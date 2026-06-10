در واکنش به حمله ایران به هلیکوپتر آمریکایی، فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد که حملات آمریکا به ایران به پایان رسیده است. سپاه پاسداران اعلام کرد که به 21 هدف در پایگاه‌های هوایی و دریایی آمریکا در منطقه حمله کرده است. قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا هشدار داد که در صورت تکرار حملات آمریکا، حملات سهمگین و گسترده تر علیه بانک اهداف تعیین شده در منطقه انجام خواهد شد.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد که حملات آمریکا به ایران به پایان رسیده است. این در واکنش به حمله ایران به هلیکوپتر آمریکایی بود.

وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد که تهران در حق دفاع از خود برای هدف قرار دادن مبدا حملات و همچنین پایگاه‌ها و امکانات لجستیک مورد استفاده برای اجرای عملیات‌های تجاوزکارانه علیه ایران، درنگ نخواهد کرد. سپاه پاسداران اعلام کرد که به 21 هدف در پایگاه‌های هوایی و دریایی آمریکا در منطقه حمله کرده است.

قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا هشدار داد که در صورت تکرار حملات آمریکا، حملات سهمگین و گسترده تر علیه بانک اهداف تعیین شده در منطقه انجام خواهد شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد که نیروهای سنتکام با استفاده از مهمات دقیق جنگنده‌های نیروی هوایی و نیروی دریایی آمریکا، سامانه‌های پدافند هوایی، ایستگاه‌های کنترل زمینی و تاسیسات راداری نظارتی ایران را در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار داده‌اند.

سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد که در پاسخ به حملات آمریکا به ایران، مقر ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین را مورد حمله پهپادی قرار داده است. خبرگزاری‌های ایران از شنیده شدن صدای چندین انفجار در بندرعباس خبر دادند. همچنین گزارش‌های تایید نشده حاکی از شنیده شدن صدای انفجارهایی در اهواز است





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حملات آمریکا به ایران، فرماندهی مرکزی ایالات متحده

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