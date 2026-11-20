حوثی‌ها با تشدید محاصره تعز، کارزار خود را علیه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک گسترش داده‌اند. این سرویس جایگزین حیاتی برای ارتباطات در شرایط جنگی است.

حوثی‌های یمن همزمان با تشدید دوباره درگیری‌های نظامی در این کشور، کارزار خود علیه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک را به شدت گسترش داده‌اند. این سرویس متعلق به ایلان ماسک که در سپتامبر ۲۰۲۴ در یمن راه‌اندازی شد، اکنون به یک جایگزین حیاتی برای شبکه‌های ارتباطی آسیب‌دیده تبدیل شده است. سال‌ها جنگ مداوم زیرساخت‌های مخابراتی این کشور را فرسوده کرده و دسترسی به اینترنت پایدار را برای اکثریت مردم غیرممکن ساخته است.

مخالفت حوثی‌ها با راه‌اندازی استارلینک

حوثی‌ها که بخش بزرگی از زیرساخت مخابراتی یمن را کنترل می‌کنند، از همان زمان آغاز کار سرویس استارلینک با آن مخالف بوده‌اند. وقتی دولت مورد حمایت عربستان سعودی این سرویس را در کشور راه‌اندازی کرد، حوثی‌ها اعلام کردند که استارلینک یک "تهدید مستقیم برای امنیت ملی" است. وزارت ارتباطات تحت کنترل حوثی‌ها بلافاصله فعالیت این سرویس را غیرقانونی اعلام کرد و به مردم هشدار داد که از استفاده از آن پرهیز کنند.

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استدلال اصلی حوثی‌ها این است که فعالیت استارلینک حاکمیت یمن را نقض می‌کند و توانایی آن‌ها را برای حفاظت از حریم خصوصی و اطلاعات شهروندان تضعیف می‌کند. مقام‌ها و رسانه‌های وابسته به این گروه همچنین استارلینک را متهم کرده‌اند که برای عملیات جاسوسی آمریکا و اسرائیل علیه این گروه مورد استفاده قرار می‌گیرد و کنترل حوثی‌ها بر بخش مخابرات را به خطر می‌اندازد.

تسخیر مناطق تعز و سرکوب کاربران

نیروهای حوثی در یکی از مناطقی که در جریان حمله اخیرشان در ماه اکتبر تصرف کردند، از زمان تشدید درگیری‌ها در سپتامبر، گزارش شده است که حوثی‌ها در مناطقی از استان تعز که به تصرف خود درآورده‌اند، حملات تازه‌ای را برای یافتن تجهیزات استارلینک آغاز کرده‌اند. در بخش‌های دیگر این استان، حوثی‌ها محاصره تعز، سومین شهر بزرگ یمن، را نیز تشدید کرده و مسیرهای اصلی تأمین کالا را بسته‌اند.

طبق برخی گزارش‌ها، دسترسی به اقلام ضروری برای مردم منطقه محدود شده است. از اوایل اکتبر، رسانه‌های داخلی مخالف حوثی‌ها گزارش داده‌اند که حوثی‌ها در شهرها و مناطق تازه تصرف‌شده استان به جست‌وجوی کاربران استارلینک پرداخته‌اند. روزنامه "عدن الغد" که مخالف حوثی‌هاست، گزارش داده است که نیروهای حوثی در شهر التربه بازرسی‌هایی برای شناسایی کاربران استارلینک و ضبط دستگاه‌های آن‌ها انجام داده‌اند.

سایت "المشهد الیمنی" نیز گزارش داد که حوثی‌ها به کاربران این سرویس در شهر بندری مخا دستور داده‌اند تجهیزاتشان را تحویل دهند. این اقدامات نشان‌دهنده تلاش جدی حوثی‌ها برای حذف هرگونه کانال ارتباطی مستقل از کنترل آن‌ها در مناطق اشغالی است.

استارلینک به عنوان ابزار مقاومت و ارتباط

برای مردم در تعز محاصره شده و دیگر نقاط یمن، استارلینک راهی برای حفظ ارتباط با دیگران در زمانی فراهم می‌کند که خدمات اینترنت متعارف از کار می‌افتد. دولت یمن حوثی‌ها را متهم کرده است که در چارچوب محاصره شهر، عمداً ارتباطات مخابراتی را قطع کرده‌اند تا دسترسی مردم به اطلاعات و جهان خارج را مسدود کنند.

