فعلاً از انجام این سفر خودداری کنند و به تعویق انداختن سفرها را اولویت قرار دهند.

سخنگوی کرملین، دیمیتری پسکوف، شب گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، با دیمیتری یادروف، وزیر حمل‌ونقل این کشور، گفت‌وگویی را درباره جزئیات حمله به پل کریمه و روند بازسازی آن انجام داده است. این مکالمه نشان‌دهنده پیگیری مستقیم بالاترین سطح اجرایی روسیه برای مدیریت بحران در این زیرساخت استراتژیک است.

بازدید میدانی مراد خوسنولین و ارزیابی خسارت‌ها

مراد خوسنولین، معاون نخست‌وزیر روسیه، اعلام کرد که شخصاً از پل کریمه بازدید کرده و پس از بررسی دقیق وضعیت و ارزیابی خسارت‌های واردشده، جلسه‌ای را برای تعیین اقدامات ضروری بازسازی برگزار کرده است. حضور مقامات ارشد در محل حادثه، سرعت بخشیدن به فرآیند تعمیرات را در اولویت قرار داده است.

حمله قبلی به این پل، صبح دوشنبه ۱۶ نوامبر نیز توسط پهپادهای نیروهای مسلح اوکراین صورت گرفت که منجر به توقف چند ساعته تردد خودروها شد. طبق اطلاعات اولیه، در نتیجه آن حمله کسی آسیب ندید و دیمیتری پسکوف خسارت‌ها را ناچیز توصیف کرد. با این حال، حمله مجدد در ساعات پایانی روز دوشنبه دوباره عبور و مرور را مختل کرد.

سرگئی آکسیونوف، رئیس جمهوری کریمه، تأکید کرده که پل با تمام قدرت بازسازی خواهد شد و تمامی امکانات و منابع لازم برای انجام این کار در اختیار نیروهای فنی قرار دارد. در همین راستا، یک ستاد عملیاتی در شهر کرچ برای رفع پیامدهای حملات و مدیریت ترافیک تشکیل شده است.

حملات پهپادی به مسکو و عملکرد پدافند هوایی

سرگئی سابیانین، شهردار مسکو، امروز سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد که طی شب گذشته حدود ۸۰۰ پهپاد اوکراینی به سمت منطقه مسکو پرواز کردند. بخش عمده این پهپادها در فاصله‌ای دور از پایتخت توسط سامانه‌های پدافند هوایی روسیه منهدم شدند و تهدیدی جدی برای مرکز شهر ایجاد نکردند.

شهردار پایتخت روسیه همچنین اعلام کرد که ۳۲۱ فروند از پهپادهای مهاجم مستقیماً در مسیر نزدیک شدن به شهر مسکو سرنگون شدند. او از عملکرد نیروهای پدافند هوایی وزارت دفاع روسیه در مقابله با این حملات گسترده قدردانی کرد و از توانایی این نیروها در محافظت از فضاى هوایی پایتخت ابراز رضایت نمود.