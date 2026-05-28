دانشگاه تربیت مدرس از مهرماه به سه رتبه تک رقمی دکتری در هر رشته ۱۰۸ میلیون تومان پرداخت می‌کند و تسهیلات پژوهشی و رفاهی ویژه‌ای برای دانشجویان ممتاز فراهم می‌کند.

دانشگاه تربیت مدرس از مهرماه امسال برای جذب نخبگان علمی، طرح جدیدی را اجرا می‌کند که بر اساس آن به سه رتبه برتر آزمون کتبی دکتری در دوره روزانه هر رشته، بدون در نظر گرفتن سهمیه، مبلغ ۱۰۸ میلیون تومان پرداخت می‌شود.

این حمایت مالی ویژه با هدف تشویق دانشجویان ممتاز به ادامه تحصیل در این دانشگاه و ارتقای سطح پژوهش‌های علمی طراحی شده است. شرط اصلی پرداخت این مبلغ، وجود حداقل سه دانشگاه دولتی پذیرنده دانشجو در آن رشته در سال جاری است. بدین ترتیب، رقابت در رشته‌های پرطرفدار و دارای تنوع دانشگاهی بیشتر خواهد بود.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که دانشگاه تربیت مدرس همواره به عنوان یکی از مراکز علمی برتر کشور شناخته می‌شود و تلاش دارد با ارائه مشوق‌های مالی و پژوهشی، جایگاه خود را در سطح ملی و بین‌المللی تقویت کند. علاوه بر این، دانشجویان دارای رتبه‌های یک تا سه از اعتبار ویژه پژوهشی (گرنت) به میزان ۵۰ درصد بیشتر از اعتبار رساله سایر دانشجویان برخوردار می‌شوند، مشروط به رعایت شرایط و دستورالعمل‌های دانشگاه.

اگر دانشجو موفق به اخذ حمایت پایان‌نامه یا رساله از سازمان‌های خارج از دانشگاه برای حل مشکلات جامعه شود و یا دارای استاد راهنما با مشاور بین‌المللی باشد، این گرنت تا ۵۰ درصد دیگر افزایش می‌یابد. همچنین، تمامی دانشجویان دکتری روزانه می‌توانند از تسهیلات پژوهشی متنوعی مانند تشویقی چاپ مقالات در مجلات معتبر، شرکت در کنفرانس‌ها و کارگاه‌های داخلی، پرداخت حق عضویت در انجمن‌های علمی، خدمات آزمایشگاهی و انتشارات و دسترسی به خدمات کتابخانه بهره‌مند شوند.

این حمایت‌ها نشان‌دهنده رویکرد جامع دانشگاه در پرورش محققان توانمند است. در بخش آموزشی، به دانشجویان روزانه بر اساس تبصره ۶ ماده ۵۵ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی، در صورت گذراندن دروس مربوط و شرکت در جلسه صلاحیت مدرسی، گواهی صلاحیت مدرسی اعطا می‌شود. این امکان برای دانشجویان پردیس نیز با پرداخت شهریه معادل واحد نظری فراهم است. دانشگاه همچنین تمهیداتی برای استفاده از فرصت‌های مطالعاتی خارج از کشور و بورس‌های کوتاه‌مدت اندیشیده است.

پارک علم و فناوری دانشگاه نیز دانشجویان ممتاز را در اولویت برنامه‌های کارآفرینی، حمایت از پایان‌نامه‌های کاربردی، طرح رویش هسته‌های فناور و طرح دستیار فناوری قرار می‌دهد. خدمات دیگری چون مشاوره کسب‌وکار، کارگاه‌های آموزشی از ایده تا محصول و اعتبارسنجی ایده نیز ارائه می‌شود. در حوزه رفاهی، دانشگاه تلاش می‌کند برای دانشجویان دکتری خوابگاه تأمین کند، اگرچه برای دوره‌های شهریه‌پرداز و دانشجویان بومی تعهدی ندارد.

وعده‌های غذایی با قیمت مصوب صندوق رفاه ارائه می‌شود و وام‌های دانشجویی نیز طبق مقررات صندوق رفاه وزارت علوم پرداخت می‌گردد. همچنین مشوق‌های تحصیلی برای خانواده‌هایی که هم‌زمان چند عضو در دانشگاه دارند و نیز برای فارغ‌التحصیلان ممتاز کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس در نظر گرفته شده است





