حملات به ایران: مقاومت و همبستگی مردم در برابر حملات

در پی حملات گسترده اسرائیل و آمریکا به نقاط مختلف ایران، مردم با همبستگی و مقاومت به مقابله پرداختند. هنرمندان، امدادگران و گروه‌های مختلف مردمی در این شرایط بحرانی، با تلاش‌های خود، در کنار مردم ایستادند.

دیروز، ایران شاهد حملات گسترده‌ای از سوی اسرائیل و آمریکا بود که شدت آن بی‌سابقه بود. این حملات که از صبح آغاز شد، مناطق مختلفی از جمله تهران، کرج، قم، زنجان، تبریز و خارگ را هدف قرار داد. هشدارها درباره دور ماندن از راه‌آهن‌ها و قطارها منتشر شده بود. حملات به پل‌ها و زیرساخت‌های حیاتی، مانند نیروگاه‌ها، آغاز شد و نگرانی‌هایی در مورد حمله به نیروگاه اتمی بوشهر ایجاد گردید. در پی این حملات، قرص ید برای مقابله با هرگونه حادثه احتمالی توزیع شد.

در همین حال، گروه‌هایی از طرفداران جنگ از این حملات ابراز خرسندی می‌کردند و خواستار استفاده از سلاح هسته‌ای توسط مقامات آمریکایی بودند.\در این شرایط بحرانی، مردم ایران با مقاومت و همبستگی پاسخ دادند. تلاش‌های بی‌وقفه امدادگران هلال‌احمر، آتش‌نشانان، متخصصان شرکت‌های برق، آب و گاز و پاکبانان ستودنی بود. در میان این آشفتگی، دکتر زارعی، استاد دانشگاه شریف، کلاس درس خود را برای دانشجویان برگزار کرد. کادر درمان و پرستاران با فداکاری‌های خود در کنار مردم ایستادند. هنرمندان نیز به این وقایع واکنش نشان دادند؛ اصغر فرهادی، هوتن شکیبا و محسن تنابنده از جمله چهره‌های شناخته‌شده‌ای بودند که به تهدیدات واکنش نشان دادند. اصغر فرهادی از هنرمندان و سینماگران سراسر جهان خواست تا با هر روش ممکن، صدای خود را برای توقف این تجاوز ویرانگرانه بلند کنند. علی قمصری، آهنگساز و نوازنده تار، برای حمایت از زیرساخت‌های برق، در نیروگاه دماوند مستقر شد و قطعه «وطن من» را اجرا کرد. مجید اخشابی، حسام‌الدین سراج، معین و رضا یزدانی نیز با انتشار پیام‌هایی، همبستگی خود را با مردم ابراز کردند. بنیامین بهادری نیز با حضور در پل طبیعت تهران، اشعاری را خواند و یادآوری کرد که ایران، سرزمین تمدن است و این تمدن، آسیب‌ناپذیر است.\در این میان، واکنش‌های متفاوتی در جامعه دیده می‌شد. حملات، زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف قرار داده بود و خساراتی به همراه داشت. قطعی برق در کرج و آسیب به زیرساخت‌ها، زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داد. علی قمصری با حضور در نیروگاه دماوند و اجرای موسیقی، سعی در ایجاد امید و روحیه در میان مردم داشت. هنرمندان با انتشار پیام‌ها و اجرای آثار هنری خود، به نوعی صدای مردم ایران شدند و حمایت خود را از مقاومت و ایستادگی مردم اعلام کردند. این اقدامات نشان‌دهنده همبستگی ملی در برابر حملات و تلاش برای حفظ امید و آرامش در میان مردم بود. همچنین، اخبار مربوط به وضعیت طلا و سکه، پیش‌نویس قطعنامه بحرین و پیش‌بینی قیمت‌ها نیز در این شرایط مورد توجه قرار گرفت





