حملات پهپادی در خلیج فارس ادامه دارد/

حملات متعدد به کشورها و کشتی‌ها در خلیج فارس ادامه دارد، در حالی که در حال حاضر براساس آتش‌بس، حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی متوقف شده است. همچنین، وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد دو پهپاد پرتاب شده از ایران را رهگیری کرده است.

وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد دو پهپاد پرتاب شده از ایران را رهگیری کرده است. پیش از این نیز کویت از شناسایی حملات پهپادی در آسمان خود خبر داده بود.

حملات متعدد به کشورها و کشتی‌ها در خلیج فارس در حالی است که در حال حاضر براساس آتش‌بس، حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی متوقف شده است. رسانه‌های رسمی از از دیدار علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا با مجتبی خامنه‌ای خبر دادند. از زمان انتصاب به‌عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی، هیچ ویدیو یا صدایی از خامنه‌ای پسر منتشر نشده است.

پیش از این نیز مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی از دیدار با خامنه‌ای پسر خبر داده بود؛ دیداری که برخی منابع درباره وقوع آن تردید دارند. برپایه گزارش این رسانه‌ها، خامنه‌ای پسر از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی قدردانی و «تدابیر جدید و راهگشا برای تداوم اقدامات و مقابله مقتدرانه با دشمنان» را ابلاغ کرده است





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran UAE Kuwait Arms Attacks Translation داعشی

United States Latest News, United States Headlines