روزنامه سعودی "الشرق الاوسط" گزارش داده است که برخی کاربران در مناطق تحت کنترل دولت، اتصال خود را با همسایگان، چه در ازای دریافت پول و چه به‌صورت رایگان، به اشتراک می‌گذارند. این پدیده نشان می‌دهد که چگونه شبکه‌های غیررسمی در پاسخ به انحصارطلبی حوثی‌ها شکل گرفته‌اند. قیمت دستگاه‌های استارلینک حدود ۵۰۰ دلار است و بسته‌های اشتراک از ۴۷ دلار آغاز می‌شوند که هزینه بالایی برای بسیاری از ساکنان محسوب می‌شود.

تلاش دولت برای شکست انحصار مخابراتی

یکی از ساکنان تعز به روزنامه "العربی الجدید" که از قطر تأمین مالی می‌شود، گفته است با وجود افزایش نیاز مردم به اینترنت قابل اعتماد، بسیاری توان پرداخت هزینه این سرویس را ندارند. با این حال، دولت یمن در حالی که حوثی‌ها استارلینک را تهدید می‌دانند، آن را راهی برای بازپس‌گیری کنترل اینترنت کشور معرفی می‌کند.

دولت شبکه دیگری به نام "عدن‌نت" را اداره می‌کند، اما پوشش آن همچنان محدود است. از زمان راه‌اندازی استارلینک، مقام‌های دولتی آن را به‌عنوان راهی برای شکستن تسلط حوثی‌ها بر ارتباطات و بهبود دسترسی به اینترنت تبلیغ کرده‌اند. در سپتامبر، وزارت ارتباطات از مرحله تازه‌ای از گسترش این سرویس خبر داد که هدف آن افزایش دسترسی به استارلینک و بهبود پوشش در مناطقی مانند تعز است.

دولت علاوه بر شکستن انحصار تقریباً کامل حوثی‌ها بر ارتباطات، می‌خواهد دسترسی شرکت‌ها، مدارس و بیمارستان‌ها به اینترنت را نیز بهبود دهد، به‌ویژه در مناطق دورافتاده. سرکوب استارلینک از سوی حوثی‌ها به نظر می‌رسد بخشی از تلاش گسترده‌تری برای تشدید کنترل بر ارتباطات در مناطق تحت حاکمیت آن‌ها باشد. در مناطق تازه تصرف‌شده، گزارش شده است که نیروهای حوثی تلفن‌های مردم را برای یافتن برنامه‌های پیام‌رسان و شبکه‌های خصوصی مجازی بررسی کرده‌اند.

شبکه‌های خصوصی مجازی به کاربران اجازه می‌دهند محدودیت‌ها و سانسوری را که روی شبکه‌های تحت کنترل حوثی‌ها اعمال می‌شود دور بزنند. رسانه‌های مخالف حوثی‌ها نیز نگرانی‌هایی مطرح کرده‌اند مبنی بر اینکه این گروه از شبکه‌های تحت کنترل خود برای نظارت بر نیروهای همسو با دولت و ردیابی تحرکات آن‌ها استفاده می‌کند. "یمن مانیتور" با یک مهندس گفت‌وگو کرده که گفته است حوثی‌ها با استفاده از کنترل خود بر شبکه‌های تلفن همراه، تماس‌ها را شنود می‌کنند، موقعیت افراد را ردیابی می‌کنند و نیروهای دشمن را زیر نظر دارند. دولت یمن نیز حوثی‌ها را متهم کرده است که از شبکه‌های تحت کنترل خود برای ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به ساکنان تعز و دیگر مناطق تحت کنترل دولت استفاده می‌کنند.

گفته می‌شود در این پیامک‌ها به ساکنان وعده "عفو" داده شده بود، موضوعی که دولت آن را تلاشی برای فریب مردم و واداشتن آن‌ها به ارائه اطلاعات شخصی‌شان دانست. این وضعیت پیچیده نشان می‌دهد که چگونه فناوری‌های نوین ارتباطی به کانون اصلی نبرد اطلاعاتی و امنیتی در یمن تبدیل شده‌اند.