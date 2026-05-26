حملات اسرائیل به لبنان

دولت اسرائیل روز سهشنبه حملههای هوایی خود را به شهر نبطیه در لبنان گسترش داد. این حملات پس از آن انجام شد که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، دستور تشدید حملات علیه حزبالله را صادر کرد.
دولت اسرائیل روز سهشنبه حملههای هوایی خود را به شهر نبطیه در لبنان گسترش داد. این حملات پس از آن انجام شد که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل ، دستور تشدید حملات علیه حزبالله را صادر کرد.
این گروه مورد حمایت ایران، به دلیل حمله به اسرائیل در شرق لبنان، دستکم ۱۱ نفر را در حملهای به شهر مشغره در شرق لبنان کشت. با این حال، حزبالله در بیانیهای گفت نیروهایش یک یگان اسرائیلی را که پس از حملات هوایی و آتش سنگین توپخانه به سوی زوطر شرقی پیشروی کرده بود، عقب راندند. این گروه همچنین گفت از پهپاد استفاده کرده و در داخل این شهر با نظامیان اسرائیلی درگیر است
اسرائیل لبنان حزبالله حمله هوایی نبطیه